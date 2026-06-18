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আবাস দুর্নীতিতে 6 দিনের পুলিশি হেফাজতে উদয়ন, আদালতের পথে শিকার ডিম হামলার

বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালতে পেশ করা হয় উদয়ন গুহকে৷ তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে বিক্ষুব্ধ জনতা৷

Udayan Guha
আদালতের পথে উদয়ন গুহ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 8:34 PM IST

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কোচবিহার, 18 জুন: আবাস যোজনায় কাটমানির অভিযোগে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে আদালতে তোলার সময় উত্তেজনা ছড়ালো দিনহাটায়। ডিম ছোড়া হল দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে। যে প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে উদয়ন গুহকে আনা হচ্ছিল, সেই প্রিজন ভ্যানেও ঢিল ছোড়া হয়। যদিও পরে পুলিশ কোনোরকমে আদালতে তোলে। আদালত ছ’দিনের পুলিশি হেফাজতে দেয়। যদিও আদালতে তোলার সময় কোনও মন্তব্য করতে চাননি প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

অভিযোগ, দিনহাটা শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত 20 হাজার টাকা করা বেনিফিশিয়ারিদের থেকে নিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেই সময় তিনি দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এইভাবে তিনি কয়েক কোটি টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ। এই নিয়ে দিনহাটা থানায় একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে।

Udayan Guha
উদয়ন গুহের শারীরিক পরীক্ষা চলছে (নিজস্ব ছবি)

প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে দিনহাটা শিশু মঙ্গল সমিতির নামে কয়েক কোটি টাকা তুলেছেন। সেই টাকায় পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলা হলেও, তা নিয়ে দুর্নীতি হয়৷ এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জমা পড়ে।

এবারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়েছে৷ হেরেছেন বহু হেভিওয়েট নেতা৷ সেই তালিকাতেই ছিলেন উদয়ন গুহ৷ ভোটে হেরে যাওয়ার পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন৷ কলকাতার ফুলবাগানে নিজের বাড়িতে থাকছিলেন৷ সেখান থেকেই বুধবার দিনহাটা থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে৷ এদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়৷

Udayan Guha
আদালতের পথে উদয়ন গুহ (নিজস্ব ছবি)

দিনহাটা আদালতের সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন বলেন, ‘‘2015 সাল থেকে 2020 সাল পর্যন্ত উদয়ন গুহ দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন৷ সেই সময়ের একটি মামলায় তাঁকে কলকাতার ফুলবাগান থেকে গ্রেফতার করা হয়৷ তাঁকে এদিন দিনহাটা আদালতে পেশ করা হয়৷ আদালত তাঁকে ছ’দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে৷ আগামী 24 জুন তাঁকে আবার আদালতে পেশ করা হবে৷’’

Udayan Guha
আদালতের পথে উদয়ন গুহ (নিজস্ব ছবি)

উদয়নের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, সেই নিয়ে সঞ্জয় বর্মন বলেন, ‘‘তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি যখন চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সময় আবাস যোজনায় প্রতি উপভোক্তাকে 3 লক্ষ 68 হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়৷ ওই প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে বরাদ্দ করা হয়৷ ওই প্রকল্পে উপভোক্তাকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 25 হাজার টাকা করে রাখতে হতো৷ সেই প্রকল্পে বেআইনিভাবে উপভোক্তাদের কাছ থেকে 18-20 হাজার টাকা করে নেওয়া হতো৷ এভাবে 2 হাজার 220 জনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে৷ সেটাতে অবৈধভাবে, হুমকি দিয়ে, জোর করে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা তোলা হয়েছিল৷ তৎকালীন চেয়ারম্যান উদয়ন গুহর নির্দেশে গরিব মানুষদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল৷’’

Udayan Guha
আদালতের পথে উদয়ন গুহ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘পুলিশ জেরা করে দেখবে যে এই টাকা উচ্চপর্যায়ে গিয়েছিল কি না! যাঁরা শাসক ছিলেন, তাঁদের পকেটে গিয়েছিল কি না! কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না!’’

অন্যদিকে কোচবিহারের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং বলেন, ‘‘গোপাল সাহা নামে এক উপভোক্তা অভিযোগ করেছিলেন। সেই প্রেক্ষিতেই তদন্তে নামা হয়। সেখানে দেখা যায়, একা গোপাল সাহা নয়, আরও অনেকের কাছে থেকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে টাকা নেওয়া হয়েছিল। যার প্রাথমিক হিসেব প্রায় 4.4 কোটি টাকা।’’ তিনি আরও জানান, জেলায় যদি এই ধরনের অভিযোগ থাকে সরাসরি পুলিশকে জানান।

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TAGGED:

UDAYAN GUHA
উদয়ন গুহ
আবাস দুর্নীতি
ডিম হামলা
HOUSING SCHEME SCAM

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