যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলায় বড় ধাক্কা শতদ্রুর, জামিনের আবেদন খারিজ আদালতে

যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলায় বড় ধাক্কা শতদ্রুর, জামিনের আবেদন খারিজ আদালতে
ফুটবলের যুবরাজ লিওনেল মেসিকে ঘিরে যুবভারতীতে যে চরম বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছিল, তাতে গ্রেফতার হন শতদ্রু দত্ত ৷ জামিন পেলেন না তিনি ৷
Published : December 28, 2025 at 5:56 PM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে মেসির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার মামলায় বড় ধাক্কা আয়োজক সংস্থার কর্তা শতদ্রু দত্তের ৷ রবিবার আলিপুর আদালত তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ তাঁকে আগামী 9 জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকতে হবে ৷
এদিন আদালতে সরকারি পক্ষের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের সওয়াল, যুবভারতীতে বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসিকে আনার নামে প্রায় 23 কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে ৷ তাঁর বক্তব্য, এই তদন্ত এখনও একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, প্রায় 35 হাজার দর্শক টিকিট কেটেছিলেন ৷ টিকিট বিক্রি থেকে প্রায় 19 কোটি টাকা আয় হয় ৷ ইভেন্টের দিন চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার জেরে প্রায় 2 কোটি টাকার সরকারি সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷
জামিনের বিরোধিতা করে সরকারি আইনজীবী আরও বলেন, "অভিযুক্ত অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ৷ জামিন পেলে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন ৷ কারণ, তাঁকে বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" ঘটনার পর মাঠ ছেড়ে চলে যান শতদ্রু ৷ ফুটবলারের যুবরাজ মেসির সঙ্গে হায়দরাবাদ যাওয়ার বিমানে ওঠার মুহূর্তে তাঁকে আটক করা হয় ৷ সরকারি পক্ষের বক্তব্য, যিনি মেসির মতো তারকাকে এনে এত বড় অনুষ্ঠান করতে পারেন, তাঁর প্রভাব কতটা— তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই ৷
আদালতে আরও জানানো হয়, 12 ডিসেম্বর সরকারি দফতরের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, তার আগে নভেম্বর মাসে খাবার ও পানীয় সংক্রান্ত চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল ৷ সরকারি আইনজীবীর দাবি, সরকারি অনুমোদনের আগেই মাঠে খাবার-পানীয় ঢোকানোর চুক্তি হওয়া থেকে শতদ্রু দত্তের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, শতদ্রু দত্তের তরফে আইনজীবী সৌমজিৎ রাহা আদালতে দাবি করেন, এটি একটি সম্পূর্ণ পেশাদার সংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠান ছিল ৷ মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলারের খেলা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা ৷ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ করা হয়েছে ৷ তিনি জানান, এই সংস্থা এর আগেও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক ইভেন্ট সফলভাবে পরিচালনা করেছে এবং তাদের পেশাদারিত্ব বারবার প্রমাণিত হয়েছে ৷
শতদ্রুর আইনজীবীর আরও দাবি, "7 নভেম্বর বিধাননগর পুলিশের থেকে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (NOC) দেওয়া হয়েছিল ৷ ঘটনার পর কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় প্রশাসনের তরফে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা আদালতকে জানানো হয়েছে ৷ আয়োজক সংস্থার তরফে কোনও নিয়মভঙ্গ করা হয়নি ৷"
এদিন আদালতে শতদ্রু দত্তের আইনজীবী বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর সংস্থা পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করেছে ৷ কলকাতার পর মুম্বই, দিল্লি ও হায়দরাবাদে একই ধরনের অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "আমরা 3-0 গোলে এগিয়ে আছি ৷" তিনি আরও জানান, মেসির জন্য Z ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ছিল এবং গোয়েন্দা দফতরের তদন্তেও অশান্তির কোনও পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি ৷ পাশাপাশি, প্রায় 22 কোটি টাকা ইতিমধ্যে ফ্রিজ করা হয়েছে । শতদ্রু দত্তের শারীরিক অবস্থার কথাও তুলে ধরেন তাঁর আইনজীবী ৷
তাঁর দাবি, অভিযুক্ত একাধিক জটিল রোগে ভুগছেন ৷ তিনি পালিয়ে যাওয়ার কোনও চেষ্টা করেননি ৷ আইনজীবীর বক্তব্য, "বিখ্যাত ফুটবলারের অন্য রাজ্যে অনুষ্ঠান থাকায় তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন, পালানোর কোনও প্রশ্নই নেই ৷" এই মামলার তদন্তে এখনও পর্যন্ত 21 জনের বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ ৷ সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর আদালত জানায়, মামলার তদন্ত এখনও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে ৷ এই মুহূর্তে জামিন দেওয়া সম্ভব নয় ৷ ফলে শতদ্রু দত্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে তাঁকে ফের 9 জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত ৷ এই মামলাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷