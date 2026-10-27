পূর্বস্থলীতে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে খুন ! গ্রেফতার 2 অভিযুক্তের 6 দিনের পুলিশ হেফাজত
Spacilly Abled Person Murdered: জমি নিয়ে বিবাদের জেরে খুনের অভিযোগ পরিবারের ৷ ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত 2 ভাই ৷
Published : October 27, 2026 at 6:29 PM IST
পূর্বস্থলী, 27 অক্টোবর: লক্ষ্মীপুজোর রাতে মাঠে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হয়নি বিশেষভাবে সক্ষম প্রহ্লাদ প্রামাণিকের ৷ জমি নিয়ে পুরনো বিরোধের জেরেই তাঁকে প্রাণে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী-2 ব্লকের নিমদহ পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়া গ্রামের এই ঘটনায় তদন্তে নেমে দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃত রামানন্দ দাস এবং প্রেমানন্দ দাস সম্পর্কে দুই ভাই ৷ মঙ্গলবার তাঁদের কালনা আদালতে পেশ করে 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ ৷ তবে, বিচারক ধৃতদের 6 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
পরিবারের অভিযোগ, রবিবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর রাতে মাঠে চাষের জন্য জলের মেশিন চালাতে গিয়েছিলেন বিশেষভাবে সক্ষম প্রহ্লাদ প্রামাণিক ৷ দীর্ঘক্ষণ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি না-ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা ৷ পরে স্ত্রী দীপিকা প্রামাণিক এবং মেয়ে মাঠে গিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ৷ সেখান থেকে উদ্ধার করে প্রহ্লাদকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
নিহতের পরিবারের অভিযোগ, প্রহ্লাদের সঙ্গে কয়েকজনের জমি নিয়ে পুরনো বিবাদ ছিল ৷ সেই বিবাদের জেরেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয় ৷ মৃতের স্ত্রী দীপিকার অভিযোগ, লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে ৷ ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগও উঠেছে ৷ মৃত্যুর আগে প্রহ্লাদ কয়েকজনের নাম জানিয়েছিলেন বলেও দাবি পরিবারের ৷
ঘটনার পর সোমবার পূর্বস্থলী থানায় গিয়ে চার জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দীপিকা প্রামাণিক ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে রামানন্দ দাস এবং তাঁর ভাই প্রেমানন্দ দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ মঙ্গলবার ধৃতদের কালনা আদালতে তোলা হয় ৷ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 10 দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে আবেদন করেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, কালনা আদালতের বিচারক রামানন্দ দাস এবং প্রেমানন্দ দাসকে ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
অন্যদিকে, অভিযোগে নাম থাকা আরও দু’জনের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ ৷ জমি সংক্রান্ত বিবাদ এই ঘটনার পিছনে রয়েছে কি না, হামলায় ঠিক কারা জড়িত এবং কীভাবে প্রহ্লাদের মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন নজর নিহতের পরিবারের ৷