10 দিনের ইডি হেফাজতে সুজিত! চাকরির সুপারিশে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ
Published : May 12, 2026 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 12 মে: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে 10 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিল কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালত । মঙ্গলবার দীর্ঘ শুনানির পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আবেদন মঞ্জুর করে আদালত এই নির্দেশ দেয় ।
এদিন আদালতে ইডির আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী দাবি করেন, পুর নিয়োগ দুর্নীতির মূল অভিযুক্ত অয়ন শীলের জবানবন্দিতে উঠে এসেছে সুজিত বসুর নাম । তদন্তে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানকে 40 জনের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল । পরে আরও বহু নাম যুক্ত হয় । মোট প্রায় 150 জনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ।
ইডির দাবি, চাকরির সুপারিশের বদলে কোটি কোটি টাকার বেআইনি লেনদেন হয়েছে । তদন্তে কয়েকটি রেস্তোরাঁ ও ধাবার অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢোকার তথ্য মিলেছে । আদালতে ইডির তরফে বলা হয়, করোনা পরিস্থিতিতে যখন অধিকাংশ ব্যবসা কার্যত বন্ধ ছিল, তখনও একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁর অ্যাকাউন্টে 1 কোটির বেশি টাকা জমা পড়ে । ধাবার অ্যাকাউন্টেও অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে ।
তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, সুজিত বসুর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও 2 কোটির বেশি টাকা জমা পড়েছে । বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের নামেও সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেনের সূত্র মিলেছে বলে আদালতে জানায় ইডি । ইডির বক্তব্য, এই মামলায় একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত । ডিজিটাল নথি বিকৃত করার অভিযোগও তোলা হয়েছে । তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এখন জামিন পেলে সাক্ষী বা তথ্যপ্রমাণ প্রভাবিত হতে পারে । সেই কারণেই 10 দিনের হেফাজত চাওয়া হয় ।
অন্যদিকে, সুজিত বসুর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য ও অমলেশ রায় আদালতে দাবি করেন, সিবিআইয়ের চার্জশিটে সুজিতের নাম নেই । 2024 সালের 30 জুন জমা পড়া চার্জশিটে চেয়ারম্যান ও অয়ন শীলের নাম থাকলেও সুজিত বসুর নাম উল্লেখ করা হয়নি বলে তাঁদের দাবি । আদালতে তাঁদের আরও বক্তব্য, সুজিত বসু তদন্তে সহযোগিতা করেছেন এবং একাধিকবার সমনের জবাব দিয়েছেন । 2022 সালে মামলা দায়ের হওয়ার এতদিন পরে গ্রেফতারির যৌক্তিকতা কোথায়, সেই প্রশ্নও তোলা হয় ৷
যদিও ইডির পালটা দাবি, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়েই পুর নিয়োগ দুর্নীতির সূত্র সামনে আসে । তদন্তে নতুন তথ্য উঠে আসায় গ্রেফতার করা হয়েছে । প্রসঙ্গত, ওই মামলায় সোমবার দীর্ঘ জেরার পর রাতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ এদিন আদালতে দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে আপাতত সুজিত বসুকে 10 দিনের ইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় বিশেষ সিবিআই আদালত ৷