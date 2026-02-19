ঋণের বোঝা ! গোপগড়ের জঙ্গল থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধারে হতবাক প্রতিবেশীরা
বাজারে অনেক টাকার ধার দেনা ৷ মেটাতে না পারায় দুই সন্তানকে রেখে এই চরম সিদ্ধান্ত, ভাবতেই পারছেন না স্থানীয়রা ৷ তদন্ত শুরু পুলিশের ৷
গোপগড় (পশ্চিম মেদিনীপুর), 19 ফেব্রুয়ারি: ভর সন্ধ্যায় পার্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল গোপগড়ে । যদিও কী কারণে ওই দম্পতির মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে । তবে এলাকার কাউন্সিলরের মতে, ঋণের বোঝার কারণে অর্থনৈতিকভাবে সমস্যায় ভুগছিলেন এই দম্পতি ৷ তার জেরেই এই ঘটনা । যদিও পুলিশ এই বিষয়ে এখনই কিছু বলতে নারাজ ৷ ময়নাতদন্ত হওয়ার পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, ওই দম্পতির বাড়ি মেদিনীপুর শহরের পানপাড়া এলাকায় । যুবকের নাম পিন্টু দাস (38) এবং স্ত্রী মধুমিতা দাস (32)। মৃত যুবক মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর কাজ করতেন । দম্পতির একটি মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে বলেও খবর । বুধবার জঙ্গল সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে দম্পতির ঝুলন্ত দেহ ৷
সূত্রের খবর, এদিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর সদরের গোপগড় পার্ক সংলগ্ন এলাকায় একটি মোটর বাইক পড়ে থাকতে দেখে পার্ক কর্তৃপক্ষ । দীর্ঘক্ষণ বাইক ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় তাদের ৷ এরপর গুড়গুড়িপাল পুলিশে খবর দেওয়া হয় । পুলিশ এসে খোঁজাখুঁজির পর মৃতদেহ উদ্ধার করে । সন্ধ্যার পর অন্ধকারে খুঁজে সেই গাছ থেকে নিথর দেহ দুটি নামায় । পরে সেগুলি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, কেনই বা ঘটল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।
তবে কেন এমন কাণ্ড ঘটালো দম্পতি, প্রতিবেশীরা কিছুই বুঝতে পারছে না । রহস্যজনক এই মৃত্যু নিয়ে না-না জল্পনা শুরু হয়েছে । খবর পেয়ে সেখানে আসেন এলাকার কাউন্সিলর-সহ পরিবারের লোকজন । কাউন্সিলরের মতে, এই দম্পতি আর্থিক সমস্যায় ভুগছিলেন । সম্প্রতি কিছু টাকার জন্য বেশ কিছু মানুষ নানারকম কথা বলে যায় । তার জন্য এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাঁরা ।
যদিও এই বিষয়ে বাড়ির এক সদস্য বলেন, "আমাদের কাছে পুলিশের ফোন আসে ৷ আমাদের মৃতদেহ দেখতে আসতে বলা হয় । আমরা ভাবতেই পারছি না দাদা বৌদির এইভাবে মৃত্যু হয়েছে । কারণ ওদের মধ্যে কোনওদিনই অশান্তি হয়নি বা সেভাবে চোখেও পড়েনি কিছু । বাড়িতে দুটো বাচ্চা রয়েছে । কী কারণে এই ঘটনা ঘটল তা আমরাও বুঝতে পারছি না ।"
তবে এ বিষয়ে গুড়গুড়িপাল থানার পুলিশ অফিসাররা কিছু বলতে রাজি হননি । এক আধিকারিক জানান, দেহগুলির ময়নাতদন্ত হবে ৷ তারপরই বোঝা যাবে মৃত্যুর আসল তথ্য ৷
স্থানীয় কাউন্সিলর মোজ্জামেল হোসেন বলেন, "ঘটনাটা বড়ই মর্মান্তিক বড়ই বেদনাদায়ক । এলাকার খুব ভালো ছেলে ছিল এই যুবক । তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে । খুবই মিশুকে পরিবার । তবে শুনেছিলাম এই দম্পতির বাজারে বেশকিছু ধার দেনা হয়েছিল ৷ তার জন্যই এই ঘটনা কি না দেখতে হবে ৷"