জনসেবায় কোটি টাকার বসতবাড়ি দান, নজির সিপিএম নেতার পরিবারের

জনসেবায় কোটি টাকার বসতবাড়ি দান, নজির সিপিএম নেতার পরিবারের
couple sets precedent: উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চিকিৎসা পরিষেবার পরিসর বাড়াতে বাড়ি দান করলেন সিপিএম নেতা বিশ্বনাথ সিংহ ও তাঁর স্ত্রী রত্না সেনগুপ্ত ।
Published : September 28, 2026 at 10:23 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: জনকল্যাণে নিজেদের বসতবাড়ি দান করে নজির গড়ল সিপিএম নেতার পরিবার । এমনই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রায়গঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক তথা সিপিএম নেতা বিশ্বনাথ সিংহ ও তাঁর স্ত্রী রত্না সেনগুপ্ত। স্থানীয় সুভাষগঞ্জ এলাকার সারদাপল্লিতে বাড়ি আছে এই দম্পতির । সেটি তাঁরা দান করে দিলেন ।
প্রায় 6.5 কাঠা জমির উপর তৈরি তাঁদের বসতবাড়ি তুলে দিলেন উত্তর দিনাজপুর পিপলস রিলিফ কমিটি (PRC)-র হাতে। ভবিষ্যতে ওই বাড়িকে কেন্দ্র করে চিকিৎসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসার মতো জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি আশপাশের জেলার নাগরিকদের সুবিধে হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
রবিবার রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পিআরসি-র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ফুয়াদ হালিম এবং সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক তথা প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ রামচন্দ্র ডোমের হাতে বাড়ির দলিল তুলে দেন রত্না ও বিশ্বনাথ।
বাড়ি দান করার সিদ্ধান্তের নেওয়ার নেপথ্যে কী ভাবনা কাজ করেছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রত্না সেনগুপ্ত জানান, তাঁরা মনে করেন, তাঁদের সম্পদ তৈরি হয়েছে মানুষের ভালোবাসা আর সহযোগিতায় । সেই সম্পদ শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনেই ব্যবহার হওয়া উচিত। সেই ভাবনা থেকে নিজেদের বাড়ি পিআরসি-র হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। ভবিষ্যতে এই বাড়ি থেকে আরও বেশি মানুষের কাছে চিকিৎসা এবং অন্য জনকল্যাণমূলক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন তিনি।
ডাঃ ফুয়াদ হালিম এবং রামচন্দ্র ডোম জনকল্যাণমূলক কাজের পরিসর আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন কারণে পরিষেবা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছতে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। পিআরসি সেই কাজের একটি পরিসর তৈরি করছে বলেও তাঁরা জানান।
এমন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রত্না সেনগুপ্ত ও তাঁর পরিবারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সিপিএম নেতা বিমান বসু এবং শ্রীদীপ ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা। একটি বার্তায় বিমান বসু উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে থাকা নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, "নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের পরিবারের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সুভাষগঞ্জ, সারদাপল্লিতে পিআরসি প্রতিষ্ঠার জন্য রত্না সেনগুপ্ত যেভাবে মূল্যবান জমি-সহ বসতবাড়ি দান করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য।"