আর্থিক প্রতারণা ! 70 কোটির জাল নোট-সহ নেপাল পুলিশের হাতে ধৃত বেলঘরিয়ার দম্পতি

আর্থিক প্রতারণা ! 70 কোটির জাল নোট-সহ নেপাল পুলিশের হাতে ধৃত বেলঘরিয়ার দম্পতি
বাড়িতে রাশিয়ান ডান্সার, সঙ্গে মদের আসর ও দেশ-বিদেশের লোকজনের আনাগোনা ৷ কিন্তু, কেউ কোনও দিন সাহস করে কিছু জানার চেষ্টা করেনি ৷
Published : March 9, 2026 at 10:07 PM IST
বেলঘরিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 9 মার্চ: রাশিয়ান ডান্সার, সঙ্গে মদের আসর ও দেশ-বিদেশের লোকজনের আনাগোনা ৷ উত্তর 24 পরগনার বেলঘরিয়ার দম্পতি অরিন্দম ধর এবং দীপা ধরের বাড়ির পরিবেশটা ছিল এমনই ৷ যা নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে কানাঘুষো চলতো ৷ কিন্তু, কেউ কোনও দিন সাহস করে কিছু জানার চেষ্টা করেনি ৷
এবার সেই দম্পতির বাড়িতে হানা দিল প্রতিবেশী দেশ নেপালের গোয়ান্দা বিভাগ ৷ আর শুধু হানা দেওয়া নয়, বাড়ি থেকে ট্রাংক ভর্তি নগদ টাকা ও 70 কোটি নেপালের জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে নেপাল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন ওই দম্পতি ৷ পাশাপাশি, এর নেপথ্যে আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের যোগ থাকতে পারে বলেও অনুমান গোয়েন্দাদের ৷
এ নিয়ে নেপাল গোয়েন্দা বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, "জাল নোট ছাড়াও 12টি মোবাইল ও বিলাসবহুল গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ কোথা থেকে এত পরিমাণ জাল নোট এল ধৃতদের কাছে, তা জেরা করে জানা যাবে ৷"
কামারহাটি পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডের বেলঘরিয়া শরৎপল্লি এলাকার এক আবাসনে থাকতেন দীপা ও তাঁর স্বামী অরিন্দম ৷ দীপা এখানকারই বাসিন্দা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বছর কয়েক আগে দক্ষিণ 24 পরগনার হরিনাভি এলাকার বাসিন্দা অরিন্দম ধরের সঙ্গে বিয়ে হয় দীপার ৷ 2024 সালে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই নেপালে যান ৷ সেখানেই সম্ভবত তাঁরা জাল নোট কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ৷
গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, জাল নোট দেখিয়ে ভিডিয়ো কল করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের প্রলোভন দেখাতেন এই দম্পতি ৷ নানা সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করলেই দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রলোভনে পা দিয়ে প্রতারিতও হয়েছেন অনেকে ৷ এ নিয়ে নেপাল পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও দায়ের করে প্রতারক স্বামী-স্ত্রী'র বিরুদ্ধে ৷ মামলা দায়ের হতেই নেপাল থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে গা-ঢাকা দেন অভিযুক্ত দম্পতি ৷
এদিকে, নেপাল পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও, পরে তদন্তভার হাতে নেয় গোয়েন্দা বিভাগ ৷ তাঁরাও হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করেন দম্পতিকে ৷ কিন্তু, কোথাও হদিস পাওয়া যায়নি স্বামী-স্ত্রী'র ৷ এসবের মধ্যেই গোপন সূত্র মারফত তদন্তকারীরা জানতে পারেন, অভিযুক্ত দম্পতি গা-ঢাকা দিয়েছেন প্রতিবেশী দেশ ভারতে ৷ এর পরেই ট্র্যাক করা শুরু হয় ৷
তদন্তকারীরা জানতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা লাগোয়া জেলা উত্তর 24 পরগনার বেলঘরিয়ায় লুকিয়ে রয়েছেন জাল নোট পাচার ও আর্থিক প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত এই দম্পতি ৷ সেই মতো বেলঘরিয়া থানার পুলিশকে খবর দিয়ে সোমবার ভোরে নেপাল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ হানা দেয় দীপা ও অরিন্দমের আবাসনে ৷ আর তাতেই মেলে সাফল্য ৷
নেপাল গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে উপার্জিত বেআইনি টাকা দিয়ে ধৃত দম্পতি বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন ৷ চলত দেদার ফুর্তিও ৷ বাড়িতে রাশিয়ান বেলিড্যান্সারদের নাচানাচি হোক কিংবা মদের ফোয়ারা, সারাক্ষণই যেন বেলঘরিয়ার বাড়িটি উৎসবের মেজাজে থাকত ৷ কামারহাটি পুরসভার শরৎপল্লির ওই বাড়ি এলাকায় বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল ৷ প্রতিবেশীরা সকলেই জানতেন যে এই বাড়িতে প্রচুর টাকা-পয়সা ওড়ানো হয় ৷ গুঞ্জন, ফিসফাসও চলত, এত টাকা আসছে কোথা থেকে ? প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, অবশেষে বোঝা গেল টাকার উৎস আসলে কী !