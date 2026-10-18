ঠাকুর দেখতে ভালবাসতেন, পুজোর আনন্দই কাল হল ! চোরবাগানের বিপর্যয়ে প্রাণ গেল বরানগরের দম্পতির

ঠাকুর দেখতে ভালবাসতেন, পুজোর আনন্দই কাল হল ! চোরবাগানের বিপর্যয়ে প্রাণ গেল বরানগরের দম্পতির
Couple from Baranagar: একই পরিবারের দু'জনের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বরানগরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের এন কে চ্যাটার্জি রোডের বাসিন্দারা ।
Published : October 18, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 5:08 PM IST
বরানগর, 18 অক্টোবর: পুজোর ক'টা দিন মানেই মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, প্রতিমা দর্শন আর প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটানো । দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী দীপালিরও ছিল সেই শখ । প্রতি বছর নিয়ম করে ঠাকুর দেখতে বেরোতেন বরানগরের এই দম্পতি । পুজো মিটলেই অন্য রাজ্যে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল তাঁদের । কিন্তু সপ্তমীর বিকেলে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না । উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপে পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনেরই । একই পরিবারের দু'জনের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বরানগরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের এন কে চ্যাটার্জি রোডের বাসিন্দারা ।
চোরবাগানের পুজোমণ্ডপে সপ্তমীর রাতে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত 19 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে । মৃতদের মধ্যে রয়েছেন উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের একাধিক বাসিন্দাও । সেই তালিকায় নাম রয়েছে বরানগরের দিলীপ ও দীপালি ঘোষের । দিলীপবাবু আইএসআইয়ে কর্মরত ছিলেন । প্রতি বছরের মতো এ বারও সপ্তমীর বিকেলে স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন তিনি । শহরের বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন চোরবাগানে । কিন্তু সেখানেই ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ।
পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রথমে খবর আসে, দিলীপ ও দীপালি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন । রাত সাড়ে 9টা নাগাদ সেই খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন আত্মীয়েরা হাসপাতালে ছুটে যান । সেখানে গিয়ে প্রথমে দিলীপবাবুকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা । এর পর দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে দীপালিদেবীকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় । মুহূর্তে আনন্দের পুজো বদলে যায় শোকের অন্ধকারে ।
মৃত দম্পতির ভাইপো মিলন ঘোষ জানান, সপ্তমীর বিকেলে কাকা-কাকিমা ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন । রাতে তাঁদের অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে পৌঁছন । মিলনের কথায়, "রাত সাড়ে 9টা নাগাদ আমাদের ফোন আসে, কাকা-কাকিমা অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে রয়েছেন । আমরা সেখানে গিয়ে কাকাকে মৃত অবস্থায় পাই । তার পর অনেকক্ষণ খোঁজার পরে কাকিমা দীপালিদেবীকেও মৃত অবস্থায় দেখতে পাই । প্রশাসনের তরফে আমাদের ফোন করে খবর দেওয়া হয়েছিল । সেখান থেকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ।"
দিলীপ ও দীপালির মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে তাঁদের পাড়া ও পরিচিত মহলে । প্রতিবছর পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরোনো, একসঙ্গে সময় কাটানো এবং ছুটি পেলেই বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা- দম্পতির জীবনের পরিচিত অভ্যাস ছিল । এ বারও পুজোর পরে অন্য রাজ্যে ঘুরতে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন তাঁরা । সেই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হল না। যে উৎসব তাঁদের কাছে ছিল আনন্দের, সেই উৎসবেই এমন মর্মান্তিক পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ।
ঘটনার খবর পেয়ে বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষও হাসপাতালে যান। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে গোটা বিষয়টি তদারক করেন তিনি । প্রশাসনের তরফে মৃতদের আত্মীয়দের প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ।
চোরবাগানের এই বিপর্যয় আবারও বড় পুজোমণ্ডপে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ ও বেরোনোর পথের নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । তবে দিলীপ ও দীপালির পরিবারের কাছে এখন আর কোনও প্রশ্নের উত্তরই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না । প্রতি বছরের মতো এ বারও তাঁরা বেরিয়েছিলেন ঠাকুর দেখতে, কিন্তু আর ফিরলেন না নিজেদের ঘরে !