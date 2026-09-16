জমিতে ইঁদুর মারার ফাঁদ ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেল দম্পতির, আহত কিশোর পুত্র

জমিতে ইঁদুর মারার ফাঁদ ! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেল দম্পতির, আহত কিশোর পুত্র
Couple Electrocuted: দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর ঘটনা ৷ যাঁর জমিতে ইঁদুর মারার ফাঁদে বিদ্যুতের ব্যবহার হয়েছিল, সেই সুকুমার সরদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : September 16, 2026 at 5:25 PM IST
বাসন্তী (দক্ষিণ 24 পরগনা), 16 সেপ্টেম্বর: চাষের জমিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক দম্পতির ৷ গুরুতর আহত তাদের কিশোর ছেলেও ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী থানার ছোট কলাহাজরা এলাকায় । মৃতদের নাম, আহাম্মদ লস্কর (53) এবং তাছলিমা লস্কর (48) ।
অভিযোগ, ধানজমিতে ইঁদুরের উপদ্রব ঠেকাতে পাতা হয়েছিল বিদ্যুতের তার । সেই তারে বিদ্যুৎসংযোগও ছিল ৷ এর জেরেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ যাঁর জমিতে বিদ্যুৎসংযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল বলে অভিযোগ, সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃতের নাম সুকুমার সরদার ৷
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের কলাহাজরা গ্রামের বাসিন্দা আহাম্মদ লস্কর ও তাছলিমা লস্কর ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁদের 13 বছরের কিশোর ছেলে মাছ ধরার জন্য জাল পাততে জমির কাছে যায় । আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে । বিষয়টি দেখতে পেয়ে তার বাবা আহম্মদ লস্কর ছেলেকে সরাতে ছুটে আসেন । কিশোরটি ধাক্কা দিয়ে বাবাকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলেও, ততক্ষণে তাঁর বাবাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন ৷
এরপর কিশোরটি ছুটে গিয়ে তার মা তাছলিমা লস্করকে খবর দেয় । স্বামীকে বাঁচাতে ঘটনাস্থলে এসে স্বামীর হাত ধরে টানতে গেলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন । সম্ভবত ঘটনাস্থলেই আহাম্মদ ও তাছলিমার মৃত্যু হয় । আহত কিশোরও রাতভর সেখানেই পড়েছিল ৷ বুধবার ভোরে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
আহাম্মদ লস্করের জমির পাশেই জমি রয়েছে সুকুমার সরদারের ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, ধানজমিতে ইঁদুর মারার জন্য বেআইনিভাবে বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল ৷ জমির পাশেই অন্যের চাষের জমি থাকা সত্ত্বেও কাউকে কিছু না জানিয়েই বিদ্যুতের তার পাতা হয় । জমির চারপাশে জিআই তার বিছিয়ে, বাড়ি থেকে দূরে হুকিং করে বিদ্যুৎ আনা হয় ।
সেই কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা সুকুমার সরদারের বাড়ি যান ৷ সেখানে গিয়ে বিদ্যুৎসংযোগ বন্ধ করা হয় ৷ ততক্ষণে ওই দম্পতির মৃত্যু হয়েছে ৷ তবে আহত অবস্থায় ওই কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
স্থানীয় বাসিন্দারাই পুলিশে খবর দেন । বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দু’টি উদ্ধার করে ৷ ক্যানিংয়ের এসডিপিও মোত্তাকিনুর রহমান বলেন, ‘‘সুকুমার সরদার নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা তাঁর ধানের জমিতে ইঁদুরের উৎপাত কমানোর জন্য জমিতে বেআইনি ভাবে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রেখেছিলেন । হুকিং করে অবৈধ ভাবে ওই বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছিল ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘জমিতে বিদ্যুতের তার বিছিয়ে রাখার কথা পাশের জমির মালিক আহাম্মদকে জানাননি সুকুমার । আহাম্মদের নাবালক ছেলে মাছ ধরার জাল পাতার জন্য ওই জমির উপর দিয়ে যাচ্ছিল । সেই সময়েই ওই বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ওই কিশোর । চিৎকার শুনে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন আহাম্মদ । সেই সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি । স্বামী ও সন্তানকে উদ্ধার করতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তাছলিমাও । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দম্পতির । গুরুতর আহত হয় কিশোরও । এই ঘটনায় অভিযুক্ত সুকুমারকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।’’
মৃতদের পরিবারের সদস্য জহুর আলি নস্কর বলেন, ‘‘ওই ব্যক্তি কাউকে না জানিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কারেন্ট দিয়ে রেখেছিল । পাশে আমাদের জমি, কাউকে বলার প্রয়োজন মনে করেনি । এর ফলে একটি নিষ্পাপ পরিবার শেষ হয়ে গেল । ছোট ছোট পাঁচ-ছয়টা বাচ্চা রয়েছে, তাদের দেখবে কে ? আমরা আইনের কাছে এর কঠোর শাস্তি চাই ।’’
ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান বাসন্তীর বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার । তিনি মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান । পাশাপাশি পরিবারের জন্য সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানান ।
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