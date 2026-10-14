মাত্র 12 ঘণ্টার জীবন, 'মৃত্যুঞ্জয়ী' সন্তানের দেহ বিজ্ঞানের গবেষণায় দান চাকদার দম্পতির

মাত্র 12 ঘণ্টার জীবন, 'মৃত্যুঞ্জয়ী' সন্তানের দেহ বিজ্ঞানের গবেষণায় দান চাকদার দম্পতির
Couple Donates Newborn Child Body: ওয়ার্ল্ড অ্যাটনমি দিবসে কল্যাণী এইমসে ফেটাল বডি ওয়ার্কশপে ব্যবহার হবে শিশুর দেহ ৷
Published : October 14, 2026 at 8:17 PM IST
চাকদা (নদিয়া), 14 অক্টোবর: "এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান", দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণে তাঁকে সম্মান জানিয়ে লিখেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ কবির রচিত এই দু’টি পক্তিং ফের একবার বাস্তব করে তুললেন নদিয়ার চাকদার দম্পতি পিয়ালী কুণ্ডু এবং সঞ্জয় কুণ্ডু ৷
মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য পৃথিবীর আলো দেখেছিল তাঁদের সন্তান ৷ কিন্তু, ক্ষণস্থায়ী সেই জীবনই রেখে গেল মানবিকতার এক অসামান্য দৃষ্টান্ত ৷ সদ্যোজাত সন্তানকে হারানোর অসহনীয় শোকের মধ্যেও, তার দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন পিয়ালী এবং সঞ্জয় ৷ তাঁদের এই সিদ্ধান্তে ছোট্ট 'মৃত্যুঞ্জয়'-এর নাম জড়িয়ে গেল চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা, গবেষণা ও মানবকল্যাণের এক মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে ৷
গত 10 অক্টোবর দুপুর 1টা 30 মিনিটে, ব্যারাকপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে 28 সপ্তাহের মাথায় জন্ম হয় একরত্তির ৷ এনডিয়ার চাকদার কাঁঠালপুলি অঞ্চলের বাসিন্দা পিয়ালী এবং সঞ্জয় কুণ্ডুর পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছিল আনন্দ ও আশার আলো ৷ কিন্তু, সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি ৷ অপরিণত শরীর, ফুসফুসের অপর্যাপ্ত বিকাশ এবং হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 11 অক্টোবর রাত 1টা 7 মিনিটে মৃত্যু হয় শিশুর ৷
এক মুহূর্তে ভেঙে যায় পরিবারের সমস্ত স্বপ্ন ৷ যে সন্তানকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল ভবিষ্যতের অসংখ্য স্বপ্ন, তাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যরা ৷ কিন্তু, এই শোকের মধ্যেই তাঁরা নিলেন এমন এক সিদ্ধান্ত, যা ব্যক্তিগত বেদনার গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গেল বৃহত্তর মানবকল্যাণের পরিসরে ৷
শিশুটির মৃত্যুর পর চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় পরিবারের সামনে আসে দেহের পরবর্তী ব্যবস্থাপনার প্রসঙ্গ ৷ চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনায় পরিবার জানতে পারে, শিশুটির অপরিণত দেহ প্রচলিত চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় ডিসপোজ করতে হতে পারে ৷ সঞ্জয় কুণ্ডু বলেন, "'Dispose' শব্দটি আমাদের মনে গভীরভাবে আঘাত করে ৷ সেখান থেকেই অন্য ভাবনা আসে ৷ আমাদের এই অপরিণত সন্তানের দেহ যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার কাজে লাগে, তবে তার ক্ষণস্থায়ী জীবনও মানুষের উপকারে আসতে পারে বলে ধারণা জন্মায় ৷ সেই জায়গা থেকেই—ছোট্ট মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে উৎসর্গ করা ৷"
সন্তান হারানোর যন্ত্রণা যে কত গভীর, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন ৷ সেই অসহনীয় শোকের মধ্যেও বৃহত্তর মানবকল্যাণের কথা ভাবতে পারা এবং সন্তানের দেহদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া নিঃসন্দেহে এক বিরল মানবিক দৃষ্টান্ত ৷ পরিবারের এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসে চাকদা গীতা মেমোরিয়াল ফিলানথ্রপিক ফাউন্ডেশন ৷
তারা গণদর্পণের সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় কল্যাণীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে ছোট্ট মৃত্যুঞ্জয়ের দেহদান সম্পন্ন করে ৷ গণদর্পণের সম্পাদক মণীশ সরকার বলেন, "আট মাসের অপরিণত শিশুর দেহ কলকাতার একাধিক হাসপাতাল নিতে চায়নি ৷ তবে, কলকাতার এক হাসপাতালে খোঁজ পায়, আগামিকাল 15 অক্টোবর World Anatomy Day 2026 উপলক্ষ্যে কল্যাণী AIIMS-এ ফেটাল বডি নিয়ে ওয়ার্কশপ আছে ৷ সেই ওয়ার্কশপের কাজেই ফেটাল বডি দরকার ৷ যে কারণে AIIMS কর্তৃপক্ষ কলকাতার একাধিক হাসপাতালকে জানিয়ে রেখেছিল ৷ সেই সূত্রে আমরা AIIMS-এ যোগাযোগ করি ৷ তারা আগামিকালের ওয়ার্কশপে 'মৃত্যুঞ্জয়ী' অপরিণত শিশুর দেহ ব্যবহার করবে ৷"
মানুষের জীবনের মহত্ত্ব কি শুধু তার বেঁচে থাকার সময় দিয়ে বিচার করা যায় ?
মৃত্যুঞ্জয়ের ঘটনা সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে নিয়ে এল ৷ যে শিশুর পৃথিবীতে থাকার সময় ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তার দেহদান ভবিষ্যতে চিকিৎসাশিক্ষা ও গবেষণার কাজে সহায়ক হতে পারে ৷ তার এই দান কীভাবে কাজে লাগবে, তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণার প্রয়োজনের উপর ৷ তবে পরিবারের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট—মৃত্যুর পরেও মানবকল্যাণে অবদান রাখার পথ খুলে দেওয়া ৷
এই দেহদান শুধু একটি পরিবারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়; এটি ভালোবাসা, সম্মান, আত্মত্যাগ ও মানবিকতার এক শক্তিশালী বার্তা ৷ সন্তানের প্রতি ভালোবাসাকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না-রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞানচর্চা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্ভাব্য অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করলেন পিয়ালি ও সঞ্জয় কুণ্ডু ৷
সন্তান হারানোর শোকের সঙ্গে অন্য কোনও বেদনার তুলনা চলে না ৷ সেই শোকের মধ্যেও সন্তানের দেহ চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয় ৷ পিয়ালি ও সঞ্জয় কুণ্ডুর এই সিদ্ধান্ত তাই শুধু দেহদানের ঘটনা নয়, সন্তানের প্রতি ভালোবাসার এক ব্যতিক্রমী প্রকাশ ৷
গণদর্পণের মণীশ সরকার বলেন, "আমার 37 বছরের কর্মজীবনে এমন ঘটনার সাক্ষী হয়নি ৷ যাঁরা দেহ দান নিয়ে ভুল তথ্য তুলে ধরেন, এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তাঁরা ভুল ৷ এটা ঠিক 'মৃত্যুঞ্জয়' আর কোনও দিন মা-বাবার কোলে ফিরে আসবে না ৷ তার হাসি, তার স্পর্শ, তার বেড়ে ওঠা-সবই থেকে যাবে অপূর্ণ স্বপ্নের মতো ৷ কিন্তু, তার পরিবারের নেওয়া সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের বহু মানুষের কাছে দেহদানের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারে ৷"
সংগঠনের সদস্য দীপ্তাশু ভট্টাচার্য্য বলেন, "পিয়ালী এবং সঞ্জয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই ৷ তাদের এই উদ্যোগ সমাজের সমস্ত অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক ৷ কারণ, জীবনের দৈর্ঘ্য নয়, মানবকল্যাণে অবদানই হয়ে উঠুক মানুষের পরিচয়ের অন্যতম মাপকাঠি ৷ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জীবন নিয়েও ছোট্ট 'মৃত্যুঞ্জয়' রেখে গেল এক বড় বার্তা—ভালোবাসা কখনও কখনও গভীরতম শোককেও মানবতার শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে ৷"