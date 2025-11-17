জঙ্গল থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার শিলিগুড়িতে, খুনের অভিযোগ পরিবারের

জঙ্গল থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার শিলিগুড়িতে, খুনের অভিযোগ পরিবারের
মৃত দু'জনের গলাতেই ক্ষতর দাগ ছিল । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই জানা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ৷
Published : November 17, 2025 at 11:34 AM IST
শিলিগুড়ি, 17 নভেম্বর: জঙ্গল থেকে দম্পতির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের থারুঘাটি এলাকায় । স্থানীয় বৈকুন্ঠপুর জঙ্গল থেকে স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার হয় । খুনের অভিযোগ করেছে পরিবার ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম অনিমা রায় (40) । মৃত স্বামীর নাম তপন রায় (50) । দু'জনের বাড়ি থারুঘাটির ভোলানাথ পাড়া এলাকায় । শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন শাহু নদীতে পড়ে ছিল ওই মহিলার দেহ । অপরদিকে জঙ্গলে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল ওই ব্যক্তির দেহ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলা স্থানীয় একটি কারখানায় কাজ করতেন । আর স্বামী তপন রায় পেশায় রাজমিস্ত্রী । প্রতিদিন কাজের পর দু'জনে একসঙ্গেই বাড়িতে ফিরতেন । সেই অনুযায়ী শনিবারও একসঙ্গে কাজে বের হন তাঁরা ৷ কিন্তু রাতে কেউই আর বাড়ি ফেরেননি । রাতভর পরিবারের সদস্যরা খোঁজ খবর করেন দম্পতির ৷ না মেলায় অবেশেষে তাঁরা আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন ।
পাশাপাশি নিজেরাও এলাকায় খুঁজতে শুরু করেন । রবিবার থারুঘাটি জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে মহিলার দেহ নদীতে পড়ে থাকতে দেখা যায় । আর কাছেই জঙ্গলে গাছে তাঁর স্বামীর ঝুলন্ত দেহর খোঁজ মেলে । দু'জনের গলাতেই ক্ষতর দাগ ছিল । পুলিশকে খবর দিলে আধিকারিকরা এসে দেহগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যান ৷ সেগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
তবে দু'জনে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মানতে নারাজ দম্পতির পরিবার । মৃত দম্পতির ছেলে সুজন রায় বলেন, "বউ ফোন করে বলে বাবা-মা বাড়ি ফেরেনি ৷ ফোন করি তাদের কেউ ধরেনি ৷ অনেক রাত হয়ে গেলেও বাড়ি না ফেরায় নিজেরাই খোঁজ শুরু করি । রবিবার সকালেও গোটা এলাকা খুঁজেছি । কিন্তু পাইনি । পরে নদীতে মায়ের দেহ মেলে । আর জঙ্গলের পাশে বাবার দেহ । বাড়িতে কোনও অশান্তি ছিল না । হঠাৎ চরম পদক্ষেপ নেওয়ার মতো কোনও কারণ ঘটেনি ।"
এদিকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "ঘটনায় খুনের মামলা রুজু হয়েছে । সব দিকটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ।"