গল্ফগ্রিনে ভাড়ার ফ্ল্যাটে যুবক ও তাঁর বান্ধবীর রহস্যমৃত্যু ! মেঝেতে নিথর দেহ
ফ্ল্যাট থেকে দেহ উদ্ধার 37 বছরের যুবক ও তাঁর বান্ধবীর ৷ তদন্তে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগ ৷
Published : May 31, 2026 at 3:43 PM IST
কলকাতা, 31 মে: শহরের আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে এক যুবক ও তাঁর বান্ধবীর দেহ উদ্ধার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার কলকাতার গল্ফগ্রিন এলাকায় ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । মৃত যুবকের নাম মহম্মদ দিলসাদ (37) বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । তাঁর বাড়ি তিলজলা এলাকায় ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দিলসাদ গল্ফগ্রিনের ওই ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন । চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দিলসাদ প্রায়শই বন্ধুদের নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে আসতেন । তাঁদের অভিযোগ, অনেক সময়ই ফ্ল্যাটে নেশার আসর বসত এবং গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে বিভিন্ন মানুষের আনাগোনা দেখা যেত । তবে এর আগে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার কথা জানা যায়নি ।
এলাকাবাসীদের একাংশ জানান, রবিবার দুপুরের দিকে প্রথম তাঁদের সন্দেহ হয় । দীর্ঘক্ষণ দিলসাদের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ থাকায় এবং কোনও সাড়া না মেলায় কয়েকজন প্রতিবেশী বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেন । এর কিছুক্ষণ পর দিলসাদের কয়েকজন বন্ধু ফ্ল্যাটে এসে কলিং বেল বাজান এবং দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেও ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাননি । পরিস্থিতি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করা হয় ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গল্ফগ্রিন থানার পুলিশ । ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে পুলিশ ভিতরে যুবক ও তাঁর বান্ধবীর দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে । ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে যুগলের নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ এরপরই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং ফরেন্সিক তদন্তের প্রস্তুতি শুরু হয় । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তভার হাতে নেন ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে, মৃতদেহে বাইরে থেকে আঘাতের কোনও স্পষ্ট চিহ্ন মেলেনি । তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । সেই কারণেই ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী, খাবারদাবার, পানীয় এবং অন্যান্য বস্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও নমুনা পরীক্ষা করে দেখবেন ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "এই ঘটনায় দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে । মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে । সমস্ত সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
ঘটনার পর থেকেই এলাকায় নানা জল্পনা শুরু হয়েছে । এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে । তদন্তকারীরা মৃতদের মোবাইল ফোন, কল রেকর্ড এবং সাম্প্রতিক গতিবিধিও খতিয়ে দেখছেন ৷ পাশাপাশি, ওই ফ্ল্যাটে যাতায়াত করা ব্যক্তিদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ।
গল্ফগ্রিনের মতো জনবহুল আবাসিক এলাকায় এমন ঘটনার জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক পরীক্ষার ফল হাতে এলেই মৃত্যুর রহস্যের জট কিছুটা কাটবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা । বর্তমানে রহস্যমৃত্যুর এই ঘটনায় সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ ।