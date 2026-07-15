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দেশের তৃতীয় ও বাংলার প্রথম মহিলা স্কাই ডাইভার মহিমা উত্তরবঙ্গের মেয়েদের অনুপ্রেরণা

স্কাই ডাইভিংয়ের 'B' লাইসেন্স পেয়েছেন মালবাজারের মহিমা ছেত্রী ৷ লক্ষ্য সর্বোচ্চ 'D' লাইসেন্স অর্জন করা ৷

FEMALE SKYDIVERS OF INDIA
দেশের তৃতীয়-বাংলার প্রথম মহিলা স্কাই ডাইভার মহিমা ছেত্রী উত্তরবঙ্গের মেয়েদের অনুপ্রেরণা ৷ (ছবি- মহিমা ছেত্রী)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 7:43 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 15 জুলাই: 'হোয়াই বয়েজ হ্যাভ অল দ্য ফান', একটা সময়ে প্রচারিত এই বিজ্ঞাপনের ক্যাচলাইন জনমানসে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল ৷ সেই ক্যাচলাইনকেই নিজের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা করে নিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের বাসিন্দা মহিমা ছেত্রী (27)। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে, শুধু নিজের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আজ তিনি পৌঁছে গিয়েছেন মেঘেদের দেশে ৷ আর বারংবার সেই মেঘেদের সঙ্গে খেলা করতে-করতে মহিমা মাটি স্পর্শ করেছেন সাফল্যের তাজ মাথায় নিয়ে ৷

মাটি থেকে 13 হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে ৷ আচমকাই সেখান থেকে লাফ দিলেন একজন ৷ মেঘের রাজ্যে খেলা করতে করতে একসময়ে মাটির কাছাকাছি পৌঁছে তিনি খুলে দিলেন প্যারাশুট ৷ তারপর নিখুঁত ল্যান্ডিংয়ে মাটি স্পর্শ করল তাঁর পা ৷ স্কাই ডাইভিং এমনই এক অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ৷ মহিমা ছেত্রী এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে 'B' ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাইভার ৷ মহিমার কথায়, "আমি বিশ্বাস করি নিজের লক্ষ্য স্থির থাকলে সবকিছুই সম্ভব ৷" তাই মহিমা আজ তরাই-ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের মেয়েদের অনুপ্রেরণা ৷

দেশের তৃতীয়-বাংলার প্রথম মহিলা স্কাই ডাইভার মহিমা ছেত্রী উত্তরবঙ্গের মেয়েদের অনুপ্রেরণা ৷ (ভিডিয়ো- মহিমা ছেত্রী ও নিজস্ব)

উত্তরবঙ্গের মহিমা ছেত্রী এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে মহিলাদের হয়ে বিজয়পতাকা তুলে ধরেছেন ৷ সেই সঙ্গে ভেঙেছেন পুরুষদের একাধিপত্য ৷ ভারতের তৃতীয় এবং রাজ্যের প্রথম মহিলা স্কাই ডাইভার হিসেবে তিনি উঠে এসেছেন ৷ তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার সংলগ্ন ডামডিম এলাকায় ৷

মহিমার বাবা অর্জুন ছেত্রী সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে পরবর্তীতে আরপিএফ-এ যোগ দেন ৷ তাঁর দুই মেয়েকে, ছেলেদের থেকে কম ভাবেননি অর্জুন ছেত্রী ৷ সেভাবেই বড় করেছেন তাঁদের ৷ ডুয়ার্সের বাগরাকোট সেনাবাহিনীর স্কুলে মহিমার পড়াশোনা ৷ শিলিগুড়ি লাগোয়া দাদাপুরে বেসরকারি আইন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি পান ৷ এই সময়ই এনসিসি-র ট্রেনিংয়ে অন্যতম সেরা ক্যাডারের সম্মান পান মহিমা ৷ আর সেখানেই প্রথম সুযোগ পান স্কাই ডাইভিং-এর ৷

Female Skydivers of India
আকাশের বুক চিড়ে মাটিতে নেমে আসার মুহূর্তে স্কাই ডাইভার মহিমা ছেত্রী ৷ (ছবি- মহিমা ছেত্রী)

মহারাষ্ট্রে রিলায়েন্সের নাগুথালা পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারিতে সিকিউরিটি এগজিকিউটিভ অফিসার পদে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন মহিমা ৷ ইন্টারভিউয়ের পর তাঁর মহারাষ্ট্রের রিলায়েন্স সিকিউরিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় প্রশিক্ষণ হয় ৷ সেখানে কৃতী হিসাবে উত্তীর্ণ হন এবং রিলায়েন্সের নাগুথালা পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারিতে সিকিউরিটি এগজিকিউটিভ অফিসার পদে কাজে যোগ দেন মাত্র 23 বছর বয়সে ৷ বর্তমানে জাতীয় স্তরে নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ দেন তিনি ৷

মহিমা জানাচ্ছেন, "স্কাই ডাইভিং আমার কাছে প্যাশানের থেকে বড় ৷ অবশ্যই এর খরচ অনেক ৷ তবে, আমি মনে করি নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকলে সাফল্য আসে ৷ স্কাই ডাইভিংয়ে 'ডি' লাইসেন্স পাওয়া খুবই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ ৷ তবে, আমি আশাবাদী খুব স্কাই ডাইভিং ট্রেনার হওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে পারব ৷ তাই স্বপ্ন দেখা ও তাঁকে পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ৷"

Female Skydivers of India
স্কাই ডাইভিং সেন্টারে মহিমা ছেত্রী ৷ (ছবি- মহিমা ছেত্রী)

মহিমার মা রোমা ছেত্রীর কথায়, "ও অত্যন্ত মেধাবী, সবসময় নিজের টার্গেটে ফোকাস থাকে ৷ ও চায় মাউন্ট এভারেস্ট থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে ৷ আমরা চাই ওর স্বপ্নপূরণ হোক ৷ তবে এর জন্য সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন ৷" পড়াশোনা থেকে পেশা, সবকিছুর মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের নেশা তাড়া করে যেত উত্তরবঙ্গের এই মেয়েকে ৷ স্নাতকে ডিগ্রি পেয়েই চাকরিতে প্রবেশ করার পিছনে লক্ষ্য ছিল স্কাই ডাইভিং-এর নেশাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ৷

স্কাই ডাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য থাইল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন মহিমা ছেত্রী ৷ আন্তজাতিক সংস্থা 'থাইল্যান্ড ড্রপ জোন' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফেরেন মহিমা ৷ এরপর দেশে ফিরে 'স্কাইহাই ইন্ডিয়া' সংস্থায় প্রশিক্ষণ নিয়ে 'A' লাইসেন্স পান ৷ তবে, সম্প্রতি গত 11 জুলাই মুম্বইয়ে মহিমা ছেত্রী তাঁর 'B' লাইসেন্স পেয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছেন ক্যারিয়ারের 50 তম জাম্প ৷

মহিমার লক্ষ্য অক্টোবর মাসের মধ্যে আরও দেড়শোটি জাম্প সম্পূর্ণ করে মাউন্ট এভারেস্ট থেকে পৃথিবীর বুকে লাফ দেওয়ার ছাড়পত্র অর্জন করা ৷ কিন্তু, এর জন্য প্রয়োজন সরকারি সাহায্য ৷ মহিমার আগে দেশের দু’জন মহিলা এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে সাফল্য পেয়েছেন ৷ প্রথমজন কেরলের রাচেল টমাস এবং দ্বিতীয় জন মহারাষ্ট্রের শীতল মহাজন ৷ সমাজসেবী রাজু নেপালির কথায়, "ডুয়ার্সের বুকে যেখানে মেয়েরা প্রায়শই স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারে না, যেখানে নারীপাচারের মতো ঘটনা প্রায়শই ঘটে, সেখান থেকে মহিমার অন্য সমস্ত মেয়েদের জন্য এক অনুপ্রেরণা এবং উদাহরণ ৷"

TAGGED:

SKYDIVING
MAHIMA CHHETRI
দেশের মহিলা স্কাই ডাইভার
ADVENTURE SPORTS
FEMALE SKYDIVERS OF INDIA

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