ফলতায় চতুর্থ রাউন্ড শেষে 14 হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে বিজেপি, দ্বিতীয় স্থানে সিপিএম

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ৷ রাউন্ড যত এগোচ্ছে ততই এগিয়ে যাচ্ছেন বিজেপির দেবাংশু ৷

Falta
ফলতা পুনঃনির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন ৷ ভোটের দিন তোলা ছবি ৷ (ফাইল চিত্র পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 9:08 AM IST

Updated : May 24, 2026 at 10:43 AM IST

ফলতা, 24 মে: প্রাথমিক গণনাতেই অনেকটা এগিয়ে গেলেন ফলতা বিধনসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডা ৷ উল্লেখযোগ্য় ভাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে সিপিএম ৷ তৃতীয় স্থানে আছে কংগ্রেস ৷ চতুর্থ স্থানে চলে গিয়েছে তৃণমূল ৷

চতুর্থ রাউন্ড শেষে দেবাংশুর প্রাপ্ত ভোট 25 হাজার 483 ৷ তিনি এগিয়ে আছেন 14 হাজার 93টি ভোটে ৷ সিপিএমের শম্ভুনাথ কুড়মি পেয়েছেন 11 হাজার 345টি ভোট ৷ কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুর রজ্জাক মোল্লার ঝুলিতে গিয়েছে 2 হাজার 996টি ভোট ৷ তৃণমূলের জাহাঙ্গির পেয়েছেন 1405টি ভোট ৷

তৃতীয় রাউন্ডের শেষে দেবাংশু 21 হাজার 583টি ভোট পেয়ে সিপিএম প্রার্থীর থেকে 14 হাজার 237টি ভোটে এগিয়ে ছিলেন ৷ সিপিএমের শম্ভুনাথ কুড়মি 7 হাজার 346টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখেন ৷ কংগ্রেসের আব্দুর রজ্জাক মোল্লা 1470টি ভোট পেয়ে ছিলেন তৃতীয় স্থানে ৷ তৃণমূলের জাহাঙ্গির পান 1062টি ভোট ৷

প্রথম রাউন্ড থেকে এগিয়ে থাকছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ তিনি পেয়েছিলেন 9534টি ভোট ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সিপিএমের শম্ভুনাথ কুড়মি ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল 448 ৷ কংগ্রেসের আব্দুর রজ্জাক মোল্লা 225টি ভোট পেয়ে ছিলেন তৃতীয় স্থানে ৷ ভোটের আগেই রণে ভঙ্গ দেওয়া তৃণমুলের জাহাঙ্গির খান পান 210টি ভোট ৷

এর আগে বিবার সকাল আটটা থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য়ে শুরু হয় ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনঃনির্বাচনের ভোট গণনা ৷ ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণনার চলছে ৷ সকাল থেকে টহল দিতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বিশাল পুলিশ বাহিনীকে। যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে একাধিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। গণনা কেন্দ্রের চারপাশে চলছে কড়া নজরদারি ৷

গণনা কেন্দ্রের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র অনুমোদিত প্রার্থী, গণনা এজেন্ট ও প্রশাসনিক আধিকারিকদেরই নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

গণনা শুরুর আগেই আসেন ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডা। আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি জানান, দলের কর্মীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ রয়েছে ৷ সকলেই মানসিকভাবে প্রস্তুত। তাঁর কথায়, “আমাদের মানসিক প্রস্তুতি তুঙ্গে রয়েছে। কর্মীরা ধীরে ধীরে গণনা কেন্দ্রে আসছেন। আমরা জয়ের ব্যাপারে 100 শতাংশ আশাবাদী। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।” তিনি আরও দাবি করেন, সারা বাংলার সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন ৷ এই ভোটের ফলাফল থেকেও সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাবে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছভাবে গণনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। গণনা কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে বাইরে থেকে পরিস্থিতির উপরও কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রথমবারের মতো সরকার গড়েছে বিজেপি ৷ ফলাফল ঘোষিত হওয়া 293টি আসনের মধ্যে 207টি তাদের দখলে গিয়েছে ফলতায় জিতে আসন সংখ্যা 208 করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির ৷ শেষবেলায় প্রচারে এসে ঝড় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরে করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷

অন্যদিকে, পুনঃনির্বাচনের অব্যবহিত আগে রণে ভঙ্গ দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ৷ ফলতার 'উন্নয়নের স্বার্থে' ভোট প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ৷ তৃণমূল অবশ্য জানিয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া থেকে সরে যাওয়া তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত ৷ এর সঙ্গে দলের যোগ নেই ৷ কিন্তু এর বেশি কোনও পদক্ষেপ না করায় দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ খোদ সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন তৃণমলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের একাংশ ৷

অভিষেক ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷ তাঁর সংসদীয় এলাকাতেই পড়ে ফলতা ৷ শুধু তাই নয়, এই কেন্দ্রের প্রার্থীর সঙ্গে অভিষেকের নৈকট্যও রাজনৈতিক মহলে বহুল চর্চিত বিষয় ৷ তবু অভিষেক কেন প্রচারে যাননি তা নিয়ে দলে প্রশ্ন উঠেছে ৷ খানিক কৌশলী অবস্থান নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানান, নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জাহাঙ্গিরের অভিষেকেক সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল ৷

