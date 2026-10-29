20 লক্ষের নোটের বান্ডিল, ভিতরে সাদা কাগজ ! বড়বাজারে জালিয়াতির ছক ফাঁস

20 লক্ষের নোটের বান্ডিল, ভিতরে সাদা কাগজ ! বড়বাজারে জালিয়াতির ছক ফাঁস
Kolkata Police: উদ্ধার হাই-টেক প্রিন্টার, কাগজ কাটার যন্ত্র-সহ জাল নোট তৈরির সরঞ্জাম ।
Published : October 29, 2026 at 4:29 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: বান্ডিলের উপরে ও নীচে 500 টাকার আসল নোট । মাঝখানে সাজানো সাদা কাগজের টুকরো ! বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, ব্যাঙ্ক থেকে সিল করা পাঁচ লক্ষ টাকার নোটের বান্ডিল ! এমনই অভিনব কায়দায় জালিয়াতির অভিযোগে বড়বাজার এলাকায় দুই যুবককে হাতেনাতে ধরল কলকাতা পুলিশ । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হাওড়া থেকে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে হাই-টেক প্রিন্টার, কাগজ কাটার যন্ত্র, বিশেষ ধরনের কাগজ, কালি কার্তুজ-সহ জাল নোট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম । এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাাল আগরওয়াল জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া বান্ডিলগুলির মাধ্যমে কী ভাবে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছিল, তার পাশাপাশি এই টাকা কোথা থেকে কলকাতায় এল, তা-ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । তাঁর কথায়, এই ঘটনার নেপথ্যে আর কারা যুক্ত রয়েছেন, তা জানতে ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 27 অক্টোবর গোপন সূত্রে খবর আসে, স্ট্র্যান্ড রোড ও মীরবাহার ঘাট স্ট্রিটের সংযোগস্থলের কাছে দু'জন সন্দেহজনক ভাবে টাকার বান্ডিল নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন । খবর পেয়েই ওই এলাকায় পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল । সেখান থেকে বিজয়পাল তনওয়ার ওরফে অরবিন্দ (23) এবং শিবা থাপা (24) নামে দুই যুবককে আটক করা হয় । তাঁদের তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে জালিয়াতির অভিনব কৌশল ।
পুলিশের দাবি, বিজয়পালের পিঠের ব্যাগ থেকে চারটি টাকার বান্ডিল উদ্ধার হয় । প্রতিটি বান্ডিলের উপরে ও নীচে রাখা ছিল একটি করে আসল 500 টাকার নোট । মাঝখানে সাজানো ছিল 992টি সাদা কাগজের টুকরো । বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল, প্রতিটি বান্ডিলে পাঁচ লক্ষ টাকা রয়েছে এবং সেগুলি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিল করা বান্ডিল । চারটি বান্ডিল মিলিয়ে মোট 20 লক্ষ টাকা রয়েছে বলে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল । অথচ পুলিশের দাবি, ওই বান্ডিলগুলিতে আসল টাকা ছিল মাত্র 4 হাজার । বাকি অংশে ছিল সাদা কাগজ !
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, আসল নোটের আড়ালে সাদা কাগজ সাজিয়ে মোটা টাকার বান্ডিলের চেহারা দেওয়া হয়েছিল । এর ফলে বাইরে থেকে বান্ডিলগুলি দেখে ভিতরের বিষয় বোঝা কঠিন । তবে এই বান্ডিলগুলি কাকে দেওয়ার কথা ছিল, কী ভাবে সেগুলি ব্যবহার করে প্রতারণার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এর আগে এমন কৌশলে কাউকে ঠকানো হয়েছে কি না, তা এখনও তদন্তাধীন ।
পুলিশ জানিয়েছে, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে উদ্ধার হওয়া বান্ডিলগুলির ভিডিয়োগ্রাফি করা হয় । ধৃতদের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়ার পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয় । পরে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হাওড়ায় অভিযান চালিয়ে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁদের নাম সুনীল কুমার বর্মা (47) এবং গোপাল গুজ্জর (24)।
উদ্ধার প্রিন্টার, বিশেষ কাগজ, কাটার মেশিন
পুলিশের দাবি, হাওড়া থেকে ধৃতদের কাছ থেকে জাল নোট তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতে পারে, এমন একাধিক সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে একটি হাই-টেক প্রিন্টার, কাগজ কাটার যন্ত্র, জেকে এক্সেল সুপার হোয়াইট বন্ড পেপারের দু’টি বাক্স, সেলোটেপ লাগানোর যন্ত্র, কাঁচি এবং কালি কার্তুজ । এই সরঞ্জামগুলি দিয়ে কী ধরনের জালিয়াতির পরিকল্পনা করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
চক্রের শিকড় কোথায়, তদন্ত পুলিশের
চার জনকে গ্রেফতার করা হলেও তদন্তকারীরা মনে করছেন, ঘটনার সমস্ত দিক এখনও স্পষ্ট নয় । জালিয়াতির পরিকল্পনা কোথায় তৈরি হয়েছিল, উদ্ধার হওয়া সরঞ্জাম কারা সরবরাহ করেছিল এবং কলকাতা ও হাওড়ার বাইরে এই চক্রের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে । উদ্ধার হওয়া প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রী কত দিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
একই সঙ্গে, এই বান্ডিলগুলি নিয়ে কোনও ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেনদেনের পরিকল্পনা ছিল কি না, সেই প্রশ্নও রয়েছে তদন্তকারীদের সামনে । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে সেই তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
আপাতত পুলিশের নজর জালিয়াতির পুরো নেটওয়ার্কের সন্ধানে । শুধু চার অভিযুক্তের ভূমিকা নয়, এই কৌশলে আগে কোনও প্রতারণা হয়েছে কি না এবং উদ্ধার হওয়া সরঞ্জাম দিয়ে আরও কতগুলি বান্ডিল তৈরি করা হয়েছিল, তারও খোঁজ চলছে । তদন্ত যত এগোবে, ততই স্পষ্ট হবে বড়বাজারের এই জালিয়াতির ছকের পিছনে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না ।