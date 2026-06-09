টাকি পুরসভায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন পদত্যাগী কাউন্সিলর

টাকি পুরসভায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন পদত্যাগী কাউন্সিলর
সরকার বদলের পর একের পর এক দুর্নীতির তথ্য সামনে আসছে ৷ টাকি পুরসভাতেও এমন দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করে মামলা করলেন সদ্য-প্রাক্তন কাউন্সিলর ৷
Published : June 9, 2026 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: টাকি পুরসভার পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগে এবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। পুরসভার একাধিক আর্থিক দুর্নীতি, পুরবোর্ড পরিচালনায় অনিয়ম সহ একাধিক অভিযোগে মামলা করেছেন টাকি পুরসভার 6 নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস ৷ চলতি সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাসের তরফে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও ওমর ফারুক গাজী জানান, একসময় তৃণমূল পরিচালিত টাকি পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ৷ পুরসভার একাধিক আর্থিক দুর্নীতি, পুরবোর্ড পরিচালনায় অনিয়ম-সহ নানাবিধ ইস্যুতে টাকি পুর প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন স্বয়ং তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস ৷ লিখিত অভিযোগে বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের কাছে এই দুর্নীতির কথা তুলেও ধরেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি ৷ উপরন্তু জুটেছিল শাসানি, চোখ রাঙানি আর খুনের হুমকি ৷
এবার টাকি পুরসভার বিরুদ্ধে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা করেছেন সেই কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাস ৷ প্রসঙ্গত, সোমবারই ই-মেল মারফত তিনি তাঁর ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন ৷ ইস্তফাপত্র দিয়েছেন বসিরহাটের মহকুমা শাসককেও ৷ কেন এই ইস্তফা ? এর কারণ ও কাউন্সিলরের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও এনিয়ে সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলতে চাননি তিনি ৷
প্রদ্যুতের আইনজীবী ওমর ফারুক গাজীর দাবি, সম্প্রতি একটি অডিট রিপোর্ট রিপোর্ট সামনে এসেছে । সেখান থেকে টাকি পুরসভার ভূরি ভূরি দুর্নীতির কথা জানতে পেরেছে সাধারণ মানুষ ৷ এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, গত 2018 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত চার বছরে একাধিক দুর্নীতি হয়েছে ৷ আর্থিক তছরুপ, স্বজনপোষণ-সহ একাধিক দুর্নীতির উল্লেখ রয়েছে বলে খবর ।
আইনজীবী বলেন, "নথি অনুযায়ী, সেসময় প্রবীর চট্টোপাধ্যায় নামে একজন 'লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক', (বর্তমানে যিনি এখন বড় বাবুর দায়িত্বে রয়েছেন) তাঁর অ্যাকাউন্টে নিয়ম বহির্ভূতভাবে 72 লক্ষ 72 হাজার টাকা ঢোকে ৷ কিন্তু যে সময়ের ঘটনা সেসময় স্থায়ী বড় বাবু থাকার সত্ত্বেও একজন ক্লার্কের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢোকা পুর আইন অনুযায়ী বেআইনি বলে দাবি করা হয়েছে ৷"
এরই সঙ্গে, টাকিতে ইছামতির বুকে ভাসমান রেস্তোরাঁ করতে গিয়ে প্রায় 80 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে তৎকালীন টাকি পুর বোর্ডের বিরুদ্ধে ৷ এসব তো ছিলই এবার 'সোনার বাংলা' হোটেলের জন্য দেওয়া জমি বাৎসরিক 120 টাকা করে লিজ দেওয়া হয়েছে ! রাজ্য সরকারের অডিট রিপোর্টে থাকা এমনই তথ্যের ভিত্তিতে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা ৷
শুধু তাই নয়, মাত্র 420 টাকা লিজে 'ইটভাটা'র ব্যবসায় 4 বিঘে জমি পেয়েছে 'গোপাল ব্রিগ ফ্রিল্ড' ৷ অভিযোগ, যে পরিমাণ জমির উপর এই গেস্ট হাউজ নির্মিত হয়েছে, সেই জমির মধ্যে এক বিঘারও বেশি পরিমাণ জমি টাকি পুরসভার ৷ অডিট রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, বোর্ড অফ কাউন্সিলয়ের সিদ্ধান্ত ছাড়াই এই লিজ দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি এও উল্লেখ আছে কোনও সরকারি পদ্ধতি মানা হয়নি ৷ বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, এই বিশাল সম্পত্তি খাতা-কলমে একরকম দেখানো হলেও পিছনে পুর প্রশাসনের পকেট গরম হচ্ছে ৷