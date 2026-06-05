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তোলাবাজিতে অভিযুক্ত কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ফেরার, বাজেয়াপ্ত গাড়ি! জালে চালক

অভিযোগ, স্থায়ীভাবে ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়ার নামে বহু হকারের থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন কাউন্সিলরের গাড়ির চালক৷

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তোলাবাজিতে অভিযুক্ত কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ফেরার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 8:06 PM IST

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কলকাতা, 5 জুন: তৃণমূল কংগ্রেসের 108 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে ঘিরে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হল । কাউন্সিলর এখনও অধরা থাকলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা ব্যক্তিগত গাড়ির চালক সুজিত চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ওড়িশা সীমান্ত সংলগ্ন বেলদা এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তদন্তকারীদের দাবি, কাউন্সিলরের হয়ে এলাকার হকারদের কাছ থেকে নিয়মিত তোলা আদায়ের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সুজিতের ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই রুবি মোড় এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা করা হকারদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠছিল । অভিযোগ, স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়ার নামে বহু হকারের কাছ থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল । সেই টাকা সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের গাড়ির চালক সুজিত চৌধুরী ।

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তোলাবাজিতে অভিযুক্ত কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ ফেরার (নিজস্ব চিত্র)

তদন্তে নেমে পুলিশ একাধিক হকারের বয়ান রেকর্ড করেছে । তাঁদের অভিযোগ, টাকা না-দিলে ব্যবসা করতে নানা ধরনের বাধার মুখে পড়তে হত । অনেকের দাবি, কাউন্সিলরের নাম ব্যবহার করে ভয় দেখানো হত এবং নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা জমা দিতে চাপ সৃষ্টি করা হত। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত ।

এরই মধ্যে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ব্যবহৃত গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । তদন্তকারীদের ধারণা, ওই গাড়ি ব্যবহার করেই তোলা আদায়ের কাজে যাতায়াত করা হত এবং এর থেকে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের সূত্রও মিলতে পারে । গাড়িটি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে বলেও সূত্রের খবর ।

অন্যদিকে, সুশান্ত ঘোষের খোঁজে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হলেও এখনও তাঁর সন্ধান মেলেনি । মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর অবস্থান নির্ণয়ে সমস্যায় পড়ছেন তদন্তকারীরা । পুলিশের একাংশের মতে, অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর থেকেই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন । ফলে তাঁকে কার্যত 'ফেরার' বলেই মনে করা হচ্ছে ।

সুজিত চৌধুরীকে জেরা করে কাউন্সিলরের অবস্থান এবং তোলা আদায়ের চক্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী দল । ইতিমধ্যেই তাঁর ব্যাংক লেনদেন, মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড এবং আর্থিক নথিপত্র খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । বিরোধীদের দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং সংগঠিত তোলাবাজি চক্রের অংশ । অন্যদিকে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, আইন আইনের পথে চলবে এবং তদন্ত সম্পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা উচিত নয় । তবে কাউন্সিলরের অনুপস্থিতি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীর গ্রেফতারি ঘিরে জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে । তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে সুশান্ত ঘোষকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের ।

TAGGED:

COUNCILLOR SUSANTA GHOSH
SUSANTA GHOSH DRIVER ARRESTED
সুশান্ত ঘোষ
সুশান্ত ঘোষের চালক গ্রেফতার
SUSANTA GHOSH ABSCONDING

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