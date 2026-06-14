7 কোটির দুর্নীতি! গোঁফ কামিয়েও লাভ হল না, কেরলে গ্রেফতার আরামবাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান

7 কোটির দুর্নীতি! গোঁফ কামিয়েও লাভ হল না, কেরলে গ্রেফতার আরামবাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান
পুলিশ সূত্রের দাবি, যাতে সহজে তাঁকে চিনতে না পারা যায় সেজন্য কেরলে গিয়ে নিজের গোঁফও কেটে ফেলেছিলেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা !
Published : June 14, 2026 at 2:24 PM IST
আরামবাগ, 14 জুন: স্কুলে সোলার প্যানেল বসানোর প্রকল্পে সাত কোটিরও বেশি টাকা তছরুপের অভিযোগ । সেই মামলাতেই কেরল থেকে গ্রেফতার হলেন আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক স্বপনকুমার নন্দী । হুগলি গ্রামীণ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরমে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরামবাগের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগ থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে উঠে আসে পুরসভার 'গ্রিন সিটি মিশন' প্রকল্পে ব্যাপক আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি । অভিযোগ, স্বপন নন্দীর চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে স্কুলগুলিতে সোলার প্যানেল বসানোর নামে পরিকল্পিত ভাবে সরকারি অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, এই প্রকল্পে অন্তত 7 কোটি 24 লক্ষ টাকার আর্থিক দুর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে ।
পুলিশ সূত্রের খবর, আরামবাগ থানার মামলা নং 2/2026 (তারিখ 26.05, 2026) এর ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি । মামলাটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) 316(5), 318(4), 36(2), 36 (3), 38, 61 (2), 3 (5) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন 198-এর 7, 13 (1)(ক), 13(1)(খ), 13(2) ধারায় রুজু করা হয়েছে । যদিও এই গ্রেফতারির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত জেলা পুলিশের কর্তারা সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷
সূত্রের দাবি, তদন্তে একাধিক গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে । অভিযোগ, নিয়ম না মেনে টেন্ডার ডাকা, নির্দিষ্ট সংস্থাকে কাজ পাইয়ে দেওয়া, অসম্পূর্ণ কাজের জন্যও সম্পূর্ণ বিল মিটিয়ে দেওয়া এবং প্রকল্প শেষ না হলেও কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল । অডিট রিপোর্টেও সেই সব অনিয়মের উল্লেখ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
সরেজমিন তদন্তে আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে । বহু স্কুলে সোলার প্যানেল অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে । আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাগজে-কলমে প্যানেল বসানোর উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার অস্তিত্বই নেই বলে অভিযোগ । তদন্তকারীদের ভাষায়, 'ঘোস্ট ইনস্টলেশন' এর মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে ।
মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ । তদন্ত চলাকালীন জানা যায়, স্বপন নন্দী কেরলে আত্মগোপন করে রয়েছেন । এরপর সিঙ্গুর থানার পুলিশ এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে তিরুবনন্তপুরম জেলার কাঞ্জিরামকুলাম এলাকা থেকে গ্রেফতার করে । পুলিশ সূত্রের দাবি, যাতে সহজে তাঁকে চিনতে না পারা যায় সেজন্য কেরলে গিয়ে নিজের গোঁফও কেটে ফেলেছিলেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা !
2017 সালে আরামবাগ পুরসভায় 'গ্রিন সিটি' প্রকল্পের সূচনা হয় । রাস্তার আলো, জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং স্কুলগুলিতে সোলার প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ খরচ কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল । প্রকল্পের জন্য মোট 19 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল । তার মধ্যে সোলার প্যানেল প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল 7 কোটি 24 লক্ষ টাকা ।
2022 সালে পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ার পর সমীর ভান্ডারী এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান । পরে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (এজি) বেঙ্গলের অডিটে একাধিক অনিয়মের বিষয় সামনে আসে । 2026 সালে নতুন করে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে গতি আসে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয় স্বপন নন্দীকে ।
স্থানীয় সূত্রের খবর, এক সময় ঢালাই মেশিন ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন স্বপন নন্দী । কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর বিপুল সম্পত্তি বৃদ্ধি, বিলাসবহুল বাড়ি এবং জাঁকজমকপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠানের খরচ নিয়েও এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নানা আলোচনা ছিল । গ্রেফতারের পর সেই প্রশ্নগুলিই ফের সামনে এসেছে ।
এই দুর্নীতির সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোন কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা এতে ভূমিকা নিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের স্বার্থে আরও কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে । ধৃতকে আরামবাগের আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে জেলা পুলিশ ৷