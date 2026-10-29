পুজোর ভিআইপি পাসে কালোবাজারি ! 13 দিনের পুলিশি হেফাজতে ইন্দ্রনীল
Black-marketing of VIP passes for Durga pujas: বড় পুজোর বিশেষ পাস নিয়ে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ, লালবাজারের নজরে টাকার লেনদেন ও প্রভাবশালীদের যোগ ।
Published : October 29, 2026 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় ভিআইপি ও স্পেশাল পাসের চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণার অভিযোগ । সেই ঘটনায় গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে 13 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠাল কলকাতার ব্যাংকশাল আদালত । বুধবার রাতে বউবাজার থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর বৃহস্পতিবার কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে আদালতে পেশ করা হয় । তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ । সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ইন্দ্রনীলকে পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক ।
পুলিশ সূত্রে অভিযোগ, উৎসবের মরশুমে শহরের নামী দুর্গাপুজোগুলিতে সহজে প্রবেশ এবং প্রতিমা দর্শনের জন্য ভিআইপি ও বিশেষ পাসের বিপুল চাহিদা তৈরি হয় । সেই চাহিদাকে কাজে লাগিয়েই বেআইনি কারবারের জাল ছড়িয়েছিলেন ইন্দ্রনীল । অভিযোগ, বিভিন্ন পুজোর বিশেষ পাস অসাধু উপায়ে সংগ্রহ করে চড়া দামে বিক্রি করতেন তিনি । এর মাধ্যমে বহু পুজোপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ।
তবে এই কারবারের পরিধি ঠিক কতটা, কোন কোন পুজোর পাস নিয়ে এমন লেনদেন হয়েছে এবং প্রতারণার অভিযোগে কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন - তদন্তকারীরা সেই তথ্য সংগ্রহে টাকা লেনদেনের প্রতিটি ধাপ খতিয়ে দেখছেন ।
লালবাজারের নজরে 'টাকার রুট'
ইন্দ্রনীলকে গ্রেফতারের পর তদন্তের মূল লক্ষ্য এখন আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে গোটা চক্রের সন্ধান পাওয়া । পুলিশ জানতে চাইছে, পাস বিক্রি করে পাওয়া টাকা কোথায় জমা পড়ত, কার কার হাতে সেই টাকা পৌঁছেছে এবং এই কারবারে অন্য কেউ আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন কি না । তদন্তকারীদের অনুমান, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে লেনদেনের একাধিক সূত্র সামনে আসতে পারে ।
এদিন লালবাজার ও বউবাজার থানার যৌথ তদন্তকারী দল আদালতে ইন্দ্রনীলকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় । তদন্তকারীদের বক্তব্য, শুধু পাস বিক্রির অভিযোগের মধ্যে বিষয়টি সীমাবদ্ধ কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি । কী ভাবে পাসগুলি সংগ্রহ করা হত, কোন মাধ্যম ব্যবহার করে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত এবং এই প্রক্রিয়ায় কোনও মধ্যস্থতাকারী যুক্ত ছিলেন কি না, সেই প্রশ্নগুলিরও উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা ।
পিছনে কি আরও কেউ ?
তদন্তে পুলিশের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ইন্দ্রনীল কি একাই এই কারবার চালাতেন, নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও বড় কোনও চক্র ? প্রসঙ্গত, ইন্দ্রনীল গ্রেফতার হওয়ার পরই এ ব্যাপারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । শুভেন্দুর কথায়, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ মদতে হয়ে থাকতে পারে এবং ওনারও ভাগ থাকতে পারে ! একা তো খায়নি, খাইয়ে খেয়েছে !"
ফলে পুজো কমিটি, পাস বিলি করার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি কিংবা অন্য কোনও মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের যোগাযোগ ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পুলিশের অনুমান, অভিযুক্তের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে যুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা গেলে গোটা কারবারের পরিধি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে । সেই কারণে তাঁর ব্যাঙ্কের লেনদেন, পাস সংগ্রহের পদ্ধতি এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হতে পারে ।
13 দিনের পুলিশ হেফাজতে ইন্দ্রনীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা কতটা তথ্য পান, এখন সে দিকেই নজর । পাসের জোগানদার কারা, টাকা কোন পথে ঘুরেছে এবং এই কারবারের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছেন কি না - সেই সব প্রশ্নের উত্তর মিললেই দুর্গাপুজোর ভিআইপি পাসকে কেন্দ্র করে ওঠা দুর্নীতি ও প্রতারণার অভিযোগের প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে বলে মত তদন্তকারীদের ।