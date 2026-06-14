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পাহাড়ে উন্নয়নের পথে বাধা দুর্নীতি-কর্মী সঙ্কট; দার্জিলিংয়ে সরব দিলীপ

পাহাড়ে তাঁর দফতরে 11 হাজারের বেশি কর্মীর পদ শূন্য হয়ে পড়ে আছে বলে জানান দিলীপ ৷ এই শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করারও আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

Dilip Ghosh in Darjeeling
দার্জিলিংয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 14, 2026 at 8:13 PM IST

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দার্জিলিং, 14 জুন: তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষে রবিবার দার্জিলিং পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বকেয়া কাজ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে বসলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বৈঠকে পাহাড়ের বিধায়ক, সাংসদ এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর উন্নয়নের রূপরেখা থেকে শুরু করে সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। পাহাড়ের জল সঙ্কট, কর্মী নিয়োগের সমস্যা এবং জিটিএর কাজের অস্বচ্ছতা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী।

তিনি জানান, পাহাড়ের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উন্নয়নের গতি মন্থর হওয়ার অন্যতম কারণ পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মীর অভাব। তিনি দাবি করেন, বর্তমানে 11 হাজারের বেশি কর্মীর পদ শূন্য হয়ে পড়ে আছে ৷ অবিলম্বে এই শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করারও আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি, অধিকাংশ পঞ্চায়েত প্রধান অফিসে আসেন না বলে অভিযোগ তুলে জানান, অনৈতিকভাবে জেতার কারণেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একাংশ দায়বদ্ধতা হারিয়েছেন ৷ সাধারণ মানুষের উপর তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে।

পাহাড়ে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান নিয়ে মন্ত্রী তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "বহু টাকা খরচ হওয়ার পরেও পাহাড়ের অধিকাংশ মানুষ এখনও পরিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছেন না।" বিগত সরকারের আমলে এই খাতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ ৷ তাঁর কথায়, "স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত হবে ৷ সেই তদন্তে যারা দোষীদের প্রমাণিত হবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

দিলীপ আরও জানান, দিল্লি থেকে ইতিমধ্যেই 1700 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে ৷ যার মধ্যে 700 কোটি টাকা 100 দিনের কাজের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ। দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী ৷ তিনি জানান, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রতিটি টাকা যাতে পাহাড়ের মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

জিটিএ-র কাজকর্ম নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলে মন্ত্রী বলেন, "এই সংস্থা কতটুকু সফল হয়েছে এবং মানুষ কতটা পরিষেবা পেয়েছে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।" পাশাপাশি পর্যটন শিল্প পাহাড়ের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলেও বর্তমানে ট্রাফিক ও দূষণ যেভাবে বাড়ছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি পর্যটনকে সুসংগঠিত করতে নতুন পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনদিনের এই সফরে শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে কার্শিয়াং এবং দার্জিলিংয়ের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে প্রশাসনের কর্তা থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছেন দিলীপ ৷

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