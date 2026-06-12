নাগরিক-অভিযোগের সুরাহায় কর্পোরেশন তৈরি হল গ্রিভান্স সেন্টার

নাগরিক-অভিযোগের সুরাহায় কর্পোরেশন তৈরি হল গ্রিভান্স সেন্টার
অভিযোগ নেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাকে একছাতার তলায় আনতেই গ্রিভান্স সেন্টার চালু হল৷ নাম দেওয়া হয়েছে, গ্রিভান্স ট্র্যাকিং অ্যান্ড মনিটরিং সেন্টার৷
Published : June 12, 2026 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিম ইস্তফা দেওয়ার পর ভেঙে গিয়েছে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ড৷ রাজ্য সরকার পুর কমিশনারকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছে৷ এই পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরনিগমে আসা সমস্ত অভিযোগের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করতে গ্রিভান্স সেল তৈরি করা হল৷ যার পোশাকি নাম গ্রিভান্স ট্র্যাকিং অ্যান্ড মনিটরিং সেন্টার৷
উল্লেখ্য, কলকাতা কর্পোরেশনে রোজ প্রচুর অভিযোগ জমা পড়ে৷ কখনও তা জমা পড়ে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে৷ কখনও রাজস্ব বা পার্কিং সংক্রান্ত অভিযোগও জমা পড়ে৷ আবার লাইসেন্স ও উদ্যান-সহ আরও একাধিক বিষয়ে অভিযোগ আসে কর্পোরেশনের কাছে৷
কলকাতা পুরনিগমে অভিযোগ জানানোর একাধিক মাধ্যম আছে৷ কেউ কেএমসি কল সেন্টারে অভিযোগ জানান৷ আবার কেএমসি কন্ট্রোল রুম ও পোর্টালের মাধ্যমে দায়ের করা অভিযোগ জমা পড়ে৷ চ্যাটবটেও (8335999111) অভিযোগ আসে৷ এছাড়া অভিযোগ, আপত্তি বা পরামর্শের হার্ডকপিও জমা পড়ে কর্পোরেশনে৷ সরাসরি পুর কমিশনারকে ইমেল করেও অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে৷
এবার পুরো বিষয়টিকেই একছাতার তলায় আনতে তৈরি করা হল গ্রিভান্স ট্র্যাকিং অ্যান্ড মনিটরিং সেন্টার৷ যেখানে ইকেএমসি 2.0-র অধীনে অভিযোগ ব্যবস্থার আওতায় এই ধরনের সমস্ত অভিযোগ আনা হবে। সকল মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগের রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস রিপোর্ট দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুর কমিশনার যাতে যেকোনও সময় দেখতে পান, তার ব্যবস্থা করা হবে৷
অন্যদিকে পুর কমিশনারের কাছে যে অভিযোগগুলি ইমেলের মাধ্যমে জমা পড়ে, সেগুলি কর্মীরা দেখতে পান না৷ সেই কারণে ওই অভিযোগগুলি দেওয়া হবে এলএমই (কেএমসি-র লাস্ট মাইল এমপ্লয়ি)-কে৷ তিনি ই-কেএমসি 2.0-তে চালু করা অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার পথ অনুসরণ করেই কাজ করবেন।
এর জন্য পুর সচিবালয়ের কর্মীরা অভিযোগের ছাপা কপিগুলো সংগ্রহ করবেন। এখন যে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে সেগুলো আপলোড করার ব্যবস্থা করবেন ওই কর্মীরা। অভিযোগগুলো ই-কেএমসি 2.0-এর সিস্টেমে নিবন্ধনের জন্য পুর কমিশনারের অফিস থেকে অভিযোগ সেলের ইমেল আইডিতে পাঠানো হবে।
এই গ্রিভান্স সেন্টারের জন্য নির্দিষ্ট কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে৷ এই কর্মীদের নিশ্চিত করতে হবে, দায়ের করা অভিযোগগুলোর প্রতিকার করতে হবে। অভিযোগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতিকারের জন্য দুই সপ্তাহের বেশি সময় লাগলে উল্লেখ করতে হবে। অভিযোগকারীকে মেসেজ, ইমেল বা ফোন কলের মাধ্যমে অভিযোগের চূড়ান্ত অবস্থা ও নিষ্পত্তির কথা জানানো হবে। অভিযোগকারীর কাছ থেকে অনলাইনে প্রাপ্ত মতামত, যা কোনও গুরুতর বা মানবিক অভিযোগের সমাধান হলে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, এই কাঠামোর মাধ্যমে যেমন নাগরিক অভিযোগ পৌঁছাবে প্রশাসনের এক্কেবারে নিচতলা থেকে এক্কেবারে মাথা পর্যন্ত। প্রতিটাস্তরেই থাকবে নজরদারি। ফলে অভিযোগের পর অভিযোগ করে যাওয়ার ঘটনা আর ঘটবে না। এক অভিযোগেই মিলবে সুরাহা।