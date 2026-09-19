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সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা ! বহরমপুর থানায় হাজিরা দিতে হুমায়ুনকে নোটিশ

Humayun Kabir summoned: বিধায়কের দাবি, উপনির্বাচনের আগে তাঁকে হেনস্থা করতেই এভাবে তলব করা হয়েছে । কিন্তু তিনি পুলিশের ডাকে সাড়া দেবেন ।

Humayun Kabir
নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 10:25 PM IST

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বহরমপুর, 19 সেপ্টেম্বর: শক্তিপুর, রেজিনগরের পর এবার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে নোটিশ পঠাল বহরমপুর থানা। শনিবার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যানের বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয় থানার তরফে। আগামী সোমবার তাঁকে বহরমপুর থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা সংক্রান্ত অভিযোগকে সামনে রেখেই বিধায়ককে থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে । সম্প্রতি একটি অডিয়ো জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার হাতে আসে। সেখানে বেলডাঙা 1 নম্বর ব্লকের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সভাপতি এবং দলের প্রধান হুমায়ুন কবীরের গলা শোনা যাচ্ছে বলে দাবি পুলিশের। তদন্তকারীদের আরও দাবি, দুজনের মধ্যে যা নিয়ে কথা হয়েছে তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পরিপন্থী । এই কারণেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নওদার বিধায়ককে ।

যে ব্লক সভাপতির গলা শোনা যাচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে তিনি আগেই গ্রেফতার হয়েছেন । অন্যদিকে, অডিও ক্লিপে অন্য যে স্বরটি শোনা যাচ্ছে তা নিজের বলে স্বীকার করে নিয়েছেন হুমায়ুন। তবে তিনি বলেন, "এই ধরণের ষড়যন্ত্রকে তিনি প্রশ্রয় দেন না। পুলিশ,আইন মেনে ব্যবস্থা নিক।" অডিয়ো ক্লিপটিকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই ঘটনার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হুমায়ুনকে সোমবার বহরমপুর থানায় তলব করা হয়েছে।

হুমায়ুন কবীর বলেন, "নির্বাচনের আগে এসব রাজনৈতিক চক্রান্তের অংশ। আমিও দেখতে চাই বিজেপি সরকারের পুলিশ আমার কী করতে পারে। সোমবার যাব।" প্রসঙ্গত, এর আগে শক্তিপুর ও রেজিনগরের প্রকাশ্য সভা থেকে উস্কানিমূলক বক্তব্য পেশের অভিযোগে হুমায়ুন কবীরকে দু'বার তলব করেছিল পুলিশ । সেবার এ ধরনের বেলাগাম মন্তব্য করায় বিধানসভা থেকে হুমায়ুনকে সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে বার্তা পেয়ে তৎপর হয় পুলিশ । দুটি থানা থেকেই তলব করা হয় হুমায়ুনকে ।

আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরে উপ নির্বাচন হচ্ছে। রেজিনগর থেকে প্রায় 59 হাজার ভোটে জিতেছিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। পাশাপাশি তিনি নওদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও জয়ী হন। রেজিনগরে হুমায়ুনের ছাড়া আসনে লড়ছেন তাঁর ছেলে গোলাম আজাদ। কংগ্রেস, সিপিএম, আরএসপি সহ দুই তৃণমূলের প্রার্থীও রেজিনগর থেকে উপ নির্বাচনে লড়ছেন। ফলে রেজিনগর এখন সব দলের কাছেই পাখির চোখ । আর সেই নির্বাচনের আগে হুমায়ুন কবীরতে ডেকে পাঠল পুলিশ ।

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