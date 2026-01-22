পুজো-বড় জমায়েতে কীভাবে ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট ? শিখতে কলকাতায় ভিন রাজ্যের পুলিশ
18 তারিখ জয়পুর পুলিশের আট সদস্যের একটি দল কলকাতায় পা রেখেছে । যানচলাচল ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হাতে-কলমে শিখতে এসেছে তারা ৷
Published : January 22, 2026 at 6:58 PM IST
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: ইউনেস্কোর হেরিটেজ ঘোষিত দুর্গাপুজোয় কলকাতার রাজপথ ভাসে জনসমুদ্রে ৷ এছাড়াও নানা পার্বণ কিংবা ব্রিগেড সমাবেশ ও অন্যান্য মিটিং-মিছিলেও শহরের রাস্তা ঢেকে যায় কাতারে কাতারে মানুষের মাথায় ৷ এই বিশাল জনসমাগম সামলাতে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের জুড়ি মেলা ভার ৷ এই সময়গুলোতে কীভাবে তারা যানচলাচল ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেটাই হাতে-কলমে শিখতে কলকাতায় এল রাজস্থানের 'পিংক সিটি' জয়পুর পুলিশের প্রতিনিধি দল । চলতি মাসের 18 তারিখ জয়পুর পুলিশের আট সদস্যের একটি দল কলকাতায় পা রেখেছে ।
পরিসংখ্যান বলছে, দেশের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কলকাতা শহরে পথ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমছে । এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্টের সুচারু পদ্ধতি ৷ আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলেও কীভাবে যান চলাচল সচল রাখা যায় - এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিতে কলকাতায় এসেছেন ভিন রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকরা ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জয়পুর পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "আমরা কলকাতা পুলিশের একাধিক আধিকারিকের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখেছি যে, ভিড়ের সময় কীভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয় । তাঁদের কাজের ধরন সত্যিই আলাদা । কলকাতা পুলিশের আওতাধীন বহু রাস্তায় ব্যাপক সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে । পাশাপাশি শুধুমাত্র ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্যই এখানে আলাদা ও পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন থাকে । এই বিষয়গুলোই ভালো ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম কারণ ।"
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্র্যাফিক ইয়েইলওয়াড শ্রীকান্ত জগন্নাথ রাও ইটিভি ভারতকে বলেন, "এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয় । শুধু জয়পুর পুলিশই নয়, এর আগেও ঝাড়খণ্ড ও বিহার পুলিশের প্রতিনিধিরা কলকাতায় এসে আমাদের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা দেখেছেন । সাধারণ মানুষকে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য ।"
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের প্রতিটি ট্র্যাফিক গার্ডের অফিসার ইনচার্জদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকে, অফিস টাইমে তাঁরা যেন রাস্তায় সক্রিয়ভাবে ডিউটিতে থাকেন । প্রতিটি ট্র্যাফিক গার্ডে অফিসার ইনচার্জের অধীনে আট থেকে 12 জন প্রশিক্ষিত সার্জেন্ট থাকেন, আর তাঁদের অধীনে কাজ করেন একাধিক কনস্টেবল ।
এছাড়াও ট্র্যাফিক ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করতে একাধিক নতুন পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুলিশ । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, স্পিডোমিটার ও আধুনিক ক্যামেরা ব্যবস্থা । মা উড়ালপুল বা রেড রোডের মতো বড় রাস্তায় নির্ধারিত গতিরও বেশি গতিতে কোনও গাড়ি চললেই ক্যামেরায় ধরা পড়বে সেই গাড়ির নম্বর প্লেট । এরপর আইন অনুযায়ী জরিমানা-সহ বিস্তারিত বার্তা সরাসরি পৌঁছে যাবে সংশ্লিষ্ট গাড়ির মালিকের কাছে ।
কলকাতা পুলিশের এই উন্নত ও পরিকল্পিত ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনার পাঠ নিয়ে ভিন রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন কতটা সমৃদ্ধ হতে পারবে, তা সময়ই বলবে । তবে দেশের অন্যান্য শহরের কাছে কলকাতা যে ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে একটি মডেল হয়ে উঠছে, তা বেশ স্বস্তি দেয় শহরবাসীকে ৷