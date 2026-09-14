মিড-ডে মিলে কারচুপি ! গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে আটক সমবায় ম্যানেজার, ছোড়া হল ডিম

মিড-ডে মিলে কারচুপি ! গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে আটক সমবায় ম্যানেজার, ছোড়া হল ডিম
Corruption in Mid-Day Meal scheme: যদিও অভিযুক্তর দাবি, কোনও অনিয়ম হয়নি ৷ পাশের একটি স্কুল চালের পরিবর্তে টাকা নেবে বলেছিল। সেই চালটাই বেশি আছে ৷
Published : September 14, 2026 at 3:30 PM IST
বাগদা, 14 সেপ্টেম্বর: বেআইনিভাবে মিড-ডে মিলের চাল মজুত করার অভিযোগে সমবায় সমিতির ম্যানেজারকে আটক করল পুলিশ । পুলিশের সামনেই অভিযুক্ত ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে উত্তেজিত জনতা ডিম ছোড়ে । রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনা বাগদা থানার কোনিয়ারা গ্রামে ।
পুলিশ জানিয়েছে, সমবায় সমিতির ম্যানেজারের নাম বিদ্যুৎ রায় । তিনি বাগদার কোনিয়ারা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনিয়ারা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার । স্থানীয়দের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে অতীতেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । তবে বনগাঁর এক পুলিশ কর্তা জানান, মিড ডে মিলের চালে বেনিয়মের অভিযোগে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে ৷ সোমবার দুপুর পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি ৷ লিখিত অভিযোগ না এলে আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হবে ৷
ঘটনার সূত্রপাত, রেশন দোকানের গোডাউনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ মিড-ডে মিলের চাল বেআইনিভাবে মজুত করা রয়েছে । এই অভিযোগে রবিবার রাতে বাসিন্দারা সমবায় ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন ৷ তাঁকে আটকে রাখা হয় সমবায়ের অফিসে ৷ গোলমালের খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগদা থানার পুলিশ ।
পুলিশের উপস্থিতিতে গ্রামবাসীরা পাশের ওই রেশন দোকানের গোডাউনে প্রবেশ করেন । অভিযোগ, মজুত থাকা চালের কোনও হিসাব বিদ্যুৎবাবু দেখাতে পারেননি । গ্রামবাসীদের প্রশ্নের মুখে পড়ে বিদ্যুৎবাবু তখন পুলিশকে বলেন, পাশের একটি স্কুল মিড-ডে মিলের চাল নেয়নি । তার পরিবর্তে তারা টাকা নিয়েছে । ঘটনাস্থলে উপস্থিত বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । প্রধান শিক্ষক সাফ জানিয়ে দেন, কোনওভাবেই চালের পরিবর্তে টাকা নেওয়া যায় না । তাঁরা অতীতে কখনও তেমন কাজ করেননি । ওই প্রধান শিক্ষক আরও জানিয়েছেন, মিড-ডে মিলের বরাদ্দ চাল পরে পাঠানো হবে বলেও নাকি বিদ্যুৎবাবু জানিয়েছিলেন ৷
এরপরই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত সমবায় ম্যানেজারকে গ্রেফতারের দাবি তোলেন ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । এরপরই গ্রামবাসীদের মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ রায়কে আটক করে পুলিশ ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অভিযুক্তকে পুলিশ যখন প্রিজন ভ্যানে তুলতে যাচ্ছিল তখন পিছন দিক থেকে উত্তেজিত জনতা তাঁকে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছুড়তে থাকে । কয়েকটি ডিম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পুলিশের গায়েও লাগে ।
এ ব্যাপারে কোনিয়ারা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর বিশ্বাস বলেন, "অতীতেও বিদ্যুৎবাবুর বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল । এ বারও বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে আমরা সমবায়ে মজুত থাকা চালের কাগজপত্র দেখতে চেয়েছিলাম । কিন্তু উনি যে হিসাব দেখিয়েছেন আর আদতে গোডাউনে যা চাল রয়েছে, তার মধ্যে বিস্তর গরমিল । পুলিশকে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছি ।"
যদিও অভিযোগ উড়িয়ে সমবায় সমিতির ম্যানেজার ধৃত বিদ্যুৎ রায়ের দাবি, "বাসিন্দারা যেটা বলছেন, তা ঠিক নয় । সমস্ত চালের হিসাব আছে । পাশের একটি স্কুল চালের পরিবর্তে টাকা নেবে বলেছিল । সেই চালটাই বেশি আছে ।" চালের পরিবর্তে টাকা নেওয়া যায় কি না সাংবাদিকদের সেই প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎ বাবুর সাফ বলেন, "অনেক স্কুলই আছে, চালের পরিবর্তে টাকা নিয়ে থাকে । এটা নতুন কোনও কথা নয় ।"