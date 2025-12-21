140 টাকার লটারি কেটে কোটিপতি, আতঙ্কে উড়ল ঘুম ! নিরাপত্তা চেয়ে থানায় ব্যাংক কর্মী

140 টাকার লটারি কেটে কোটিপতি, আতঙ্কে উড়ল ঘুম ! নিরাপত্তা চেয়ে থানায় ব্যাংক কর্মী
140 টাকা খরচ করে লটারি কেটে ভাগ্য খুলল সমবায় ব্যাংকের কর্মী কৃষ্ণপদ সিংহের ৷ তবে, কোটিপতি হয়ে উড়েছে রাতের ঘুম ৷
Published : December 21, 2025 at 5:23 PM IST
বংশীহারী, 20 ডিসেম্বর: এভাবেও ভাগ্য বদলায় ! সকালে 140 টাকা দিয়ে নাগাল্যান্ড ডিয়ার লটারির টিকিট কেটেছিলেন সমবায় ব্যাংকের কর্মী কৃষ্ণপদ সিংহ ৷ আর দুপুরে খেলার ফলপ্রকাশ হতেই বদলে গেল ভাগ্য ৷ এক লহমায় কোটিপতি হয়ে গেলেন তিনি ৷ তবে, কোটিপতি হয়েও শান্তি নেই কৃষ্ণপদের ৷ জেতা টাকা বাঁচাতে এবং নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে থানায় ছুটলেন কৃষ্ণপদ এবং তাঁর স্ত্রী গগনি ৷
ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী ব্লকের পাথরঘাটার ৷ কৃষ্ণপদ সমবায়ের কর্মী হলেও, তাঁর একটি পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান রয়েছে ৷ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যাংকের কাজ করেন ৷ তারপর বিকেল থেকে রাত দোকান চালান ৷ মূলত, চিটফান্ডে টাকা খাটিয়ে দেনার দায়ে ডুবেছিলেন তিনি ৷ সেই টাকা শোধ করতেই বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা ৷ কিন্তু, হঠাৎ করে এক কোটি টাকার লটারি জিতে, যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন তিনি ৷
কৃষ্ণপদের কথায়, "সকালে নাগাল্যান্ড ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম 140 টাকা দিয়ে ৷ ব্যাংকে কাজের ফাঁকে খেলাটা লাইভ দেখছিলাম ৷ ফল বেরোতেই দেখলাম আমার টিকিটের নম্বরে প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা লেগেছে ৷ সেটা দেখে ব্যাংকের মধ্যেই চিৎকার করে উঠি আনন্দে ৷ সেটা শুনে আবার আমার ম্যানেজার ও অন্যান্য সহকর্মীরা ছুটে আসেন ৷ তাঁরা জিজ্ঞেস করেন কী হয়েছে ৷ তখন ওঁদেরই প্রথম বিষয়টা জানাই ৷ ওঁরাই আমাকে কিছু না-জানাতে বলে ৷ অনেক টাকার ব্যাপার তো, তাই ম্যানেজারই বলেন আগে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ৷"
কৃষ্ণপদ জানান, ব্যাংকের ম্যানেজারের কথাতেই স্ত্রী এবং ভাইকে নিয়ে সোজা বংশীহারী থানায় চলে আসেন ৷ সঙ্গে লটারির টিকিট ও অন্যান্য নথি নিয়ে নেন ৷ এরপর পুলিশকে পুরো বিষয়টা জানান তিনি ৷ সেই সঙ্গে লটারির টিকিট এবং নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেন কৃষ্ণপদ ৷
তবে, লটারি জেতার আনন্দ তো অবশ্যই রয়েছে ৷ জানালেন, টাকা হাতে পেলে আগে নিজেকে দেনা মুক্ত করবেন ৷ আগেই অনেকটা টাকা দেনা মিটিয়েছেন ৷ এবার বাকি টাকার দেনা শোধ করবেন বলে জানান তিনি ৷ তবে, তাঁর আগে স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ে এবং মা-সহ গোটা পরিবারের নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন কৃষ্ণপদ ৷
এই বিষয়ে কৃষ্ণপদ সিংহের ভাই পিন্টু সিংহ বলেন, "আমার দাদা নাগাল্যান্ড ডিয়ার লটারি কেটেছিল সকালে ৷ দুপুরবেলা ফলাফল জানতে পারে 1 কোটি টাকা জিতেছে ৷ সেই কারণে আমরা পরিবার-সহ থানায় এসেছি ৷ আমরা থানার মাধ্যমে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করছি ৷"
এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার বলেন, "পাথরঘাটা এলাকার এক ব্যবসায়ী এক কোটি টাকা জিতেছেন লটারিতে ৷ আতঙ্কে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷ বংশীহারী থানায় গিয়েছিলেন কৃষ্ণপদ সিংহ এবং তাঁর পরিবার ৷ আমরা ওঁর পরিবারের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছি ৷"