বাংলোর সামনে শব্দ-তাণ্ডব! স্থানীয়দের মারধরের অভিযোগ পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে

বাংলোর সামনে শব্দ-তাণ্ডব! স্থানীয়দের মারধরের অভিযোগ পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে
কোচবিহারের ঘটনা৷ এক মহিলা ও পাঁচ নাবালক-সহ সাতজন আহত হয়েছেন৷ এই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আহতরা৷
Published : October 21, 2025 at 9:52 PM IST
কোচবিহার, 21 অক্টোবর: পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে আতশবাজি ফাটানোর অভিযোগ উঠেছে কোচবিহারে৷ সোমবার, কালীপুজোর রাতে ঘটনাটি ঘটে৷ অভিযোগ, আতশবাজি ফাটানোর জন্য বাইরে বেরিয়ে এসে স্থানীয় কয়েকজনকে বাঁশ দিয়ে মারধর করেন স্বয়ং এসপি৷ যদিও কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷
সোমবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়৷ কোচবিহারের নয় নম্বর ওয়ার্ডে পুলিশ সুপারের বাংলোর সামনে স্থানীয় কয়েকজন মহিলাকে বিক্ষোভও দেখাতে দেখা যায়৷ পুলিশে সুপারের মারে যাঁরা আহত হয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি, তাঁদের মধ্যে একজন আইনজীবী রয়েছেন৷ ওই আইনজীবীর নাম মল্লিকা কার্জি৷ তিনি বিষয়টি আইনি পথে লড়াই করবেন বলে জানিয়েছেন৷
মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মল্লিকা কার্জি অভিযোগ করেন, পুলিশ সুপারের বাংলোর কাছেই তাঁরা একটি কালীপুজোর আয়োজন করেছিলেন৷ পুজো শেষ হতে প্রায় রাত 12টা হয়ে যায়৷ পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় বাচ্চারা আতশবাজি পোড়াচ্ছিল৷ সেই সময় আচমকা বাংলো থেকে বেরিয়ে আসেন কোচবিহারের এসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্য৷ তাঁর পরনে ছিল স্যান্ডো গেঞ্জি ও প্যান্ট৷ মাথায় একটি কাপড় বাঁধা ছিল৷
মল্লিকা কার্জির আরও অভিযোগ, একটি বাঁশ নিয়ে পুলিশ সুপার তাঁদের মারধর করেন৷ তিনি আহত হয়েছেন৷ তাঁর স্বামী আহত হয়েছেন৷ এছাড়া এলাকার পাঁচজন নাবালকও আহত হয়েছেন৷ তাঁর প্রশ্ন, পুলিশ সুপার কীভাবে এমন আক্রমণ করতে পারেন? তাঁর আরও দাবি, পরে বাড়িতে বাড়িতে গিয়েও মারধর করা হয়েছে৷ তখন অনেক পুলিশকর্মী ছিলেন৷ সেই সময় এলাকার বেশ কয়েকটি দোকানে ভাঙচুর করা হয়৷ সেই সময় কোনও মহিলা পুলিশ কর্মী ছিল না৷
মল্লিকা কার্জি জানিয়েছেন, তিনি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কাছে বিষয়টি জানিয়েছেন৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিষয়টি তিনি জানাবেন৷ পাশাপাশি এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টেও মামলা করবেন৷ তবে এদিন তাঁরা কোচবিহার আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন৷
উল্লেখ্য, এই ঘটনায় একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সামনে এসেছে৷ সেখানে একটি স্যান্ডো গেঞ্জি পরা লোককে বাঁশ নিয়ে একজনকে মারতে দেখা যাচ্ছে৷ কিন্তু তিনিই যে পুলিশ সুপার সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়৷ তবে স্থানীয়দের দাবি, ওই ব্যক্তিই পুলিশ সুপার৷
এদিকে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷ তিনি জানান, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি৷ সন্ধ্যা থেকেই তাঁর বাংলোর বাইরে বাজি ফাটানো হচ্ছিল৷ কিছু আতশবাজি তো বাংলোর মধ্যেই ফেলা হয়েছে৷ পুলিশের বক্তব্য, বহুবার তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা গিয়ে সতর্ক করে আসার পরেও শব্দবাজির তাণ্ডব থামেনি৷ বরং রাত 1টা পর্যন্ত তা চলে৷