শব্দবাজি রুখতে বাসিন্দাদের 'লাঠিপেটা'! বদলি কোচবিহারের পুলিশ সুপার

কোচবিহারের পুলিশ সুপার পদ থেকে সরিয়ে দ্যুতিমানকে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (স্যাপ) থার্ড ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট পদে পাঠানো হয়েছে ৷

Cooch Behar SP Transferred
কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 23, 2025 at 10:25 PM IST

2 Min Read
কোচবিহার, 23 অক্টোবর: শব্দবাজি কান্ডে মারধরের জের! বদলি হলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। কোচবিহারের নতুন পুলিশ সুপার হলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সন্দীপ কাররা। বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের পুলিশ সার্ভিস সেল থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটা জানানো হয়। যদিও বদলি প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিদায়ী পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, কালিপুজোর রাতে শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে যেভাবে মহিলা আইনজীবী-সহ নাবালকদের মারধরের ঘটনা ঘটেছে, তার জেরেই বদলি করা হল জেলা পুলিশ সুপারকে।

সোমবার কালিপুজোর রাতে কোচবিহারের রেলগুমটি এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলার পাশে শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছে এই অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। রীতিমতো বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি পড়ে এক মহিলা আইনজীবী-সহ বেশ কয়েকজনকে মারধর করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে পুলিশ সুপারের বদলির দাবিতে মঙ্গলবার রেলগুমটি এলাকায় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং তিন মহিলা-সহ 10 জনকে গ্রেফতার করে। যদিও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যর পালটা দাবি ছিল, ওই এলাকার বাসিন্দারা তাঁর বাড়িতে শব্দবাজি ছুড়ে মারছিলেন। এতে বাড়িতে থাকা পোষ্যরা ভয় পাচ্ছিল। তাই বাসিন্দাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মারধর করা হয়নি।

এই ঘটনার জেরে বিরোধী-সহ বাসিন্দাদের একটা অংশ পুলিশের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব হলেও অনেকে আবার পুলিশ সুপারের সমর্থনে ব্যাট ধরেছেন। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যর বদলির আদেশ রাজ্য সরকারের পুলিশ সার্ভিস সেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়।

দীপাবলির রাতে বাজি ফাটানোর কারণে 'হাফ প্যান্ট এবং স্যান্ডো গেঞ্জি পরে, মাথায় ফেট্টি বেঁধে' শিশু, মহিলা-সহ বেশ কয়েক জনকে 'লাঠিপেটা' করার অভিযোগ উঠেছে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে৷ তবে, মারধরের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার ৷

দ্যুতিমানকে কোচবিহারের পুলিশ সুপার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সন্দীপ কাররাকে৷ আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসি পশ্চিম পদে ছিলেন সন্দীপ কাররা। ওই পদে এখন সোনওয়ানে কুলদীপ সুরেশকে পাঠানো হয়েছে। কুলদীপ সুরেশ এর আগে পর্যন্ত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (আইবি) সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার পদ থেকে সরিয়ে দ্যুতিমানকে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (স্যাপ) থার্ড ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট পদে পাঠানো হয়েছে ৷

