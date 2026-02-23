3 বছরের অপেক্ষার অবসান, স্থায়ী উপাচার্য পেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

3 বছরের অপেক্ষার অবসান, স্থায়ী উপাচার্য পেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়
এর আগে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও সামলেছেন সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায় ।
কোচবিহার, 23 ফেব্রুয়ারি: প্রায় তিনবছর পর স্থায়ী উপাচার্য পেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় । নতুন উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হলেন সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায় । সোমবার দুপুরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপাচার্য হিসাবে নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন । এদিন তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ।
মূলত গত 2023 সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ তৎকালীন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ৷ তার পর বেশ কিছুদিন উপাচার্যের পদ ফাঁকা ছিল । এরপর রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের টানাপোড়েনের মাঝেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান নিখিলেশ রায়কে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়েছিল । তিনি অস্থায়ী উপাচার্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিতর্ক দেখা দেয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের বিশেষ করে শাসকদলের কর্মী সংগঠনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় নিখিলেশ রায়কে ।
পরবর্তীতে নিখিলেশ রায় অস্থায়ী উপচার্য হিসাবে পদত্যাগ করেন এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান । এরপর থেকেই ওই পদ শূন্য থাকায় বিভিন্ন কাজকর্ম আটকে ছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিং-এর পাশাপাশি সমাবর্তন হচ্ছিল না । ফলে যেসমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পড়াশোনা শেষ করেছিলেন, তাঁরা সাম্মানিক ডিগ্রি, প্রভিশনাল সার্টিফিকেট পাচ্ছিলেন না । এরপর প্রায় একবছর ফাঁকা থাকার পর নতুন স্থায়ী উপাচার্য পেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় । দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায় সেখানে উপাচার্য ছিলেন । এছাড়া রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি ।
এদিন যোগদানের পর কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায় বলেন, "উপাচার্যের অভাবে দীর্ঘদিন যেসব কাজ আটকে ছিল দ্রুততার সঙ্গে সেগুলো শেষ করাই আমার লক্ষ্য । এছাড়া বহু মিটিং হয়নি সেগুলো করতে হবে । বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন করে নতুন কিছু সাবজেক্ট চালুর বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে । আমাদের জায়গা দরকার ৷ সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে ৷ সবাই একসঙ্গে কাজ করলে সব হবে ৷"
কোভিডের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি ৷ সে প্রসঙ্গে নতুন উপাচার্য বলেন, "খুব শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । এতদিন স্থায়ী উপাচার্য ছিল না বলে সমাবর্তন আটকে ছিল ৷"