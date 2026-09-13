বাড়ি ফিরতেই ফের 'গো ব্যাক' ! জগদীশের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ, তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন

বাড়ি ফিরতেই ফের 'গো ব্যাক' ! জগদীশের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ, তৃণমূল কার্যালয়ে আগুন
MP Jagadish Chandra Barma Basunia faces protests: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেও লাভ হল না ! বাড়ি ফিরে ফের বিক্ষোভের মুখে 'দলবদলু' সাংসদ ৷
Published : September 13, 2026 at 10:30 PM IST
সিতাই, 13 সেপ্টেম্বর: শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা । তার ঠিক 36 ঘণ্টার মধ্যে রবিবার সকালে সিতাইয়ের বাড়িতে ফেরা । কিন্তু বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের উত্তপ্ত জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার এলাকা । সাংসদের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ মিছিল, 'গো ব্যাক' স্লোগান । আর তার কিছু পরেই বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে আগুন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে । রবিবার দুপুরের পর পর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের সিতাই বাজার এলাকায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ বাহিনী নামলেও বিক্ষোভ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি ।
ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই সিতাইয়ের বাড়িতে থাকা কার্যত বন্ধ জগদীশের । এর আগে একাধিক বার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেছেন । কখনও দিনের আলোয়, কখনও রাতের অন্ধকারে পুলিশি নিরাপত্তায় । কিন্তু প্রতিবারই বিক্ষোভ ! মাসখানেক আগে রাতের অন্ধকারে পুলিশ নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের এলাকা ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে । এ বার অবশ্য শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর রবিবার সকালে ফেরেন সাংসদ । প্রথম দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিকই ছিল । বাড়িতে ঢুকে দৈনন্দিন কাজকর্মও করেন । কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ে, জগদীশ বাড়ি ফিরেছেন । তার পরেই বদলে যায় ছবিটা ।
বাড়ির সামনে জড়ো হতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ । বিজেপির কর্মী-সমর্থকদেরও দেখা যায় বিক্ষোভে । শুরু হয় মিছিল । বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, তৃণমূলে থাকার সময়ে জগদীশের বিরুদ্ধে এলাকায় একাধিক অভিযোগ উঠেছিল । তাঁদের দাবি, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের বাড়ি ছাড়া করা, মারধর, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর মতো ঘটনা ঘটেছে । সেই পুরনো ক্ষোভ থেকেই এখন তাঁরা জগদীশের সিতাইয়ে থাকা মেনে নিতে নারাজ ।
বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, "যাঁরা এত দিন বাড়িতে ফিরতে পারেননি, তাঁদের জন্য জগদীশ দায়ী । সিতাইয়ের মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছিল । এ বার তাঁকেও এখানে থাকতে দেওয়া হবে না ।"
এর মধ্যেই জগদীশের বাড়ির কাছেই তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে । মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা । কে বা কারা আগুন লাগাল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । জগদীশও সরাসরি দায় অস্বীকার করেছেন । তাঁর বক্তব্য, "আমি তৃণমূল অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি । কে আগুন লাগিয়েছে জানি না । কারা বিক্ষোভ করছে, তাও জানি না ।"
তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । বিক্ষোভকারী অমর রায়ের অভিযোগ, "জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ক্ষমতালোভী । কখনও বাম, কখনও তৃণমূল, আবার কখনও NCPI । মানুষের টাকা লুট করে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি করেছেন, রাইস মিল করেছেন । ভোটের পর থেকে ছিলেন না । আবার এসেছেন অশান্তি করতে ।"
জগদীশের রাজনৈতিক পথও এই বিতর্কে বার বার উঠে আসছে । এক সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি । 2010 সালে সেই দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন । 2016 সালে সিতাই থেকে প্রথম বার বিধায়ক হন । 2021 সালেও ওই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন । পরে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার কেন্দ্র থেকে বিজেপির নিশীথ প্রামাণিককে হারিয়ে সাংসদ হন তিনি ।
জগদীশ সাংসদ হওয়ার পর সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রটি খালি হয় । 2025 সালের উপনির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন স্ত্রী সঙ্গীতা রায় । ফলে জগদীশের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক যোগ নিয়েও এলাকায় দীর্ঘদিন আলোচনা রয়েছে । রাজনৈতিক পালাবদলের পর দু'জনের অবস্থানও বদলায় । জগদীশ NCPI-তে যোগ দেন । সঙ্গীতাও তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখান ।
কিন্তু দলবদলের পরেও সিতাইয়ের ক্ষোভ কাটেনি । জগদীশ ও সঙ্গীতার বাড়িতে একাধিক বার বিক্ষোভ হয়েছে । এমনকি 'কাটমানি' ফেরতের দাবিতেও বাড়ির সামনে বিক্ষোভ হয়েছে। বার বার বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি জগদীশ । এর আগে 4 মে ভোটের ফল গণনার দিনও জগদীশকে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছিল । তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো এবং ঢিল ছোড়ার অভিযোগ ওঠে । তার পর থেকেই সাংসদ ও বিধায়ক দু'জনেরই সিতাইয়ে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে যায় ।
এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক । বৈঠকের 36 ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফেরা । ফলে রাজনৈতিক মহলেও প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই কি নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনও বার্তা পেয়েছিলেন সাংসদ ? যদিও এ বিষয়ে জগদীশ নিজে কোনও মন্তব্য করেননি । আর তাঁর বাড়ি ফেরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূলের পার্টি অফিসে আগুন এবং বাড়ির সামনে বিক্ষোভ- সিতাইয়ের রাজনীতিতে পুরনো ক্ষত যে এখনও শুকোয়নি, রবিবারের ঘটনা ফের তা সামনে এনে দিল । এখন নজর এক দিকে পুলিশি তদন্তে, অন্য দিকে জগদীশ আদৌ সিতাইয়ের বাড়িতে থেকে রাজনৈতিক কাজ চালাতে পারেন কি না, সে দিকে ।