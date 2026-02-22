ETV Bharat / state

নবম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, পকসো আইনে গ্রেফতার প্রতিবেশী তরুণ

বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা-মা দু'জনেই দিনমজুর।

Cooch Behar rape
কোচবিহারে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
Published : February 22, 2026 at 8:28 PM IST

তুফানগঞ্জ, 22 ফেব্রুয়ারি: এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার প্রতিবেশী তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-2 ব্লকে। নাবালিকার পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হতেই বক্সিরহাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত ওই তরুণকে গ্রেফতার করেছে বলে খবর।

তুফানগঞ্জ পুলিশের SDPO কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, "পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের হতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।" অন্যদিকে, এই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের বক্তব্য, যে ঘটনা ঘটেছে এ ধরণের ঘটনা যাতে আর কেউ ঘটাতে সাহস না পায় সেজন্য শাস্তির দাবি।

বক্সিরহাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা-মা দু'জনেই দিনমজুর। স্কুল বন্ধ থাকায় গত শুক্রবার ওই নির্যাতিতার বাবা-মা দু'জনেই কাজে যাওয়ার পর নির্যাতিতা বাড়িতে একা ছিল। নির্যাতিতা ঘরে টিভি দেখছিল বলে জানা গিয়েছে। আর ওই সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ওই অভিযুক্ত প্রতিবেশী তরুণ বাড়িতে ঢোকে। এরপরই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা কাউকে জানালে খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার কিছুক্ষণ পর ওই নির্যাতিতা ফোন করে তার দিদিকে গোটা বিষয়টি জানায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাড়িতে আসে দিদি। খবর পেয়ে কাজ থেকে ছুটে আসেন বাবা-মা। পরবর্তীতে খবর জানাজানি হতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

অভিযোগ, প্রথমে স্থানীয়দের কেউ কেউ বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। শুক্রবার রাতেই বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়ের হতেই অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার অভিযুক্তকে পকসো আদালতে তোলা হলে 14 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

মামলার সরকারি আইনজীবী আমজাদ হোসেন বলেন, "ধৃতকে আদালতে তোলা হলে 14 দিনের পুলিশ হেফাজত দেওয়া হয়।" নির্যাতিতার মা বলেন, "প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগে অভিযুক্ত তরুণ মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতে আসত। কিন্তু, এই ধরণের কুকীর্তি করে বসবে ভাবতে পারিনি। ওর কঠিন শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।"

