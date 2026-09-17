নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় 5 বছরের জেল, অবশেষে মুক্ত বিশেষভাবে সক্ষম প্রৌঢ়

নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় 5 বছরের জেল, অবশেষে মুক্ত বিশেষভাবে সক্ষম প্রৌঢ়
Man Walks Free in Posco Case: মামলার সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ এবং অন্য আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আজ বুধবার আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস করে।
Published : September 17, 2026 at 1:06 AM IST
কোচবিহার, 17 সেপ্টেম্বর: ধর্ষণের মামলায় জেলবন্দি ছিলেন দীর্ঘ পাঁচ বছর । অবশেষে আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পেলেন কোচবিহারের মাথাভাঙা 2 নম্বর ব্লকের ঘোকসাডাঙা বাসিন্দা বিষ্ণুপদ সরকার। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের শেষে আদালতের এই রায়ে স্বস্তি ফিরেছে তাঁর পরিবারে। জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপদ বিশেষভাবে সক্ষম । তিনি কথা বলতে বা শুনতে পারেন না ।
জানা গিয়েছে, 2021 সালে বিষ্ণুপদ সরকারের বিরুদ্ধে ঘোকসাডাঙা থানায় পকসো আইনে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয় আইনি প্রক্রিয়া। মামলার বিচার চলাকালীন প্রায় পাঁচ বছর জেলবন্দি ছিলেন তিনি। অবশেষে মামলার সমস্ত সাক্ষ্য গ্রহণ এবং অন্য আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আজ বুধবার আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস করে।
এবিষয়ে বিষ্ণুপদ সরকারের আইনজীবী অমিত বর্মন জানান, 2021 সালের 1 অক্টোবর ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ বিষ্ণুপদ সরকারকে গ্রেফতার করে ধর্ষণের অভিযোগে। তাঁর বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় । দাবি করা হয় ধর্ষণের জেরে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে । জেলবন্দি থাকাকালীন অবস্থায় মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ সহ সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরপর মাথাভাঙা মহকুমা আদালতের বিশেষ বিচারক তাঁকে মামলা থেকে মুক্তি দেন।
বিষ্ণুপদ সরকারের শাশুড়ি জানান জামাই কথা বলতে পারেন না। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছিল। প্রায় 5 বছর জেলে থাকার পর বেকসুর খালাস হল। আদালতের এই সিদ্ধান্তে তারা খুশি। এদিকে, ধর্ষণের মামলায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর খালাস পাওয়ায় ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায়ও আলোচনা শুরু হয়েছে।