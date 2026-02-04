ETV Bharat / state

ফের চালু হচ্ছে কোচবিহার-কলকাতা বিমান পরিষেবা, কবে ?

গত জানুয়ারি মাস থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় । এতে হইচই পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে ।

ফের চালু হচ্ছে কোচবিহার-কলকাতা বিমান পরিষেবা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 2:18 PM IST

কোচবিহার, 4 ফেব্রুয়ারি: ফের চালু হচ্ছে কোচবিহার-কলকাতা বিমান । আগামী 12 ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন করে এই পরিষেবা চালু হচ্ছে । কোচবিহার বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার সপ্তাহে একদিন করে চলবে নয়টি আসনের এই বিমান । তবে আগামী মে মাস পর্যন্ত আপাতত এই পরিষেবা চলবে । তারপর কী হবে তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন রয়েছে ।

কোচবিহার বিমানবন্দরের ডিরেক্টর শুভাশিস পাল বলেন, "'ইন্ডিয়া অন এয়ার' সংস্থাটি গত তিন বছর ধরে বিমান পরিষেবা দিচ্ছিল । তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে । তাদেরই আবার পুরনো সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে 12 ফেব্রুয়ারি থেকে বিমান চালানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । আপাতত সপ্তাহে একদিন চলবে ।"

ETV BHARAT
কোচবিহারের রাজাদের আমলে গড়ে ওঠা এই বিমানবন্দরে দীর্ঘদিন বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকার পর 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে বিমান পরিষেবা চালু হয় । প্রথমদিকে 'ইন্ডিয়া অন এয়ার' সংস্থা সপ্তাহে পাঁচ দিন নয়টি আসনের বিমান চালাতো । উড়ান প্রকল্পের অধীনে ওই বিমান চালানো হত । যাত্রীচাহিদা বেশি থাকায় এরপর সপ্তাহে সাতদিন বিমান চালানো শুরু হয় । কিন্তু তিন বছর হয়ে যাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাও বিমান পরিষেবা চালুর বিষয়টি নবীকরণ করেনি । ফলে গত জানুয়ারি মাস থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় । এতে হইচই পড়ে যায় রাজনৈতিক মহলে ।

এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরকে আক্রমণ শুরু করে । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কোচবিহার সফরে এসে কোচবিহার বিমানবন্দরে গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । এরপর কেন্দ্রীয় সরকার ও কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বিমান চালানোর বিষয়ে রাজি করান ।

সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি থেকে ফের নতুন করে কোচবিহার-কলকাতা বিমান পরিষেবা চালু হবে । যদিও প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়া কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা ।" অপরদিকে, বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায় বলেন, "কেন্দ্রের উদ্যোগে এই পরিষেবা চালু হয়েছে এবং পরিষেবা চালু রাখতে সবধরনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে ।"

সম্পাদকের পছন্দ

