হেরিটেজ শহর হবে কোচবিহার, ক্লক টাওয়ার আর প্রাচীন রেপ্লিকায় সেজে উঠছে কোচ রাজাদের পীঠস্থান

হেরিটেজ শহর হবে কোচবিহার, ক্লক টাওয়ার আর প্রাচীন রেপ্লিকায় সেজে উঠছে কোচ রাজাদের পীঠস্থান
Cooch Behar heritage city: রাস উৎসব শুরু হওয়ার আগেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে জেলাশহরটির সৌন্দর্যায়নে ৷ শুভঙ্কর সাহার প্রতিবেদন ৷
Published : November 2, 2026 at 5:47 PM IST
কোচবিহার, 2 নভেম্বর: ব্রিটিশ শাসনের সময়ে কোচ মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ইংল্যান্ডের নগর পরিকল্পনা মাথায় রেখে আধুনিক কোচবিহার শহর তৈরি করেছিলেন ৷ ভারতবর্ষের হাতে গোনা পরিকল্পিত শহরগুলোর মধ্যে কোচবিহার অন্যতম । রাজার হাতে গড়া এই শহরকে এবার 'হেরিটেজ শহরে' পরিণত করার উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ৷
দুর্গাপুজোর পরে রাস উৎসবই এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা তো বটেই, মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসব দেখতে আসেন দেশ বিদেশের অগণিত মানুষ ৷ সেই রাস উৎসবকেও একেবারে অন্য আঙ্গিকে দেখা হচ্ছে এবার ৷ আর কিছু দিন পরেই সেই মেলা ৷ তাই উৎসব শুরু হওয়ার আগেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে জেলাশহরটির সৌন্দর্যায়নে ৷
ঐতিহ্য আর ইতিহাস হাত ধরাধরি করে চলে ৷ তাই সেই দুই দিকেই গুরুত্ব দিয়ে হবে এই সৌন্দর্যায়ন ৷ তার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাবে এখানকার সংস্কৃতি ৷ সব মিলিয়ে দর্শনার্থী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা, প্রত্যেকেই এক অনন্য় অভিজ্ঞতার শরিক হবেন ৷
রাজরাজাদের শহর কোচবিহারকে হেরিটেজ-এর চেহারা দিতে সক্রিয় হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর । এই বিষয়ে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷ তিনি জানান, শহরের হরিশপাল মোড়ে নতুন রূপে গড়ে তোলা হবে হেরিটেজ ডিজাইন-এর ক্লক টাওয়ার । রাজার হাতে গড়া এই শহরজুড়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর রয়েছে অসংখ্য চৌরাস্তা এবং ট্রাফিক পয়েন্ট । সেই ট্রাফিক পয়েন্টগুলোতে বসবে অত্যাধুনিক সিগনালিং ব্যবস্থা । সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হবে সারা শহর । শহরের জনজীবনের নিরাপত্তা জোরদার করা হবে ।
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর আশ্বাস, এই কাজে টাকার অভাব হবে না । প্রয়োজনে আরও টাকা বরাদ্দ করা হবে । তিনি বলেন, "হেরিটেজ-এর কথা মাথায় রেখে আগামী দিনে সরকারি কার্যালয়গুলোও কীভাবে সৌন্দর্যায়ন করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হবে ।"
ইতিমধ্যেই অতীত প্রশাসনের নীল-সাদা মুছে শহরের এখানকার চিরাচরিত লাল-হলুদের ঐতিহ্যের রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছে বিভিন্ন সরকারি ভবন ৷ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামিদিনে আরও এই কাজ হবে ৷ তাঁর সংযোজন, "রাজ-ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই করে হরিশপাল মোড়ে নতুন রূপে গড়ে তোলা হবে হেরিটেজ ডিজাইনের ক্লক টাওয়ার ৷ যেটি অধিকাংশ সময়েই এখন খারাপ বা অকেজো থাকে, সেটি ভেঙে ফেলে ঐতিহ্য ও কৃষ্টি মাথায় রেখে পুনর্নির্মাণ করা হবে সুদর্শন টাওয়ার ৷"
এছাড়া তিনি জানিয়েছেন, স্টেশন মোড় এলাকায় 40টি ট্রাফিক পয়েন্ট সাজাতে শহরের কোথাও হেরিটেজ দোতলা বাসের (NBSTC) রেপ্লিকা রাখা হবে, কোথাও থাকবে এখানকার প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের রেপ্লিকা, পরবর্তীতে যেমন ডিজেল ইঞ্জিন এসেছে, সেই ইঞ্জিনও ৷ কোথাও কোচবিহারের রাজবাড়ির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে সাজানো হবে ডিভাইডারগুলো ৷ শহরের রেলগুমটি মোড়ে বসানো হবে এরোপ্লেনের রেপ্লিকা । এ ছাড়া কোচবিহার মিনি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে একটি দোতলা বাসের রেপ্লিকাও তৈরি করা হবে । এই সবগুলোই তৈরি হবে ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক দিয়ে ।
পাশাপাশি শহরের জেনকিন্স স্কুলের মোড়, মদনমোহন বাড়ি ও চৌপাটি-সহ একাধিক জায়গায় সৌন্দর্যায়ন করা হবে । একাধিক রাস্তাও নতুন করে সাজানো হবে । বিভিন্ন রাস্তায় লাগানো হবে অত্যাধুনিক আলো । এই সমস্ত কাজ যাতে রাসমেলা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায়, তার জন্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ এগোচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ।
এই কাজের জন্য কলকাতার একাধিক শিল্পী ও অন্যান্য এজেন্সি-র টিম আনা হয়েছে । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার শহরকে 'হেরিটেজ শহর' ঘোষণা করে সাজানোর কাজ শুরু করলেও তা সেভাবে এগোয়নি । তাই পালাবদলের পর শহরকে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ।
অধিকাংশ ট্রাফিক পয়েন্টেই এখন সঠিক সিগন্যালিং-এর ব্যবস্থা নেই । যার ফলে ছোটখাটো দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে ৷ সিগন্যালবিহীন শহরের 40টি ট্রাফিক পয়েন্টে আধুনিক মানের সিগন্যালিং ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা হবে ৷ পাশাপাশি হাই রেজোলিউশন ক্যামেরার মাধ্যমে কোচবিহার শহরকে সিসি ক্যামেরার কভারেজ-এর মধ্যে নিয়ে আসা হবে ৷ এর জন্য আড়াই কোটি টাকা প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে ।
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