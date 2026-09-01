বার ডান্সারকে গণধর্ষণ, দোষী সাব্যস্ত যুবকের আমৃত্যু কারাদণ্ড
2023 সালের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক ৷ দ্রুত তাঁকে খুঁজে গ্রেফতারির নির্দেশ দিল কোচবিহার জেলা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ৷
Published : September 1, 2026 at 10:25 PM IST
কোচবিহার, 1 সেপ্টেম্বর: বার ডান্সারকে গণধর্ষণের মামলায় দোষী সাব্যস্ত অন্যতম অভিযুক্ত যুবককে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কোচবিহার জেলা আদালত ৷ সেই সঙ্গে এই মামলায় আরেক দোষী সাব্যস্ত মহিলাকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত দায়রা বিচারক মন্দাকান্তা সাহা ৷ সেই সঙ্গে এই মামলায় মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক ৷ আদালত দ্রুত তাঁকে খুঁজে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
ঘটনার সূত্রপাত 2023 সালের 27 জানুয়ারি ৷ অভিযোগ ছিল, কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ির বাসিন্দা মহাদেব ধর কাজ দেওয়ার কথা বলে নদিয়া নবদ্বীপের বাসিন্দা এক বার ডান্সার যুবতীকে ডেকে পাঠান ৷ তাঁকে রিসর্টে না-নিয়ে গিয়ে, কোচবিহারে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন মহাদেব ৷
এরপর ওই যুবতীকে জোর করে আটকে রাখা হয় এবং লাগাতার তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহাদেবকে সাহায্য করেছিলেন রাখি রায় নামে আরেক যুবক এবং মহাদেবের মা সরলা ধর ৷ অভিযোগ, মহাদেব এবং রাখি দু’জনে মিলে দিনের-পর-দিন ওই যুবতীর উপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছিলেন ৷
পরবর্তী সময়ে নির্যাতিতা সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং পুন্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করে ৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই মহাদেব ধর পালিয়ে যান ৷ পরে পুলিশ আরেক অভিযুক্ত যুবক রাখি রায় এবং মহাদেবের মা সরলাকে গ্রেফতার করে ৷
এ নিয়ে সরকারি আইনজীবী শিবেন রায় বলেন, "পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে 90 দিনের মাথায় চার্জশিট দাখিল করে ৷ আদালতে মোট 10 জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় ৷ নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা-সহ অন্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্ত রাখি রায় এবং পলাতক মহাদেব ধরের মা সরলা ধরকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷"
আইনজীবী বলেন, "দোষী সাব্যস্ত রাখি রায়কে সর্বোচ্চ আমৃত্যু সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে মোট দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন বিচারক মন্দাকান্তা সাহা ৷ একইভাবে পলাতক মহাদেব ধরের মা সরলা ধরকে দোষী সাব্যস্ত করে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ৷"
আইনজীবীর কথা অনুযায়ী, ঘটনার পর থেকেই মহাদেব ধর পলাতক থাকায়, আদালতের নির্দেশে তাঁকে বাদ রেখেই পুলিশ চার্জশিট পেশ করেছিল এবং মামলার শুনানি হয় ৷ তবে, দ্রুত মহাদেব ধরকে খুুঁজে গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ধারা আরোপ করে মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে কোচবিহার জেলা আদালত ৷