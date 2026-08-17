নিতে পারেননি প্রশিক্ষণ, নিজের চেষ্টায় প্রথমবারেই UPSC পরীক্ষায় বেনজির সাফল্য জয়দীপের

নিতে পারেননি প্রশিক্ষণ, নিজের চেষ্টায় প্রথমবারেই UPSC পরীক্ষায় বেনজির সাফল্য জয়দীপের
ইউপিএসসি পরিচালিত সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্টস পরীক্ষা 2025-এ সর্বভারতীয় স্তরে 150 র্যাংক অর্জন করে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছেন জয়দীপ । পাপাই সরকারের প্রতিবেদন৷
Published : August 17, 2026 at 8:21 PM IST
মাথাভাঙা, 17 অগস্ট: অনটনের কারণে নিতে পারেননি কোনও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ৷ স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার বলতে ছিল অনলাইন ঘেঁটে পড়াশোনা আর নিজের অপরিসীম অধ্যাবসায় ৷ তাতেই বাজিমাৎ করলেন কোচবিহারের জয়দীপ সরকার ৷ প্রথম চেষ্টাতেই ইউপিএসসি-র পরীক্ষায় তিনি পেলেন বেনজির সাফল্য ৷
লক্ষ্য স্থির রেখে অধ্যাবসায়ের সঙ্গে এগিয়ে চললে সাফল্য যে অনিবার্য, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন মাথাভাঙা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের বড়কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙামাটি গ্রামের তরুণ জয়দীপ সরকার । কোনও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ না-নিয়ে প্রথমবারের চেষ্টাতেই ইউপিএসসি পরিচালিত সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস(CAPF)-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্টস পরীক্ষা 2025 (Assistant Commandants Examination 2025)-এ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি । সর্বভারতীয় স্তরে 150 র্যাংক অর্জন করে গ্রাম-তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন জয়দীপ ।
শীতলকুচি ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে এসে দেশের অন্যতম কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই সাফল্য নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয় । বিশেষ করে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রথম প্রচেষ্টায় এমন সাফল্য অর্জন তাঁর আত্মবিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়েরই পরিচয় বহন করছে ।
জয়দীপের বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী । আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে । উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকেই ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দেন জয়দীপ । তবে প্রস্তুতির জন্য কোনও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হতে পারেননি তিনি । বরং অনলাইন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতে বসেই নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন ৷ আর তাতেই মেলে সাফল্য ৷ প্রথমবার ইউপিএসসি পরিচালিত সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সর্বভারতীয় স্তরে 150তম স্থান অর্জন করে সাফল্যের নজির গড়েন জয়দীপ ।
এখন জয়দীপের লক্ষ্য, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের অধীনে এসএসবি (SSB) অথবা আইটিবিপি (ITBP)-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা । জয়দীপের কথায়, "ছোটবেলা থেকেই স্টার ব্যাজের ইউনিফর্ম সার্ভিসের প্রতি আমার নজর ছিল ৷ সেই আগ্রহ থেকেই এই পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই ৷"
তবে তাঁর এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে একটি বিশেষ ঘটনার প্রভাবও । তিনি বলেন, "মাধ্যমিকে ভালো ফল করার পর তৎকালীন মাথাভাঙার মহকুমাশাসক এবং বর্তমানে কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে ডেকে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন । সেদিন মহকুমাশাসকের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিনি । তবে সেই কথাবার্তাতেই ইউপিএসসি পরীক্ষার বিষয়ে জানতে পারি ।" সেই ঘটনার পর থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করে নেন বলে জানান জয়দীপ ।
উচ্চমাধ্যমিকের পর থেকেই শুরু হয় ইউপিএসসির প্রস্তুতি । বাড়িতে বসে অনলাইন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকেন তিনি । দীর্ঘ ছয় বছরের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও নিয়মিত প্রস্তুতির পর অবশেষে আসে সাফল্য ।
একটা সময়ে রাজনৈতিক হিংসায় তপ্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর এলাকা শীতলকুচি ৷ সেই ঘটনা তাঁর মনে দাগ কেটেছিল বলেও জানালেন জয়দীপ । ভবিষ্যতে যদি নিজের এলাকায় কাজ করার সুযোগ পান, তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলাই তাঁর প্রথম লক্ষ্য হবে বলে জানালেন জয়দীপ ৷
জয়দীপের এই সাফল্যে খুশি তাঁর প্রতিবেশীরাও । পাশের বাড়ির যুবক সঞ্জয় সরকার বলেন, "প্রতিবেশী দাদার এই সাফল্যে আমরা দারুণ আনন্দিত । বর্তমানে আমি পড়াশোনা করছি ৷ দেখি, স্নাতক পাশ করার পর কী করি !" আগামী দিনে জয়দীপের মতো সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখেন বলে জানান সঞ্জয় ।
আরেক প্রতিবেশী উজ্জ্বল বর্মন বলেন, "জয়দীপ বরাবরই অত্যন্ত ভালো ছেলে । বাড়িতেই থাকত এবং পড়াশোনাতেও খুব ভালো ছিল । ওর এই সাফল্যে এলাকাবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত । জয়দীপের সাফল্য দেখে এলাকার ছেলেমেয়েরাও অনুপ্রাণিত হবে ৷" স্থানীয়রা নিজেদের সন্তানদেরও জয়দীপের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে বলে মনে করেন তিনি ৷
প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও জয়দীপের এই সাফল্য শুধু তাঁর পরিবার বা এলাকার জন্য নয়, গোটা বাংলার কাছেই এক বড় গর্বের বিষয় । তাঁর ছয় বছরের অধ্যাবসায় এখন শীতলকুচির বহু তরুণের কাছে নতুন স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে ।