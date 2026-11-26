10 বছর পর সমাবর্তন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি পাবেন 1 লাখ 82 হাজার পড়ুয়া
University of gour banga: 2017 সালে শেষবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব হয়েছিল ৷ এবার পরিবর্তনের বাংলায় আবার সমাবর্তনের আয়োজন হতে চলেছে ।
Published : November 26, 2026 at 12:07 AM IST
কলকাতা 26 নভেম্বর: একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সার্টিফিকেট পাবেন 1 লাখ 82 হাজারেরও বেশি পড়ুয়া ! তেমনটাই ঘটতে চলেছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ আগামী 15 থেকে 22 জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করার প্রস্তুতি নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ প্রায় 10 বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দের রেশ পড়ুয়াদের মধ্যে ৷
তবে ঠিক কবে এই উৎসব আয়োজিত হচ্ছে, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানাতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ 2017 সালে শেষবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব হয়েছিল ৷ তারপর বিভিন্ন কারণে এই উৎসব আর আয়োজিত হয়নি ৷ উল্টে নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির ঘটনায় একাধিকবার সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ৷
দশ বছরের অপেক্ষা
এরই মধ্যে রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে ৷ ইংরেজবাজার কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি এখন বিধানসভার মুখ্য সচেতক ৷ কার্যত তিনিই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সমাবর্তন উৎসব করানোর উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত আচার্যের কোনও সম্মতি না পাওয়ায় উৎসবের দিনক্ষণ ঠিক করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ ৷ তবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জানুয়ারিতে যদি একান্তই আচার্যকে না পাওয়া যায় তবে আগামী 19 ফেব্রুয়ারি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে এই উৎসবের আয়োজন করা হতে পারে ৷
কিন্তু আচার্যর সম্মতি না পাওয়া গেলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাবর্তনের কাজ শুরু করে দিয়েছে ৷ এখানে শেষ সমাবর্তন হয়েছিল 10 বছর আগে ৷ 2017 থেকে 2026 সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু পড়ুয়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেছেন ৷ অনেক পড়ুয়া গবেষণার কাজ শেষ করেছেন ৷ সবমিলিয়ে সংখ্যাটা 1 লাখ 82 হাজারেরও বেশি বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর ৷ তাঁদের প্রত্যেকেরই আশা ছিল, সমাবর্তনের পোশাক পরে মঞ্চে উঠে আচার্যর হাত থেকে শংসাপত্র নেবেন ৷ নেবেন মেডেল ৷ কিন্তু এতদিন সমাবর্তন না হওয়ায় তাঁরা সেই সুযোগ পাননি ৷ তাঁদের এবার সেই সুযোগ করে দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ তবে হয়তো তাঁদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হতে পারে ৷ কারণ, সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবারের সমাবর্তনে কাউকে মেডেল দেওয়া হবে না ৷ দেওয়া হবে সোনালি ও রূপালি রং-এর শংসাপত্র আর উত্তরীয় ৷
পড়ুয়াদের বক্তব্য
মেডেল দেওয়া হোক আর না হোক, সমাবর্তন উৎসবে শংসাপত্র হাতে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন দীপ্তরূপ সাহা ৷ বাড়ি মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে ৷ আট বছর আগে স্নাতকোত্তর শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷ বর্তমানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন ৷ তিনি বলেন, “কোনও পড়ুয়ার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের মঞ্চে শংসাপত্র নেওয়াটা একটা আবেগ ৷ আর গলায় মেডেল ঝুলিয়ে তোলা ছবি ভবিষ্যতে স্মৃতিচারণার একটা অংশ ৷ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই সেই স্বপ্ন দেখে ৷ আমিও দেখেছি ৷ দুর্ভাগ্য, সেই সুযোগ আমার হয়নি ৷ শুনলাম, আগামী বছরের শুরুতে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার সমাবর্তন উৎসব হবে ৷ সেখানে আমাদের ডাকা হবে ৷ সেই ডাকের প্রতীক্ষায় রয়েছি ৷ মেডেল দেওয়া হোক বা না হোক, ওই উৎসবে সামিল হওয়াটাই আমার কাছে বড় ব্যাপার ৷”
উপাচার্য ও বিধায়কের বক্তব্য
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্যর কথায়, “আগামী জানুয়ারিতে সমাবর্তনের বিষয়ে ইতিমধ্যে আচার্যের সম্মতি চাওয়া হয়েছে ৷ শুধু পড়ুয়াদের শংসাপত্র দেওয়াই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি মেনে এবারও দু’জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডিলিট সম্মান দেওয়া হবে ৷ তাঁদের একজন সাহিত্য এবং অন্যজন বিজ্ঞান জগতের ৷ তাঁদের নামও অনুমোদনের জন্য আচার্যকে পাঠানো হয়েছে৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত আচার্যের তরফে কোনও সম্মতি আমাদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি ৷ আমরা তারই অপেক্ষায় রয়েছি ৷”
বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ির বক্তব্য, "বিগত রাজ্য সরকারের অদূরদর্শিতার জন্যই প্রায় 10 বছর ধরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি ৷ তৃণমূল সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু রাজনীতির আখড়া করে তুলেছিল ৷ নানা সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি করা হয়েছিল ৷ এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেও বিভিন্ন সমস্যা ছিল ৷ শিক্ষকদের মধ্যেও একাধিক দল তৈরি হয়েছিল ৷ আমরা এসব সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী ৷ আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক হোক ৷ পঠনপাঠনের পরিবেশ বজায় থাকুক ৷ রাজ্য সরকার যত দ্রুত সম্ভব এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করতে চায় ৷ এলাকার বিধায়ক এবং বিধানসভার মুখ্য সচেতক হিসাবে আমিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এসব নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছি ৷ সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী জানুয়ারিতেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব হবে ৷”