সংশোধনাগারের বাইরে এসে মানবসেবা, গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থীদের পাশে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা

আউট্রাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করছেন সাজাপ্রাপ্ত ন’জন বন্দি৷ তাঁরা প্রত্যেকেই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের আবাসিক৷

GANGASAGAR MELA 2026
গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থীদের পাশে সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা (ইটিভি ভারত)
Published : January 14, 2026 at 8:21 PM IST

অয়ন নিয়োগী

গঙ্গাসাগর মেলা মানেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম৷ গঙ্গাসাগরে যাতায়াতের পথে বহু পুণ্যার্থীর অস্থায়ী ঠিকানা হয় কলকাতার বাবুঘাট সংলগ্ন এলাকায়৷ তাঁদের পাশে থাকতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা৷ খাবার-সহ আরও অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা হয় পুণ্যার্থীদের জন্য৷ এবারও ছবিটা একইরকম আছে৷

কিন্তু তার মধ্যেও এক মানবিক ও ব্যতিক্রমী চিত্র ধরা পড়ল আউট্রাম ঘাটে। সেখানে গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থীদের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন ন’জন সাজাপ্রাপ্ত বন্দি৷ তাঁরা প্রত্যেকেই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের আবাসিক৷ সেখান থেকেই তাঁদের পাঠানো হয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য৷

বন্দিদের স্বেচ্ছাশ্রম

কারাগার এখন পরিণত হয়েছে সংশোধনাগারে৷ সাজাপ্রাপ্তরা যাতে শাস্তির মেয়াদের মধ্যে নিজেদের সংশোধন করতে পারেন, সেই সুযোগই দেওয়া হয় সংশোধনাগারে৷ সেই সংশোধনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ন’জন বন্দিকে বেছে নিয়েছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার৷ তাঁদের আউট্রাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের সাহায্য করার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে৷

তাঁদের কেউ পুণ্যার্থীদের হাতে জল তুলে দিচ্ছেন৷ কেউ আবার অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসায় সহায়তা করছেন৷ কেউ কেউ পথ-নির্দেশিকার কাজে রয়েছেন৷ আবার খাবার বিতরণ করার কাজও করছেন কেউ কেউ৷ ভিড়ের মধ্যেও ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে পরিষেবা দিতে দেখা গিয়েছে বন্দিদের।

GANGASAGAR MELA 2026
9 বন্দিকে বেছে নেওয়ার কারণ

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, যে ন’জন বন্দিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে চারজন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত৷ বাকি পাঁচজন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত নন৷ সংশোধনাগারে তাঁরা নানা মানবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন৷ তাঁদের আচার-ব্যবহারও ভালো৷ সেই কারণেই এই ন’জন বন্দিকে বেছে নেওয়া হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলার পুণ্যার্থীদের সাহায্য করার জন্য৷ এর জন্য কারা দফতর থেকে অনুমতিও নেওয়া হয়েছে৷ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের কর্মসূচি বন্দিদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার বিকাশ ঘটায়।

GANGASAGAR MELA 2026
পুলিশের কী বক্তব্য?

গঙ্গাসাগর মেলার নিরাপত্তা ও পরিষেবা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আউট্রাম ঘাটে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা। তিনি বন্দিদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বলেন, ‘‘মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সহায়তায় পুলিশ সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে।’’

GANGASAGAR MELA 2026
ওই শিবিরে হাজির ছিলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (কারা) লক্ষ্মীনারায়ণ মীনা৷ তিনি ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি হয়ে বলেন, "সংশোধনাগারে এদের ভালো ব্যবহারের জন্য এরা চিহ্নিত হয়েছে। এদের জীবনে মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য এই প্রয়াস। তাঁদের মানব সেবায় নিয়োজিত করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই খুশি। তাঁরা এইভাবে জেল থেকে বেরিয়ে মানব সেবার মধ্য দিয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরতে চায়৷"

‘স্বেচ্ছাসেবক’ বন্দিরা কী বলছেন?

বন্দিদের কথায় উঠে এসেছে অন্যরকম অনুভূতি। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের এক বন্দি বিজয় বর্মন ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এইভাবে আবার জীবনের মূলস্রোতে ফিরতে চাই। সংশোধনাগারের প্রত্যকেই আমাদের খুব সাহায্য় করেছে।’’ আরেক বন্দি জানান, দীর্ঘদিন জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে কাটানোর পর মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি আপ্লুত। তাঁর কথায়, “এখানে এসে মনে হচ্ছে সমাজ এখনও আমাদের সুযোগ দিতে চায়।”

GANGASAGAR MELA 2026
গঙ্গাসাগর মেলার ভিড়ে এই দৃশ্য যেন এক বার্তা দেয়, অপরাধের পরেও সংশোধন সম্ভব৷ আর মানবসেবাই পারে মানুষকে নতুন করে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে।

