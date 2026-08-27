'যাদবপুরে কী চলছে ?' ব্যানারে মোদি-শুভেন্দুর কাল্পনিক সংলাপ, পাল্টা পড়ুয়াদের 'যাদবপুর বরাবরই দেশভক্ত' বার্তা

'যাদবপুরে কী চলছে ?' ব্যানারে মোদি-শুভেন্দুর কাল্পনিক সংলাপ, পাল্টা পড়ুয়াদের 'যাদবপুর বরাবরই দেশভক্ত' বার্তা
একদিকে 'রাষ্ট্রবাদ' প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে ক্যাম্পাসজুড়ে ব্যানার, অন্যদিকে 'যাদবপুর বরাবরই দেশভক্ত' দাবি করে পড়ুয়াদের পাল্টা বক্তব্য-দুই ভিন্ন অবস্থানে ফের স্পষ্ট হচ্ছে যাদবপুরের রাজনৈতিক বিভাজন।
Published : August 27, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে বিতর্কের আবহে এবার ক্যাম্পাসের দেওয়ালে জায়গা পেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর একটি কাল্পনিক কথোপকথন। ব্যানারে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'যাদবপুরে কী চলছে ?' আর তার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'যাদবপুরে বন্দে মাতরম চলছে ।'
বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় এমন প্রায় 20টি ব্যানার টাঙানোকে কেন্দ্র করে ফের চর্চায় যাদবপুর। পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী পরিষদের উদ্যোগে এই ব্যানারগুলি টাঙানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সংগঠনের দাবি, যাদবপুরের মাটিতে কোনও ধরনের 'রাষ্ট্রবিরোধী' কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রতিষ্ঠার বার্তা দিতেই এই কর্মসূচি।
ব্যানারে ব্যবহৃত ছবিতে দেখা যাচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 4 নম্বর গেট। সামনে কয়েকজন পড়ুয়া। কারও হাতে জাতীয় পতাকা, কারও হাত মুষ্টিবদ্ধ। সংগঠনের দাবি, কৃত্রিম মেধার সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে ওই ছবি। সেই ছবিকেই ব্যানারে ব্যবহার করে ক্যাম্পাসজুড়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সংগঠনটি। ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রায় 20টি জায়গায় এই পোস্টার লাগানো হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক পলাশ মাজীর বক্তব্য, যাদবপুরে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তাঁরা কোনও আপস করতে চান না। তিনি বলেন, "যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হবে, সেখানে আমাদের মতো রাষ্ট্রবাদীদের পথে নামতেই হবে। রাষ্ট্রবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।" তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীও ক্যাম্পাসের ভিতরে ও বাইরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সেই লক্ষ্যেই ব্যানার লাগানোর মাধ্যমে তাঁরা কাজ শুরু করেছেন। পলাশের কথায়, "এখানে কোনও দেশবিরোধিতা চলবে না।"
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সপ্তাহের ছাত্র সংঘর্ষের পর থেকেই ক্যাম্পাসের পরিবেশ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছে। সংঘর্ষের পর গভীর রাতে বহিরাগতদের তাণ্ডবের অভিযোগও সামনে আসে। সেই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা রয়েছে বলে তাঁর কাছে অভিযোগ এসেছে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনও একই অভিযোগ করেছিলেন। তবে, এই অভিযোগের সঙ্গে একমত নন পড়ুয়াদের একাংশ।
তাঁদের যুক্তি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে যাদবপুরের প্রাক্তনীদের ভূমিকা রয়েছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'দেশবিরোধী' বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কেন, সেই প্রশ্নই তুলছেন তাঁরা।
এসএফআইয়ের গণিতের স্নাতকোত্তরের ছাত্র অঞ্জিল দাসের বক্তব্যেও উঠে এসেছে সেই প্রশ্ন। তাঁর কথায়, "যাদবপুরে দেশপ্রেম নতুন কোনও বিষয় নয়।" তিনি বলেন, "যাদবপুরের সমাবর্তনে বরাবর বন্দে মাতরম এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পিতৃতুল্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মের আগে থেকেই যাদবপুর দেশভক্ত। এখানে সেই সময় থেকেই বন্দে মাতরমের স্লোগান ওঠে।" যাদবপুরের ইতিহাসের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন অঞ্জিল। তাঁর বক্তব্য, "ব্রিটিশ-বিরোধিতা করেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটা যেন কেউ ভুলে না যান।"
তবে, তাঁর কাছে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী স্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়। অঞ্জিল বলেন, "আমরা মনে করি সর্বধর্ম সমন্বয়ই প্রকৃত দেশপ্রেম। যাদবপুর সেই দেশপ্রেমেই বিশ্বাসী।" একইসঙ্গে ক্যাম্পাসের পরিবেশে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা হলে পড়ুয়ারা তা মেনে নেবেন না, বলেও বার্তা দিয়েছেন তিনি। অঞ্জিলের হুঁশিয়ারি, "কোনও সাম্প্রদায়িক বা বিভাজনকারী শক্তি যাদবপুর ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্ট করতে এলে, তাদের কীভাবে বাইরে ছুড়ে ফেলতে হয়, তা পড়ুয়াদের জানা রয়েছে।"
এই আবহেই শুক্রবার রাখিপূর্ণিমা উপলক্ষে যাদবপুরের এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে 10 হাজার কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবার টাঙানো ব্যানার থেকে শুক্রবারের কর্মসূচি, যাদবপুরকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের বিতর্ক যে এখনই থামছে না, তা স্পষ্ট।