ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকল বিজেপি

ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকল বিজেপি
ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকলেন বিজেপি নেত্রী ৷
Published : April 23, 2026 at 5:03 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 এপ্রিল: ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। পুলিশকে বলে কোনও লাভ না-হওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানালেন বিজেপি নেত্রী অঙ্কিতা ছেত্রী ৷ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি বিধানসভা এলাকার একটি বুথে ৷
জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার জলপাইগুড়ি পুরসভায় 8 নং ওয়ার্ডে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার 107, 108, 109, 110 নং ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৷ এই ওয়ার্ডটি জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের ওয়ার্ড ৷ তিনি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷
বিজেপি নেত্রী অঙ্কিতা ছেত্রীর অভিযোগ, "সকাল থেকে পুরসভার চেয়ারম্যান ভোটারদের প্রভাবিত করছেন ৷ একাধিকবার পুলিশকে অভিযোগ করেছি ৷ তারা শোনেনি ৷ আমরা তো জানি, তৃণমূলের দালাল পুলিশ ৷ আমি ভিতর থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডেকে বললাম, একশো মিটারের মধ্যে কীভাবে বারবার সৈকত চট্টোপাধ্যায় মানুষকে প্রভাবিত করে ৷ বাচ্চাদের কোলে নিচ্ছেন ৷ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন ৷ এটা নিয়মের বাইরে ৷"
এদিকে অভিযুক্ত জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তিনি বলেন, "মানুষ দাপিয়ে ভোট দিচ্ছে ৷ তৃণমূলকেই ভোট দিচ্ছে এবং তৃণমূল জিতছে ৷" তাঁর বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর বলেন, "তার মানে আমি প্রভাবশালী ৷ ওদের দলে কোনও প্রভাবশালী নেই ৷ ওদের মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই ৷ আমি একজন রিলিভার পোলিং এজেন্ট মাত্র ৷ জল আর বিস্কুট নিয়ে মানুষের দরজায় পৌঁছই ৷ তৃণমূলের পোলিং এজেন্টদের জল আর বিস্কুট দিচ্ছি ৷ আমি মানুষের সঙ্গে থাকি, ওরা থাকে না ৷ এটা আলাদা ব্যাপার ৷"
এবার জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন কৃষ্ণ দাস ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী অনন্ত দেব অধিকারী ৷ একুশের নির্বাচনে এই বিধানসভায় তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়ে জয়ী হয়েছিলেন প্রদীপ কুমার বর্মা ৷