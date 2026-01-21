ETV Bharat / state

'যাঁর নামে মিছিল, তিনিই মঞ্চের নীচে', নেতাজি-অবমাননার চর্চায় উত্তাল হাওড়া

নেতাজি জন্মজয়ন্তীর প্রাক্কালে সংস্কৃত ঐক্যমঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠান ৷ সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষজন রয়েছে ৷ তবে সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি স্থান পেয়েছে মঞ্চের নীচে ৷

NETAJI BIRTH ANNIVERSARY
সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি স্থান পেয়েছে মঞ্চের নীচে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 1:48 PM IST

হাওড়া, 21 জানুয়ারি: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হাওড়ায় আয়োজিত ঐক্য মিছিল ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক। মিছিল শেষে হাওড়া ময়দানের সভাস্থলে সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি রাখা নিয়ে উঠেছে সম্মানবোধের প্রশ্ন । মঙ্গলবার বিকেলে সভার মঞ্চে শাসকদলের মন্ত্রী ও বিশিষ্ট অতিথিরা, কিন্তু মঞ্চের নীচে এক কোণে রাখা নেতাজির মূর্তি। যা নিয়ে শুরু জোর চর্চা ৷

মুহূর্তেই এই দৃশ্যকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপি ৷ হাওড়া জেলা সংস্কৃত ঐক্যমঞ্চের উদ্যোগে, মধ্য হাওড়ার কাজিপাড়া থেকে জিটি রোড হয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত আয়োজিত হয় এই বিশাল মিছিল। হিন্দু, মুসলিম, শিখ ও খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে ঐক্যের বার্তা দেওয়াই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী অরূপ রায়-সহ একাধিক অতিথি। কিন্তু বিতর্কের কেন্দ্র হল, মঞ্চের ঠিক নীচে একপাশে রাখা নেতাজির মূর্তি।

নেতাজি-অবমাননার চর্চায় উত্তাল হাওড়া (ইটিভি ভারত)

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আয়োজক শ্রীকান্ত ঘোষ বলেন, "আগামী 23 জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে এখানেই পূর্ণ মর্যাদায় তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে ৷ আজ ঐক্য মিছিল ছিল মূল উদ্দেশ্য।" তবে মূর্তিকে কেন মঞ্চে স্থান দেওয়া হয়নি, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "যেহেতু আজ নেতাজির জন্মদিন নয়, তাই পিছনেই রাখা হয়েছে মূর্তিটিকে ৷ আগামী পরশু অর্থাৎ 23 জানুয়ারি তাঁর জন্মদিবসে মূর্তিটি সাজানো হবে ৷" ঘটনাস্থলে উপস্থিত মন্ত্রী অরূপ রায় এই প্রসঙ্গে জানান, বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আয়োজকদের বলেছি, অবিলম্বে নেতাজির মূর্তিটি তুলে মঞ্চে রাখতে।

অন্যদিকে, বিজেপি এই ঘটনাকে 'চরম অসম্মান' বলে আখ্যা দিয়েছে । হাওড়া জেলা বিজেপি সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিং এই ঘটনার তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "যার নামে মিছিল, যার নামে মঞ্চ, তাঁকেই যদি মঞ্চের নীচে রাখা হয়, তাহলে তা শ্রদ্ধা নয়, অপমান ৷ সম্মান দিতে না-পারলে এমন অনুষ্ঠান না-করাই ভালো। দেশের জন্য যিনি সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন, তাঁর মর্যাদা কোনও রাজনৈতিক নেতার চেয়েও বহু ঊর্ধ্বে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে আয়োজকদের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনায় একটি প্রশ্ন উঠে আসছে ৷ বিশিষ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিবসের প্রাক্কালে আয়োজিত ঐক্যের মিছিলে কি আদৌ রইল 'নেতাজি'র প্রাপ্য সম্মান ? 'নেতারা মঞ্চে, নেতাজি মঞ্চের নীচে...' এই চিত্রই কি 129তম জন্মবার্ষিকীর প্রকৃত বার্তা ?

