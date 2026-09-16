পঞ্চায়েত অফিসে মদ্যপানের আসর ! ভিডিয়ো সামনে আসতেই রাজনৈতিক বিতর্ক

পঞ্চায়েত অফিসে মদ্যপানের আসর ! ভিডিয়ো সামনে আসতেই রাজনৈতিক বিতর্ক
Drinking at Panchayat Office in Jamuria: সোশাল মিডিয়ায় চিঁচুড়ায় পঞ্চায়েতের ভিতরে মদ্যপানের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে নানান মন্তব্য ।
Published : September 16, 2026 at 11:03 AM IST
আসানসোল, 16 সেপ্টেম্বর: পঞ্চায়েত অফিসে জমজমাট মদ্যপানের আসর ! ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে বিতর্ক । যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । অভিযোগ, জামুড়িয়া বিধানসভার চিঁচুড়িয়া পঞ্চায়েত অফিসের কনফারেন্স রুমেই বসে এই মদ্যপানের আসর । তবে যারা মদ্যপানে মত্ত তাদের রাজনৈতিক পরিচয় এখনও জানা যায়নি । তবে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই গোটা জামুড়িয়া জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ।
সেই ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েকজন মিলে একটি সরকারি অফিসে মদ্যপান করছে । সোশাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পোস্টে দাবি করা হয়েছে জামুড়িয়ার চিঁচুড়িয়া পঞ্চায়েতের কনফারেন্স রুমে বসে মদ্যপান করেছেন ওই ব্যক্তিরা । যেখানে দেখা যাচ্ছে ওই ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে সরকারি ব্যানার । তাতে লেখা 'বিকশিত ভারত' ও 'গ্যারান্টি ফর রোজগার'। সেই ব্যানারগুলিতে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি । অর্থাৎ, এই ব্যানারের এই ছবিগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঘটনাটি সাম্প্রতিককালের । যদিও এই ঘটনা ঠিক কবেকার তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি ।
সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে নানান মন্তব্য । অনেকের মতে, তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা এই পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে থাকলেও, বর্তমানে এখন তৃণমূলের প্রধান বা অন্য পঞ্চায়েত সদস্য আর আসেন না । তাই মদ্যপানের আসরে থাকা মানুষজন বিজেপির সমর্থক হলেও হতে পারেন ।
যদিও পাল্টা যুক্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব এই দাবিকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছে । বিজেপি নেতৃত্বের দাবি ভিডিয়োতে দৃশ্যমান ব্যক্তিদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই । এরা কেউই দলের কর্মী, সমর্থক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ নন । বিজেপির দাবি, মদ্যপানে লিপ্ত ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের ঠিকাদার ও সুপারভাইজার । দলীয় স্তরে ইতিমধ্যেই এই ভিডিয়ো প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে জামুড়িয়ার স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ।
পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে জামুড়িয়ার বিধায়ক ডক্টর বিজন মুখোপাধ্যায় বলেন, "এখনও তৃণমূলের দখলেই রয়েছে পঞ্চায়েত অফিস । এর আগেও তৃণমূল এই ধরনের কাণ্ড ঘটিয়েছে । পঞ্চায়েত অফিস মানুষের কাজ করার জন্য । এসব অনাচারের জন্য নয় । বিষয়টি নিয়ে অবিলম্বে তদন্তের জন্য বিডিও-র সঙ্গে কথা বলব । সরকারি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যেখানে সাধারণ আড্ডাই অনুচিত, সেখানে মদ্যপানের মতো ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।" যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।
সিপিআইএমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য তথা জামুড়িয়ার প্রভাবশালী নেতা মনোজ দত্ত বলেন, "যে সংস্কৃতি তৃণমূল আমলে শুরু হয়েছিল, সেই সংস্কৃতির কোনওরকমের বদল ঘটেনি । আর সেই সংস্কৃতির প্রভাব এই পঞ্চায়েত অফিসে বসে মদ্যপান করা । আমরা অবিলম্বে দাবি করছি যারা পঞ্চায়েত অফিসে মদ্যপান করছিল তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক । পাশাপাশি এই ঘটনায় যারা প্রশ্রয় দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"