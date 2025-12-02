আজাদ কাশ্মীরের পর মাওবাদী নেতার নামে দেওয়াল লিখন ! ফের বিতর্ক যাদবপুরে

আজাদ কাশ্মীরের পর মাওবাদী নেতার নামে দেওয়াল লিখন ! ফের বিতর্ক যাদবপুরে
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাবি, এই দেওয়াল লিখন সংবিধানবিরোধী ও সমাজবিরোধী ৷ পালটা দেওয়াল লিখন মোছা হলে প্রতিবাদে নামার হুঁশিয়ারি আরএসএফের ৷
Published : December 2, 2025 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের উত্তপ্ত পরিস্থিতি । কয়েক মাস আগে 'আজাদ কাশ্মীর' লেখা পোস্টার ঘিরে যে বিতর্ক তীব্র হয়েছিল, এ বার তারই পুনরাবৃত্তি হল বলে দাবি ছাত্রমহলের একাংশের । বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে মাওবাদী নেতা নামবালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজুর নামে দেওয়াল লিখন দেখা গিয়েছে ৷ যাকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ।
গত 24 নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাসবরাজুর নামে স্লোগান দিয়ে দেওয়াল লিখন দেখা যায় । অভিযোগ, রেভেলিউশনারি স্টুডেন্টস ফ্রন্ট (আরএসএফ) এই কর্মসূচি নিয়েছে । তাদের দাবি, নিহত মাওবাদী নেতা সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য লড়েছিলেন । সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, তারা এই লড়াইকে সমর্থন করে এবং দমননীতির বিরোধিতা করে ।
আরএসএফ নেতা অভিনব দাস বলেন, "আমরা যাঁদের নাম লিখেছি, তাঁরা রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন । টিএমসিপি রাজনৈতিকভাবে বিষয়টিকে ব্যবহার করছে ।" তাঁর সংযোজন, যদি দেওয়াল লিখন মোছা হয়, তাহলে তারা প্রতিবাদে নামবে ।
অন্যদিকে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) এই দেওয়াল লিখনকে সংবিধানবিরোধী এবং সমাজবিরোধী বলে দাবি করেছে । সোমবার তারা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে আরএসএফ-কে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলে । একটি ডেপুটেশনও জমা দেয় । টিএমসিপির সাধারণ সম্পাদক তীর্থরাজ বর্ধন বলেন, "মাওবাদী প্রচার কোনওভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বরদাস্ত করা যায় না । আরএসএফকে বাতিল করতে হবে এবং কোনও সেমিনার হল ব্যবহারের অনুমতি যাতে তারা না-পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে ।"
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য পরিস্থিতি শান্ত রাখতে চাইছে । উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিষয়টি আইনগতভাবে রাজ্য বা কেন্দ্রই দেখবে । বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে সতর্ক করতে পারে । তাঁর কথায়, "সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।"
এসএফআই-ও দেওয়াল লিখনের বিরোধিতা করেছে । তাদের বক্তব্য, মাওবাদী মতাদর্শে তারা বিশ্বাসী নয় । তবে একইসঙ্গে মাওবাদী সন্দেহে বিচারবহির্ভূত আক্রমণ বা গ্রেফতারেরও নিন্দা জানিয়েছে তারা ।
উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন ধরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে এমনিতেই খবরের শিরোনামে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ আগামী 24 ডিসেম্বর সমাবর্তনে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে ডি.লিট দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ কিন্তু হরমন ওইদিন উপস্থিত থাকতে পারবেন না-বলে জানান যাদবপুরের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ৷ এরপরে এবার মাওবাদী নেতার নামে দেওয়াল লিখন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হল ৷