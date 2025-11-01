মানিকচকের পর হবিবপুর, ফের বিএলও তালিকায় তৃণমূলের 2 পঞ্চায়েত সদস্য !

মানিকচকের পর হবিবপুর, ফের বিএলও তালিকায় তৃণমূলের 2 পঞ্চায়েত সদস্য !
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অমান্য করে পার্শ্বশিক্ষককে বিএলও নিয়োগ ! 10 বছর ধরে বিএলও-র কাজ করছেন বলে দাবি ওই পার্শ্বশিক্ষকের ৷
Published : November 1, 2025 at 10:34 PM IST
মালদা, 1 নভেম্বর: মানিকচকের পর এবার হবিবপুর ৷ ফের বিএলও তালিকায় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নাম ৷ এবার একজন নয়, দু’জন ৷ তাঁদের দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি ৷ গোটা ঘটনায় কমিশনের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা ৷ যদিও, অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপিকে পাল্টা কটাক্ষ করছেন জেলার তৃণমূল নেতারা ৷
এর আগে মানিকচকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রতীকে জেতা সদস্য মতিউল আনসারির নাম উঠেছিল বিএলও তালিকায় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেখানে বিএলও’র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইদ্রিস আলি নামে এক শিক্ষককে ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে এবার হবিবপুর ব্লকের বিএলও তালিকাতেও পাওয়া গেল ঘাসফুল শিবিরের দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নাম ৷ তাঁরা হলেন মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের 124 নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য অসীম সরকার এবং 125 নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য মাথিয়াস মার্ডি ৷ তাঁদের মধ্যে অসীম সরকার পেশায় পার্শ্বশিক্ষক ৷
গত 24 অক্টোবর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সহকারী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর ও উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা যেসব শিক্ষক মাস মাইনে-সহ ডিএ এবং পেনশনের আওতায় রয়েছেন এবং যাঁরা কোনওভাবেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন একমাত্র তাঁদেরই বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে ৷
কোনও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে বিএলও হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না ৷ কিন্তু, তারপরও মালদায় এমন সব বিএলও’র অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, যাঁদের নিয়োগ কমিশনের নির্দেশিকা বহির্ভূত ৷ কেন এমনটা হয়েছে, তা নিয়ে অবশ্য জেলা নির্বাচন দফতরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ ফোন তোলেননি সদ্য দায়িত্ব নেওয়া জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল ৷
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং-এর অভিযোগ, "নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন না-মেনে এখানে বিএলও নিয়োগ করা হয়েছে ৷ তৃণমূলের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিএলও করা হয়েছে ৷ আমরা বারবার দাবি করেছি, নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে ৷ এই কাজে শুধুমাত্র সরকারি কর্মীদেরই নিয়োগ করতে হবে ৷ তাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হবেন না ৷ কিন্তু, বারবার আবেদনের পরেও এখানে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের বিএলও হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার ক্ষেত্রে তৃণমূলের চক্রান্তের বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে ৷ এতে স্বচ্ছভাবে ভোটার তালিকা তৈরি হবে না ৷ আর ভোটার তালিকা স্বচ্ছ না-হলে তৃণমূলেরই লাভ ৷ আমরা বিষয়টি ব্লক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিককে জানিয়েছি ৷ আমাদের অভিযোগ রাজ্য কমিটির মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছেও পাঠানো হয়েছে ৷"
বিজেপির এই অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের হবিবপুর ব্লক সভাপতি স্বপন সরকার বলেন, "বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে বলেই এসব অভিযোগ করছে ৷ নির্বাচন কমিশন কাদের দিয়ে কাজ করাবে, সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয় ৷ কিন্তু, কমিশনের হয়ে তাঁরা যদি কাজ করেন, তবে দলের তরফে কোনও আপত্তি নেই ৷ তাঁরা মানুষের কাজ করবেন ৷ মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে, কোনও ন্যায্য ভোটারের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না-যায়, সেটা তাঁরা দেখবেন ৷ আমাদের দলেরও এটাই একটা লক্ষ্য ৷ বিজেপি এসআইআর-এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রাখতে চাইছে ৷ তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে ৷ অসীম সরকার ও মাথিয়াস মার্ডি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ৷ মাথিয়াস বিজেপির প্রতীকে জয়ী হলেও, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ৷ তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন ৷ তিনিও এখন আমাদের দলের সদস্য ৷ তাঁরা দু’জনেই প্রাথমিক শিক্ষক ৷ মঙ্গলপুরা বর্তমানে বিরোধীশূন্য গ্রাম পঞ্চায়েত ৷"
মাথিয়াস মার্ডিকে না-পাওয়া গেলেও অসীম সরকার বলছেন, "আমি 10 বছর ধরে বিএলও’র কাজ করি ৷ আমি একজন পার্শ্বশিক্ষক ৷ 2006 সালে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছি ৷ আমি মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের 124 নম্বর বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ৷ আমার অধীনে ঠাকুরনগর, পান্নাদিঘি, পীড়লঘরিয়া, কদমতলা, ডোমপুকুর, আরোডাঙা এবং ধোঁয়াডাঙা গ্রাম রয়েছে ৷ এমনিতে বিএলও’র কাজ নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই ৷ চিরদিন স্বচ্ছতার সঙ্গেই কাজ করে এসেছি ৷ ভবিষ্যতেও করব ৷"
বারবার এমন ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ তাঁর বক্তব্য, "এসব হচ্ছেটা কী ? এক জায়গায় ভুল হতে পারে, কিন্তু বারবার এমন হবে কেন ? নির্বাচন কমিশনই বা কীভাবে কাজ করছে ? প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল দীর্ঘদিন ধরেই এসব অনৈতিক কাজ করে চলেছে ৷ তা নিয়ে আমরা বারবার কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি ৷ তারপরেও কমিশন সতর্ক হচ্ছে না-কেন সেটা আমাদের মাথায় আসছে না ৷ আমরা চাই এই জেলার বিএলও-দের তালিকা আবারও খতিয়ে দেখুক কমিশন ৷ তারপর চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হোক ৷ আমরা প্রতিটি ব্লকের দলীয় কর্মীদের জানিয়েছি, এমন ঘটনা আর কোথাও ঘটে থাকলে সঙ্গে-সঙ্গে যেন আমাদের সেটা জানানো হয় ৷ হবিবপুরের বিষয় নিয়েও আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাব ৷"
অন্যদিকে, সিপিএমের জেলা সম্পাদক তথা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক কৌশিক মিশ্র বলেন, "আমরা আগেই বলেছি, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েই তৃণমূল ক্ষমতায় টিকে রয়েছে ৷ এসব ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ ৷ আশা করব কমিশন যথাযথ পদক্ষেপ নেবে ৷ আমরাও বিষয়টি নিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছি ৷"