ETV Bharat / state

সরকারি মঞ্চে 'এতে গন্ধপুষ্পে'-এর সঙ্গে 'তৃণমূল জিন্দাবাদ'! দুর্গাপুরে শোরগোল

ইটের ওপর গাঁদা ফুল, পাশে ধূপ-ধুনো । পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, উপস্থিত নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কেরা দাঁড়িয়ে । সব কিছুই চলছিল চেনা ছকে ।

durgapur
সরকারি মঞ্চে মন্ত্রপাঠের সঙ্গে দলের স্লোগান! (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 9, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, 9 মার্চ: শুভ কাজের শুরু । ইটের ওপর গাঁদা ফুল, পাশে ধূপ-ধুনো । পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, উপস্থিত নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কেরা দাঁড়িয়ে । সব কিছুই চলছিল চেনা ছকে । কিন্তু সেই মন্ত্রোচ্চারণের মাঝেই আচমকা ভেসে উঠল রাজনৈতিক স্লোগান । আর তাতেই মুহূর্তে শোরগোল পড়ে গেল দুর্গাপুরে ।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের 9 নম্বর ওয়ার্ডের হর্ষবর্ধন রোডে সোমবার 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে একটি শেড তৈরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান ছিল । সরকারি কর্মসূচির শুরুতেই ছিল পুজোর আয়োজন । রীতি মেনে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ শুরু করেন । সঙ্কল্প করার আগে তিনি একবার তাকালেন উপস্থিত নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কদের দিকে—কার নামে সঙ্কল্প হবে, সেই ইঙ্গিত যেন বুঝে নিতে !

সরকারি মঞ্চে 'এতে গন্ধপুষ্পে'-এর সঙ্গে 'তৃণমূল জিন্দাবাদ'! দুর্গাপুরে শোরগোল (ইটিভি ভারত)

তারপরই শোনা গেল সেই উচ্চারণ, "এতে গন্ধপুষ্পে… সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জয় মা মাটি মানুষের জয়, তৃণমূল কংগ্রেসের জয় হোক !"

মন্ত্রের মাঝখানে এমন স্লোগান শুনে অনেকেই হতভম্ব । কিছুক্ষণের মধ্যেই আশপাশ থেকে ভেসে উঠতে থাকে একই সুর, 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ !'

সরকারি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আচারের সঙ্গে রাজনৈতিক স্লোগানের এই মিশ্রণ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা । বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডলের অভিযোগ, "যাহাই তৃণমূল, তাহাই সরকার—এই ছবিটাই আবার সামনে এল । মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সরকারি অনুষ্ঠান দলীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল । শুধু তাই নয়, সনাতনী ধর্মের মন্ত্রেও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার শোনা গেল । এর জবাব মানুষ দেবেন ।"

Durgapur
'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল । দলের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়ের দাবি, পুরোহিত নিজের ইচ্ছাতেই সরকারের মঙ্গল কামনা করেছেন । তাঁর কথায়, "ওই পুরোহিত নিজে ভাতা পান, পরিবারের মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান, যুবকেরা যুবসাথী পাচ্ছেন । তাই তিনি সরকারের মঙ্গল কামনা করেছেন । তৃণমূলের পতাকা আশপাশে থাকলেও মঞ্চে ছিল না। উন্নয়ন বিজেপি সহ্য করতে পারে না ।"

তাঁর আরও দাবি, বিভিন্ন পুজোয় যেমন ক্লাব বা সংগঠনের নামে খুঁটিপুজো হয়, তেমনই এখানে কোনও ব্যক্তির নয়, কাজের উদ্যোক্তা সংগঠনের নামেই সঙ্কল্প হয়েছে । তবে ভোটের মুখে দুর্গাপুরের এই 'মন্ত্র-রাজনীতি' যে নতুন বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালল, তা বলাইবাহুল্য ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

TMC VS BJP
GOVERNMENT EVENT
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
দুর্গাপুর
DURGAPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.