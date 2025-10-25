উত্তর দিনাজপুরে জন্ম নিবন্ধনে বিলম্ব ! শমীকের পোস্টে রাজনৈতিক তরজা
বিজেপির দাবি, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিকত্বের নামে ভুয়ো তথ্য তোলার চেষ্টা চলছে ৷ মিথ্যাচারকে হাতিয়ার করে রাজনীতি করা হচ্ছে বলে পালটা দাবি তৃণমূলের ৷
Published : October 25, 2025 at 1:09 PM IST
রায়গঞ্জ, 25 অক্টোবর: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর (SIR) নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তরজা তুঙ্গে । এই আবহকে আরও সরগরম করে তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । সোশাল মিডিয়ায় তাঁর একটি পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যেখানে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জন্ম নিবন্ধনে বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি ।
বিজেপির রাজ্য সভাপতি সোশাল মিডিয়ায় একটি তথ্য জানার অধিকার আইনের একটি প্রতিলিপি প্রকাশ করেছেন । যার ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "RTI-এ উত্তর দিনাজপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী- 2024 সালে উত্তর দিনাজপুরে 12,393টি দেরিতে জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ৷ আর 2025 সালের অগস্ট পর্যন্ত সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে ৷ সীমান্তবর্তী জেলায় এত বিপুল দেরিতে জন্ম নিবন্ধনের মানে কী ? এটাই সেই কাগজ যার আড়ালে তৈরি হচ্ছে ভুয়ো নাগরিকত্বের জাল ৷"
তিনি পোস্টে আরও বলেন, "তৃণমূল সরকারের নীরবতা আজ বড় প্রশ্ন তোলে-কারা করছে এই দেরিতে নিবন্ধন ? কেন কোনও তদন্ত নয় ? কেন সরকার চুপ ? প্রাক্তন সাংসদ ডঃ কিরীটি সোমাইয়া RTI-এর মাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন । এটা প্রমাণ করে-তৃণমূল আমলে বাংলার সীমান্তে চলছে ভুয়ো নাগরিক তৈরির কারখানা । বিজেপি বারবার বলছে CAA প্রয়োগ ছাড়া প্রকৃত ভারতীয়দের অধিকার রক্ষা সম্ভব নয় । আজ সেই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে । তৃণমূলের ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশ, কারচুপি আর ভুয়ো নাগরিকের রমরমায় বাংলা নিরাপত্তা চরম বিপন্ন ৷"
অর্থাৎ বিজেপির রাজ্য সভাপতি বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ক্রমশ দেরিতে জন্ম নিবন্ধন বাড়ছে । যার ফলে সন্দেহ দানা বাঁধছে । এক্ষেত্রে SIR অত্যন্ত আবশ্যক বলে পরোক্ষভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ৷ এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
বিজেপির রাজ্য সভাপতির মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন দলের জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ । তিনি বলেন, "জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিকত্বের নামে ভুয়ো তথ্য তোলার চেষ্টা চলছে । কিন্তু বিজেপি যে নীতি নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু শরণার্থী বিশেষ করে যারা হিন্দু শরণার্থী আসবেন তাদের নাগরিকত্বের জন্য CAA-এর মাধ্যমে আবেদন এবং সকলকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে । কোনও হিন্দু নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়বে না । অন্যদিকে, সমস্ত রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীরা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে এবং তাদের বিতাড়িত করা হবে । তাই SIR নিয়ে তৃণমূল খুব চিন্তিত ।"
বিজেপির মন্তব্যের পালটা সমালোচনা করেছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস । বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উদ্দেশে তিনি বলেন, "উনি মিথ্যাচারকে হাতিয়ার করে রাজনীতি করছেন । উনি বললেই সেটা বেদবাক্য হয়ে যাবে তা তো নয় । আইনে বলা আছে জন্মের 21 দিনের মধ্যে নিবন্ধন করলে বিনামূল্যে করা যাবে । 21 থেকে 30 দিনের মধ্যে করলে দশ টাকা ফাইন দিতে হবে । আর 30 থেকে 365 দিনের মধ্যে করলে 15 টাকা ফাইন দিতে হবে । সুতরাং জনগণের হাতেই সব ক্ষমতা দেওয়া আছে ।" পাশাপাশি বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজকে এদিন কটাক্ষ করেন তিনি ।
অন্যদিকে সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক বলেন, "গোটা জেলায় জন্ম নিবন্ধনের দায়িত্ব রয়েছে পঞ্চায়েতের একটি নির্দিষ্ট দফতর কিংবা পুরসভার কাঁধে । 21 দিনের মাথায় জন্ম শংসাপত্র দেওয়ার কথা । আবেদন করার পরেও এক্ষেত্রে বিলম্ব হলে এর জন্য দায়ী যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত । তবে এখানে ভুয়ো বলে কোনও ব্যাপার নেই ৷ এখানে যদি গাফিলতি থাকে তাহলে তা পুরসভা কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের । সঠিকভাবে হয়ত কাজ হচ্ছে না । মানুষের হয়রানি হচ্ছে । যদি কোনও রাজনৈতিক দল বলে থাকে এক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে, তাহলে তা প্রশাসনের গাফিলতি ।"