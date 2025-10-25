ETV Bharat / state

উত্তর দিনাজপুরে জন্ম নিবন্ধনে বিলম্ব ! শমীকের পোস্টে রাজনৈতিক তরজা

বিজেপির দাবি, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিকত্বের নামে ভুয়ো তথ্য তোলার চেষ্টা চলছে ৷ মিথ্যাচারকে হাতিয়ার করে রাজনীতি করা হচ্ছে বলে পালটা দাবি তৃণমূলের ৷

birth registration controversy
শমীক ভট্টাচার্যের জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

রায়গঞ্জ, 25 অক্টোবর: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর (SIR) নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তরজা তুঙ্গে । এই আবহকে আরও সরগরম করে তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । সোশাল মিডিয়ায় তাঁর একটি পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । যেখানে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জন্ম নিবন্ধনে বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি ।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সোশাল মিডিয়ায় একটি তথ্য জানার অধিকার আইনের একটি প্রতিলিপি প্রকাশ করেছেন । যার ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "RTI-এ উত্তর দিনাজপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী- 2024 সালে উত্তর দিনাজপুরে 12,393টি দেরিতে জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ৷ আর 2025 সালের অগস্ট পর্যন্ত সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে ৷ সীমান্তবর্তী জেলায় এত বিপুল দেরিতে জন্ম নিবন্ধনের মানে কী ? এটাই সেই কাগজ যার আড়ালে তৈরি হচ্ছে ভুয়ো নাগরিকত্বের জাল ৷"

উত্তর দিনাজপুর জেলায় জন্ম নিবন্ধনে বিলম্ব ! শমীকের পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে (ইটিভি ভারত)

তিনি পোস্টে আরও বলেন, "তৃণমূল সরকারের নীরবতা আজ বড় প্রশ্ন তোলে-কারা করছে এই দেরিতে নিবন্ধন ? কেন কোনও তদন্ত নয় ? কেন সরকার চুপ ? প্রাক্তন সাংসদ ডঃ কিরীটি সোমাইয়া RTI-এর মাধ্যমে এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন । এটা প্রমাণ করে-তৃণমূল আমলে বাংলার সীমান্তে চলছে ভুয়ো নাগরিক তৈরির কারখানা । বিজেপি বারবার বলছে CAA প্রয়োগ ছাড়া প্রকৃত ভারতীয়দের অধিকার রক্ষা সম্ভব নয় । আজ সেই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে । তৃণমূলের ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশ, কারচুপি আর ভুয়ো নাগরিকের রমরমায় বাংলা নিরাপত্তা চরম বিপন্ন ৷"

birth registration controversy
শমীক ভট্টাচার্যের সোশাল মিডিয়া পোস্ট (ছবি সূত্র- সোশাল মিডিয়া)

অর্থাৎ বিজেপির রাজ্য সভাপতি বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ক্রমশ দেরিতে জন্ম নিবন্ধন বাড়ছে । যার ফলে সন্দেহ দানা বাঁধছে । এক্ষেত্রে SIR অত্যন্ত আবশ্যক বলে পরোক্ষভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ৷ এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

birth registration controversy
শমীক ভট্টাচার্যের সোশাল মিডিয়া পোস্ট (ছবি সূত্র- সোশাল মিডিয়া)

বিজেপির রাজ্য সভাপতির মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন দলের জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ । তিনি বলেন, "জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিকত্বের নামে ভুয়ো তথ্য তোলার চেষ্টা চলছে । কিন্তু বিজেপি যে নীতি নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু শরণার্থী বিশেষ করে যারা হিন্দু শরণার্থী আসবেন তাদের নাগরিকত্বের জন্য CAA-এর মাধ্যমে আবেদন এবং সকলকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে । কোনও হিন্দু নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়বে না । অন্যদিকে, সমস্ত রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীরা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে এবং তাদের বিতাড়িত করা হবে । তাই SIR নিয়ে তৃণমূল খুব চিন্তিত ।"

birth registration controversy
RTI-এর তথ্য (ছবি সূত্র- সোশাল মিডিয়া)

বিজেপির মন্তব্যের পালটা সমালোচনা করেছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস । বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উদ্দেশে তিনি বলেন, "উনি মিথ্যাচারকে হাতিয়ার করে রাজনীতি করছেন । উনি বললেই সেটা বেদবাক্য হয়ে যাবে তা তো নয় । আইনে বলা আছে জন্মের 21 দিনের মধ্যে নিবন্ধন করলে বিনামূল্যে করা যাবে । 21 থেকে 30 দিনের মধ্যে করলে দশ টাকা ফাইন দিতে হবে । আর 30 থেকে 365 দিনের মধ্যে করলে 15 টাকা ফাইন দিতে হবে । সুতরাং জনগণের হাতেই সব ক্ষমতা দেওয়া আছে ।" পাশাপাশি বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজকে এদিন কটাক্ষ করেন তিনি ।

birth registration controversy
রায়গঞ্জ পুরসভা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক বলেন, "গোটা জেলায় জন্ম নিবন্ধনের দায়িত্ব রয়েছে পঞ্চায়েতের একটি নির্দিষ্ট দফতর কিংবা পুরসভার কাঁধে । 21 দিনের মাথায় জন্ম শংসাপত্র দেওয়ার কথা । আবেদন করার পরেও এক্ষেত্রে বিলম্ব হলে এর জন্য দায়ী যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত । তবে এখানে ভুয়ো বলে কোনও ব্যাপার নেই ৷ এখানে যদি গাফিলতি থাকে তাহলে তা পুরসভা কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েতের । সঠিকভাবে হয়ত কাজ হচ্ছে না । মানুষের হয়রানি হচ্ছে । যদি কোনও রাজনৈতিক দল বলে থাকে এক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে, তাহলে তা প্রশাসনের গাফিলতি ।"

TAGGED:

SAMIK BHATTACHARYA POST
BIRTH REGISTRATION
জন্ম নিবন্ধন
শমীক ভট্টাচার্য
BIRTH REGISTRATION CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.