ন্যায়বিচার পেতে ভোট-ময়দানে: আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের প্রার্থী হওয়া ঘিরে বিতর্ক

ন্যায়বিচার পেতে ভোট-ময়দানে: আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের প্রার্থী হওয়া ঘিরে বিতর্ক
দেড় বছর আগে মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংস অপরাধের বিচার পাননি আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা ৷ তাই রাজনীতির আশ্রয়ে ৷ কী বলছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা ?
Published : March 26, 2026 at 4:33 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: মেয়ের বিচার আদায়ে শেষ পর্যন্ত ভোট ময়দানে আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি আসন থেকে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন তিনি ৷ আরজি করের ঘটনার পর দেড় বছর কেটে গিয়েছে ৷ মেয়ের বিচার না-পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকার বদলে বিজেপির উপর ভরসা রেখেছেন নির্যাতিতার মা ৷
শুধু বিজেপিই রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতি শেষ করতে পারে ৷ রাজ্যে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ 2024 সালের 9 অগস্ট সকালে আরজি করের চার তলার সেমিনার রুমে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পড়ুয়ার ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ সরকারি হাসপাতালের মধ্যে এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় সারা রাজ্যে তথা দেশে এমনকী বিদেশেও ৷
এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হাসপাতালের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে ৷ তাকে আজীবন কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে আদালত ৷ প্রথমে রাজ্য পুলিশ এর তদন্ত করলেও পরে হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই ৷ কিন্তু নিহতের বাবা-মায়ের অভিযোগ, এই নৃশংস অপরাধের ঘটনাটি ঘটেছে রাজ্য সরকারের মদতে ৷ প্রকৃত দোষীদের আড়াল করা হচ্ছে ৷ অন্য়দিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে বারবার সরব হয়েছেন তাঁরা ৷ তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন তাঁরা, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি ৷
এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে নিজের মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার বিচার চাইবেন নির্যাতিতার মা ৷ পাশাপাশি বাংলায় নারী সুরক্ষা নিয়েও প্রচার করবেন ৷ তাঁদের এই লড়াই একদিকে মেয়ের বিচারের জন্য, অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধেও ৷ কিন্তু ন্যায়বিচারের দাবিতে তাঁদের এই রাজনৈতিক যোগসূত্র মেনে নিতে পারছেন না অনেকে ৷
আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে একসময় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতা তথা সারা রাজ্যে, দেশে ও বিদেশে ৷ পথে নেমেছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ৷ সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন ৷ কিন্তু আজ তাঁর এই ভোট ময়দানে প্রকাশ নিয়ে কী বলছেন আন্দোলনে অংশ নেওয়া চিকিৎসকরা ?
আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, "কাকিমা (আরজি করের নির্যাতিতার মা) যদি মনে করেন, ক্ষমতার অলিন্দে গেলেই ন্যায়বিচার পাবেন, তাহলে এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা আলাদা ৷ কারণ আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে এবং ক্ষমতায় রয়েছে ৷ তারা তো এই ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সুরাহা করে দিতে পারত ৷ ভোটে জিতে ক্ষমতার অন্দরে গেলেই যে ন্যায়বিচার পাব, এটা কেমন বিষয় ? আজ যদি এই ঘটনা অন্য কারও সঙ্গে ঘটে, তাহলে তাকে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে, পরবর্তী নির্বাচনের জন্য ৷ কারণ তিনি ভোটে প্রার্থী হবেন, তারপর ক্ষমতার অন্দরে প্রবেশ করে প্রিয়জনের জন্য ন্যায়বিচার আনবেন ?"
জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপাশি আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন সিনিয়র চিকিৎসকরা ৷ তৈরি হয়েছিল 'অভয়া মঞ্চ' ৷ সেই মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ বলেন, "তৃণমূল সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে অপরাধগুলি হয়েছিল ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অপরাধীদের আড়াল করেছে ৷ এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা চলে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৷ সেখানে কেন্দ্রের শাসকদল, রাজ্যের শাসকদলের মতো এই ঘটনায় সমান দোষী ৷ তাদের সঙ্গে থাকলে এই ঘটনার ন্যায়বিচার আসবে বলে আমরা মনে করি না ৷"
আরেক সিনিয়র চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ঘটনায় ন্যায়বিচার চেয়ে ওর বাবা-মা একাধিকবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ এমনকী কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছেন ৷ সেখানে আমরা কোনও সুরাহা দেখতে পাইনি ৷ তিনি (আরজি করের নির্যাতিতার মা) নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন, আমাদের শুভেচ্ছা রইল ৷ কিন্তু এই প্রার্থী হওয়ার দরুন বিচার কতটা আসবে, সেটা এখনই বলা সম্ভব নয় ৷"
বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবাকে সোশাল মিডিয়ায় নিশানা করা হয়েছে ৷ কটূক্তির শিকার হচ্ছেন তাঁরা ৷ এই বিষয়ে সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর অনুরোধ, "এই আন্দোলন আমাদের সহমর্মিতা শিখিয়েছে, পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ৷ তাই আলোচনা-সমালোচনা থাকতেই পারে ৷ কিন্তু কটূক্তি শ্রেয় নয় ৷" একই মত সিনিয়র চিকিৎসকদেরও ৷ তাঁদের মতে আগামী দিনেও যদি তাঁরা পথে লড়াইয়ের ডাক দেন, তাহলে তা হবে অদলীয় ৷