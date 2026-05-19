মর্যাদা না-পেয়ে RTI করলেন শোভনদেব, ঘরের বদলে লবিতে কাজ সারলেন বিরোধী দলনেতা

মর্যাদা না-পেয়ে RTI করলেন শোভনদেব, ঘরের বদলে লবিতে কাজ সারলেন বিরোধী দলনেতা
বিরোধী দলনেতা (এলওপি) হিসেবে মনোনীত করা হলেও প্রবীণ এই নেতা বিধানসভায় এই পদ পাবেন কি না, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে ।
Published : May 19, 2026 at 7:10 AM IST
কলকাতা, 19 মে: বালিগঞ্জের বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এখনও বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দেয়নি সচিবালয় । অষ্টাদশ বিধানসভা গঠন এবং প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার পরেও কেন তাঁকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হল না, তা স্পষ্টভাবে জানতে এবার তথ্য জানার অধিকার আইন বা আরটিআই-এর দ্বারস্থ হলেন এই প্রবীণ রাজনীতিক ।
তৃণমূলের অভিযোগ, গত 13 মে দলের তরফে স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল । সেখানে 80 জন বিধায়কের সমর্থন-সহ তৃণমূলের পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম জানানো হয় । তা সত্ত্বেও তাঁকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি না-দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূল পরিষদীয় দল ।
তৃণমূল সূত্রে খবর, সেই সময় স্পিকার তাঁর দফতরে উপস্থিত না-থাকায় চিঠিটি দেওয়া হয়েছিল বিধানসভার সচিব সমরেন্দ্রনাথ দাসকে । কিন্তু চিঠি জমা দেওয়ার পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁকে সরাসরি বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি । উল্টে স্পিকারের দফতর থেকে পাল্টা একটি চিঠিতে বিধানসভার সচিবালয় জানিয়েছে, তৃণমূল পরিষদীয় দলের যে বৈঠকে শোভনদেবকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই প্রস্তাবটিতে 80 জন বিধায়কের স্বাক্ষর-সহ পত্রটি জমা দিতে হবে ।
নিয়ম অনুযায়ী, 294টি আসনের বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে অন্তত 30 জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন হয় । তৃণমূলের দাবি, তাদের কাছে 80 জন বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও নানা অছিলায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ।
ক্ষুব্ধ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত এ ধরনের চিঠি চালাচালির নিয়ম নেই, বরং সচিবালয় থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা জানিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু এক্ষেত্রে তা না-হওয়ায় এবং বিধানসভায় বিরোধী দলের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে তালা ঝোলানো থাকায় তিনি চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন । ঘটনাচক্রে, সোমবার তিনি বিধানসভায় এলে বিরোধী দলনেতার ঘর বন্ধ থাকায় দীর্ঘক্ষণ লবিতে বসেই নিজের কাজকর্ম সারেন ।
বাধ্য হয়েই তিনি আরটিআই করে জানতে চেয়েছেন, 2011, 2016 এবং 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নিয়োগের ক্ষেত্রে সচিবালয় ঠিক কী নিয়ম অনুসরণ করেছিল । পাশাপাশি স্পিকারকে দেওয়া ওই একই চিঠিতে শোভনদেবকে বিরোধী দলনেতা করার পাশাপাশি ফিরহাদ হাকিমকে মুখ্যসচেতক এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমা পাত্রকে উপদলনেতা করার কথাও জানিয়েছে তৃণমূল ।