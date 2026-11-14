ছটপুজোয় মাংসের দোকান বন্ধের নোটিশ, বঙ্গে কেন বিহারের সংস্কৃতি ? প্রশ্ন বিরোধীদের

ছটপুজোয় মাংসের দোকান বন্ধের নোটিশ, বঙ্গে কেন বিহারের সংস্কৃতি ? প্রশ্ন বিরোধীদের
Rampurhat Chhath Puja Meat Shop Close: ছটপুজোর দু'দিন মাংসের দোকান বন্ধের নোটিশ জারি করল রামপুরহাট পুরসভা ৷ সিপিএম-তৃণমূলের প্রশ্ন, বাংলার আবেগে আঘাত কেন ?
Published : November 14, 2026 at 5:00 PM IST
রামপুরহাট, 14 নভেম্বর: ছটপুজোয় মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা- রামপুরহাট পুরসভার এহেন বিজ্ঞপ্তি ঘিরে সোশাল মিডিয়ায় বিতর্ক তুঙ্গে ৷ পশ্চিমবঙ্গে কেন বিহারের সংস্কৃতি চলবে, এই নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরাও ৷ ছটপুজোর জন্য 15 ও 16 নভেম্বর রামপুরহাটে মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হবে, এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত ৷
বিজ্ঞপ্তি ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, সংলগ্ন সিদ্ধপীঠ তারাপীঠে কোনও পুজো হলে, কখনও মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হয় না ৷ সেক্ষেত্রে ভিন রাজ্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য কেন মাংসের দোকান বন্ধ রাখার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে ৷
যদিও, এই প্রসঙ্গে রামপুরহাট পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত ইটিভি ভারতকে বলেন, "কোর্টের সামনে দু'টি দোকান আছে ৷ সেখানে প্রকাশ্যে রাস্তার উপরে পশু-প্রাণী কেটে বিক্রি করা হয় ৷ এর আগেও ওদের মৌখিকভাবে কালো কাচ বা লাল শালু দিয়ে ঢেকে ব্যবসা করতে বলা হয়েছিল ৷ ছাত্রছাত্রীরা ওই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায় ৷"
তিনি আরও বলেন, "ছট পুজো বিহারি সম্প্রদায়ের মহান পর্ব ৷ বৈঠকে তাঁরা এই জায়গাটি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন ৷ প্রশাসনিকভাবে ওখানে সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, বিধায়ক থেকে সবাই ছিলেন ৷ সবার উপস্থিততে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে- রবি ও সোমবার দু'দিন সকাল 10টা পর্যন্ত দোকানগুলি বন্ধ থাকবে ৷ তারপর আবার যেমন দোকান খোলেন খুলতে পারবেন ৷ তবে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে ৷"
তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালে ছট পুজোয় মাংসের দোকান বন্ধ রাখার নিদান দিয়েছিলেন বিজেপি নেতারা, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ৷ রাজ্যে পালা বদলের পর অর্থাৎ ডবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় আসতেই দেখা গেল ছট পুজোয় সরকারিভাবে মাংসের দোকান বন্ধ রাখার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল ৷ এতে বাংলা ও বাঙালির অস্মিতা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে ৷
বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভা তৃণমূলের দখলে ৷ এই পুরসভার চেয়ারম্যান হলেন সৌমেন ভকত ওরফে টিঙ্কু ৷ তাঁর সই করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে ছট পুজো উপলক্ষ্যে আগামী 15 ও 16 নভেম্বর, অর্থাৎ রবি ও সোমবার রামপুরহাটে মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হবে ৷ ইতিমধ্যে মাংসের দোকান মালিকদের হাতে হাতে সেই বিজ্ঞপ্তি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে । বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে রামপুরহাট মহকুমাশাসক ও রামপুরহাট থানার আইসিকেও ৷ এই দু'দিন ছাড়াও, বাকি দিনগুলিতে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা দিয়ে কাটা মাংস বিক্রি করতে হবে, এমনটাও উল্লেখ করা আছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷
তবে প্রশ্ন উঠছে, সংলগ্ন সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ রয়েছে । সেখানে কৌশিকী অমাবস্যা থেকে শুরু করে কালীপুজোয় বিশাল আয়োজন হয় ৷ সেক্ষেত্রেও কখনও মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হয় না ৷ অথচ, বাংলায় প্রতিবেশী রাজ্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছট পুজোর জন্য কেন মাংসের দোকান বন্ধ রাখা হবে ৷
এই প্রসঙ্গে রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, "মা তারার পুজোয় মাছ ভোগ দেওয়া হয়, পাঁঠা বলি হয় ৷ কিন্তু এটা (ছট পুজো) সাত্ত্বিক পুজো ৷ এখানে ভক্তরা দুদিন ধরে নির্জলা উপবাস করে থাকেন ৷ এই পুজো একটি সম্প্রদায়ের পুজো এবং একটা আবেগ আছে ৷"
এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সিপিআইএম ও কংগ্রেস ৷ সিপিআইএম-এর বীরভূম জেলা কমিটি সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, "কয়েক দিন আগে কে একটা বাগেশ্বর বাবা বাংলায় এসে দুর্গাপুজোয় মাছ-মাংস না খাওয়ার নিদান দিয়ে গিয়েছিলেন ৷ এই সরকার বাংলার সংস্কৃতি চায় না ৷ বাংলার সংস্কৃতি বদলে দিয়ে বিজেপির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায় ৷ এর বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ সংগঠিত হচ্ছে, বাংলার মানুষ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জবাব দেবে ।"
কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিল্টন রসিদ বলেন, "বিজেপিকে খুশি করতে রামপুরহাট পু রসভার চেয়ারম্যান এই নোটিশ দিয়েছে । গ্রাম-বাংলার মানুষ সব উৎসবেই মাছ-মাংস খায়৷ এর উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া মানে বাংলাকে অপমান করা ৷"
উল্লেখ্য, পালা বদলের পর ছট পুজো নিয়ে এলাহি আয়োজন করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে । সাজিয়ে তোলা হয়েছে হাওড়া স্টেশন, গঙ্গার ঘাট-সহ বিভিন্ন জায়গা ৷ এমনকী রেল স্টেশনগুলিতে মাইকে ছট পুজোর গান বাজানো হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো বা শ্যামাপুজোয় তো মহালয়া বা শ্যামাসঙ্গীত বাজেনি স্টেশনে স্টেশনে । অথচ, বিহার রাজ্যের উৎসব ছট পুজোর গান বাজানো হয়েছে । এর ফলে বাঙালির নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা হচ্ছে বলেও সরব হয়েছেন সকলে ৷