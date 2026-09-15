স্বামী রেলকর্মী, অন্নপূর্ণার টাকা বিজেপি কাউন্সিলর ও মেয়ের অ্যাকাউন্টে

স্বামী রেলকর্মী, অন্নপূর্ণার টাকা বিজেপি কাউন্সিলর ও মেয়ের অ্যাকাউন্টে
Malda BJP Councillor getting Annapurna Bhandar: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন বিজেপি কাউন্সিলর ও তাঁর মেয়ে ৷ তাঁর দাবি, একবারই পেয়েছিলেন ৷
Published : September 15, 2026 at 6:08 PM IST
মালদা, 15 সেপ্টেম্বর: ক্ষমতার বদল হলেও একই অভিযোগ উঠল বিজেপি সরকারের আমলেও ৷ বহাল তবিয়তে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা পেয়ে চলেছেন বলে অভিযোগ উঠল মালদার বিজেপি'র পুর কাউন্সিলর বাসন্তী রায়ের বিরুদ্ধে ৷ তিনি এলাকার বড় মাপের বিজেপি নেত্রীও ৷ শুধু তিনিই নন, সরকারি এই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন তাঁর মেয়েও ৷
অভিযোগ উঠেছে, চেয়ারের ক্ষমতা বলে কাউন্সিলর এই সরকারি প্রকল্পে নিজের ও মেয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন ৷ অথচ তাঁর স্বামী লব রায় একজন রেলকর্মী এবং তাঁদের দোতলা বড় বাড়িও রয়েছে ৷ এই অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন পুরাতন মালদা পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাসন্তী রায় ৷
বিজেপি'র পুরাতন মালদা নগর মণ্ডলের সভানেত্রী বাসন্তীর অবশ্য দাবি, “আমি একবার এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছি ৷ এখন আর পাই না ৷ অফলাইনে আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলাম ৷ শুনেছিলাম, যে মহিলারা চাকরি করেন না তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধে পাবেন ৷ তাই আমি আবেদনপত্র জমা দিই ৷ এখন শুনছি, কারও স্বামী সরকারি চাকরি করলে তিনি এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না ৷ হয়তো সেই কারণেই আমি এখন প্রকল্পের টাকা পাই না ৷ তবে টাকাটা পেলে ওয়ার্ডের কাজে লাগাতে পারতাম ৷”
এই ঘটনায় স্বভাবতই বিজেপি প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের নিয়ম মেনে এই কাউন্সিলর কীভাবে এই প্রকল্পের টাকা পান ? তৃণমূল আমলের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বিজেপি জমানায় হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা ৷ দেড় হাজারি প্রকল্পের অনুদান এখন তিন হাজারে পৌঁছেছে ৷ রাজ্যের নতুন সরকার এই প্রকল্পের সুবিধে পেতে একাধিক নিয়ম জারি করেছে ৷ যাচাই করে যোগ্য প্রমাণিত হলে তবেই এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া হবে বলে শোনা গিয়েছে ৷
এদিকে পুরাতন মালদা পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাসন্তী রায় ও তাঁর মেয়ে সুস্মিতা রায়ের নাম এই প্রকল্পে উপভোক্তাদের তালিকায় রয়েছে ৷ এই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা পাপিয়া পাল আর্থিক অনটনে নাজেহাল ৷ তাঁর স্বামী সবজি বিক্রেতা ৷ পাপিয়া নিজে গৃহ পরিচারিকার কাজ করেন ৷ তিনি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেও পাননি ৷
তিনি বলেন, “আমার দুটো শোওয়ার ঘর আর একটা রান্নাঘর রয়েছে ৷ অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করেছিলাম ৷ পুরসভা থেকে লোক এসে সব দেখে গিয়েছে ৷ অথচ আমি এখনও প্রকল্পের টাকা পাইনি ৷ বারবার কাউন্সিলরের কাছে দৌড়েছি, পুরসভায় গিয়েছি ৷ বলা হচ্ছে, আমার আবেদনপত্রে ভুল হতে পারে ৷ সব ঠিক হয়ে যাবে ৷ কিন্তু কবে ঠিক হবে সেটা কেউ বলছে না ৷ এরই মধ্যে শুনছি, আমাদের কাউন্সিলর নাকি দিব্যি এই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন ৷ তাঁর মেয়েও পাচ্ছেন ৷ কাউন্সিলরের স্বামী রেলকর্মী ৷ তাঁদের বিশাল দোতলা বাড়ি ৷ গাড়িও আছে ৷ তাহলে তিনি কীভাবে এই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন ? তাহলে সরকার বদল হয়ে কী লাভ হল !”
একই বক্তব্য 8 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাসন্তী রায়েরও ৷ তাঁর কথায়, “বিজেপির কাউন্সিলর অন্নপূর্ণার টাকা পেতেই পারেন ৷ কিন্তু আমরা বঞ্চিত হব কেন ? আমার স্বামী নেই ৷ চালের মিলে কাজ করে সংসার চালাই ৷ অন্নপূর্ণার টাকাটা পেলে একটু ভালো মতো চলতে পারতাম ৷”
এনিয়ে বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং বলেন, “সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করে কেউ অন্নপূর্ণার টাকা পেতেই পারেন ৷ এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষ আর জনপ্রতিনিধিদের জন্য আলাদা নিয়ম নেই ৷ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে সবাই প্রকল্পের সুবিধে পাবেন, যোগ্যতা না থাকলে কেউ পাবেন না ৷”
অফ ও অনলাইনে এই প্রকল্পে আবেদন জমার পর প্রথম মাসের টাকা পেলেও পরে আর কোনও টাকা পাননি, অভিযোগ তুলেছেন বহু মহিলা ৷ এখনও অনেকে আবেদন জমা করেও প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছেন না ৷ তবে এখন রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে আবেদন জমা করার ক্ষেত্রে নিয়ম অনেকটাই শিথিল করেছে ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী বারবার জানিয়েছেন, যাঁরা এই রাজ্যের বাসিন্দা, তাঁরা সবাই অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন ৷