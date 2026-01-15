এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলা করেছিলেন 'দাগিরাই' ! প্রকাশিত তালিকা ঘিরে বিতর্ক
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসি 2016 সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছে । যা নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি ৷
Published : January 15, 2026 at 9:24 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার জেরে 2016 সালের প্যানেল বাতিল হয় ৷ তারপর থেকেই উত্তাল রাজ্যের শিক্ষামহল । ওই মামলার ভিত্তিতেই গত বছরের এপ্রিল মাসে প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি হারান । তবে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি তালিকা নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল সেই মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে । অভিযোগ, অনেক দাগিদের তালিকায় এমন অনেকের নাম রয়েছে, যাঁরা মামলা করেছিলেন ।
বুধবার গভীর রাতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসি 2016 সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করে । তালিকায় এমন বহু নাম রয়েছে, যাঁদের ওএমআর শিটে অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে এবং যাঁদের 'দাগি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই । এই তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন চাকরিহারা 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকারা ।
চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি, যাঁদের করা মামলার জেরেই পুরো প্যানেল বাতিল হয়েছে, তাঁদের মধ্যেই অনেকের নাম রয়েছে এই 'দাগি' তালিকায় । মামলাকারীদের অন্যতম লক্ষ্মী টুঙ্গার নামও সিবিআইয়ের 'দাগি' তালিকায় থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে । ফলে প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা নিজেরাই বিতর্কিত, তাঁদের মামলার ভিত্তিতে কীভাবে হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিল হতে পারে?
যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের নেতা মেহবুব মণ্ডল অভিযোগ করেন, গোটা বিষয়টি শুরু থেকেই একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র । তাঁর বক্তব্য, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্দোষ ও যোগ্য প্রার্থীদের প্যানেল বাতিল করানো হয়েছে । একদিকে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাবিত আইনজীবীদের ভূমিকা এই সংকটের জন্য দায়ী ।"
চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক সঙ্গীতা সাহা বলেন, "যে লক্ষ্মী টুঙ্গা মামলা লড়েছিলেন এবং পুরো প্যানেলটাই বাতিল চেয়েছিলেন, আজ দেখা যাচ্ছে তিনি নিজেই সিবিআইয়ের তদন্তে দাগি হিসেবে চিহ্নিত ৷ তাহলে কি এটা বলা চলে, একজনকে বাঁচানোর জন্য হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীকে বলি দেওয়া হল ? এখানে তো বিষয়টা, ডাল মে কুচ কালা নেহি, পুরা ডাল হি কালা । আমরা 2016-র মামলাটাকে রি-ওপেন করতে চাইছি ৷ জালিয়াতি করে নোংরামি করে রাজনীতি করে প্যানেলটাকে ক্যানসেল করা হয়েছিল ৷ পুনরায় তদন্ত হোক এবং পুনরায় বিচার হোক ।"
এসএসসি প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, 2016 সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা 'দাগি' শিক্ষক পদপ্রার্থীর সংখ্যা 250 জন এবং শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা 1853 জন । এই তালিকায় নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম ও বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ রয়েছে । চাকরিহারা গ্রুপ-সি কর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, "যাঁদের মামলায় পুরো প্যানেল বাতিল হল, তাঁরাই দাগি প্রার্থী । তা হলে যোগ্যদের কেন শাস্তি?" নতুন এই তালিকা প্রকাশের পর গোটা এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ফের বড়সড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।